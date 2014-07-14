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HTC Dot View kılıfı başka modellere de destek sunacak

4 yıl
964
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Dot View kılıfı başka modellere de destek sunacak

HTC'nin One M8 ile birlikte lanse ettiği ve oldukça ilgi gören Dot View kapaklı kılıf aksesuarı gerek varsayılan ayarlarla gerekse çeşitli modlarla farklı bildirimler sunabilen bir hale gelmişti. HTC de son güncelleme ile Dot View kılıfına tema desteği sunmuştu.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre Dot View kılıfı daha fazla HTC modeli ile uyumlu olarak çalışabilecek. HTC yeni kılıfını üç versiyona ayırıyor ve farklı segmentleri hedefliyor. 

Dot View Premium versiyonu One M8 ve One E8 yanında Butterfly devamı bir model, bir Windows Phone cihazı ve özçekim odaklı yeni bir model ile uyumlu olacak. Dot View Standart versiyonu A51 kod adlı bir model ile, Dot View Lite ise A21 ve A11 modelleri ile uyumlu olacak.

Dot View Premium versiyonunun hali hazırdaki kılıf olacağı sanılıyor. Standard ve Lite modelleri ise özellikleri kırpılmış versiyonlar olacak. Yeni kılıfların önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.  

http://www.talkandroid.com/213280-htc-dot-view-case-seemingly-heading-to-additional-devices/ Yorum Yaz
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HTC Specialist 4 yıl en beğenilen Alex Higgins
BllCkr

Alt segmente çıkan kılıf telefondan pahalı olur


Dot View (pre) 99TL. Samsung S5 s-view 129TL.
2 Yanıt Yanıtla +18
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Halit1x1 4 yıl
HTC Specialist

BllCkr

Alt segmente çıkan kılıf telefondan pahalı olur


Dot View (pre) 99TL. Samsung S5 s-view 129TL.

htc dot view hepsiburada.com/...

Samsung S5 s-view teknosa.com/...

+++ :)
HTC SpecialistBllCkrAlt segmente çıkan kılıf telefondan pahalı olurDot View (...
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mamign 4 yıl
Birde htc one mini 2 ye gelse bekliyorum ama bosa
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ø 4 yıl
Çok hoşuma gidiyor bu kılıf. Kapaklı kılıfa alerjim var ama çok beğeniyorum bunları.
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FlyingUnderpants 4 yıl
Turuncu rengini kullanıyorum ve yeşilini de mutlaka almak istiyorum. Biraz esneklik kazanana kadar ön tarafı tamamen kapanmıyor ancak 1 aylık kullanım sonrası ön taraf tamamen yapışıyor. Bu kılıf bence ar-ge'nin başarısı. Hem design, hem koruma, hem de resmen akıllı.
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SBJKN1903 4 yıl
Arkadaşlar bu kılıf teknosa vatan gıbı yerlerde bulunmuyor mu? Sıtelerınde gozukmuyor. Ve orıjınal fıyatı nedır?
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matmuhendisi 4 yıl
Şu kılıflardan kurtulmak lazım madem kılıfla kullancan M8 in ne özelligi kaldiki..
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Fiyaka1903 4 yıl
Htx Samsung yoneticisini aldıktan sonra kılıflarıda versiyon versiyon çıkarmaya başladı :D
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mehmedaltair 4 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903
Htx Samsung yoneticisini aldıktan sonra kılıflarıda versiyon versiyon çıkarmaya başladı :D

M8 kılıfını 700 liralık telefona mı takacaklardı elbet fark olacak
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positiveboy 4 yıl
başka model değince bende başka markalar zannettim yaa nerdeee
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Alex Higgins 4 yıl
Alt segmente çıkan kılıf telefondan pahalı olur
1 Yanıt Yanıtla +1
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HTC Specialist 4 yıl Alex Higgins
BllCkr

Alt segmente çıkan kılıf telefondan pahalı olur


Dot View (pre) 99TL. Samsung S5 s-view 129TL.
1 Yanıt Yanıtla +18
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