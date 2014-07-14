HTC Dot View kılıfı başka modellere de destek sunacak





HTC'nin One M8 ile birlikte lanse ettiği ve oldukça ilgi gören Dot View kapaklı kılıf aksesuarı gerek varsayılan ayarlarla gerekse çeşitli modlarla farklı bildirimler sunabilen bir hale gelmişti. HTC de son güncelleme ile Dot View kılıfına tema desteği sunmuştu.





Evleaks tarafından verilen bilgilere göre Dot View kılıfı daha fazla HTC modeli ile uyumlu olarak çalışabilecek. HTC yeni kılıfını üç versiyona ayırıyor ve farklı segmentleri hedefliyor.





Dot View Premium versiyonu One M8 ve One E8 yanında Butterfly devamı bir model, bir Windows Phone cihazı ve özçekim odaklı yeni bir model ile uyumlu olacak. Dot View Standart versiyonu A51 kod adlı bir model ile, Dot View Lite ise A21 ve A11 modelleri ile uyumlu olacak.





Dot View Premium versiyonunun hali hazırdaki kılıf olacağı sanılıyor. Standard ve Lite modelleri ise özellikleri kırpılmış versiyonlar olacak. Yeni kılıfların önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/213280-htc-dot-view-case-seemingly-heading-to-additional-devices/