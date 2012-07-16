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HTC HD2, ilk Android 4.1 sürümüne kavuştu

6 yıl
6,8b
1
45
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Mobile 6.5'in son temsilcisi olmasına rağmen, bugüne kadar ki tüm Android akıllı telefon sürümlerini başarıyla çalıştıran HTC HD2, bu kez Android 4.1 Jelly Bean sürümünü ağırlıyor.

Xda geliştiricileri yeni sürümün ilk alfasını cihaza port etmeyi başarmış. Alfa sürümünde mobil veri iletimi, sesli görüşme, Bluetooth, WiFi, SMS, ses, video oynatma, USB depolama özellikleri çalışıyor. Kamera, tarayıcı, ve Google Now özelliği şu anda çalışmıyor ve bazı uygulamaları yüklerken hata veriyor.

Halen daha popülaritesini kaybetmeyen HTC HD2 cihaz sahiplerinden bu deneyimi tatmak isteyenler kaynak linkinden gerekli bağlantılara ulaşabilir. 

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1773115 Yorum Yaz
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attakkann1 6 yıl en beğenilen
vay arkadaş ne telefonmuş ya hala gideri var.
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Umutcan 6 yıl
Tasarım olarak da birçok güncel telefondan güzel bence, htc bu tasarımın çerçeveyi inceltip 4 çekirdekli platformda yeni bir model yapsa çok tutardı bence.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar lütfen yardım edin htc hd2 cep telefonuna rom yükledim android rom. beğenmedim başkasını yükledim yüklediğim iyi idi ama dokunmatik öldü şöyle deyim ilk yeni 0 rom yüklerken , yüklenir yüklenmez cep telefonu dokunmatiği çalışıyor tuş kilidine girince sizlere ömür oluyor eski romunu orijinal romunu yükledim işe yaramadı yüklenir yüklenmez çalışıyor sonra tuş kilidine girince sizlere ömür bir fikri olan varsa lütfen ali_pasa@hotmail.com
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nurettinaz 6 yıl
Haci bu HTC tasarim olarak hep mi guzel urunler cikartir ya.
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alpa07 6 yıl
Efsaneler ölmez şekil değiştirir.
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bozkan23 6 yıl
Daha yeni aldım bu cebi, 2.el ama resmen telefonuma asıgım.Bozulana kadar devam.O bir kral
Forever HD2
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thunderwatcher 6 yıl
Hala HD2 kullanıyorum bu gidişle 2 sene daha rahat kullanırım.. Telefon dediğin böyle yapılır. Sonra desteğini çektiydi çekmediydi kaynak kodu yayınlandıydı yayınlanmadıydı bilmem. Bu telefondan başka bir telefonda aynı şeyi görememiş olmamıza rağmen sebebi her ne olursa olsun telefon efsane. Şunun çalışmayan yerlerini de çalışır hale getirsinler hemen yüklerim bu romu. Kamera yoksa napayım ben onu...
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jovanovic 6 yıl thunderwatcher
thunderwatcher

Hala HD2 kullanıyorum bu gidişle 2 sene daha rahat kullanırım.. Telefon dediğin böyle yapılır. Sonra desteğini çektiydi çekmediydi kaynak kodu yayınlandıydı yayınlanmadıydı bilmem. Bu telefondan başka bir telefonda aynı şeyi görememiş olmamıza rağmen sebebi her ne olursa olsun telefon efsane. Şunun çalışmayan yerlerini de çalışır hale getirsinler hemen yüklerim bu romu. Kamera yoksa napayım ben onu...

Cidden çok uzun ömürlü bir cihaz oldu...
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SystemApps 6 yıl
TavaSapı
Wp 8 de gelir buna simdi

zaten gelirse port olayı durur artık.Wp8den kimse başka bir işletim sistemine geçmeyi düşünmez...
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asaltek 6 yıl
ben sgs2 den fazlasını bekliyorum. Bende ikisi de var, bence sgs3, bir sgs2 değil. sgs2+ mutlaka gelmeli.
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redoano 6 yıl
Sattığıma en çok üzüldüğüm telefonum buydu :( Binbir türlü farklı platform romu yükledim cihaza. Çoğu android cihazdan androidi, wp cihazdan da windows phone'u daha iyi çalıştırıyor :)
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Lee-on! 6 yıl
HD'den sonra HD2'nin çıkışını nasıl beklediğimi çok iyi hatırlıyorum.
Winmo sevmememe rağmen o HTC'ye özgü TouchFLO arayüzü inanılmaz kullanılabilir kılıyordu telefonu. Touch Pro 2 ve HD2'nin hastasıydım bir zamanlar... Keşke aynı kalitede aynı segmentte telefonlar üretmeye devam etse HTC. Bir ara Diamond vardı hatta ki off diyorum.
Sonra klasikleşti tasarımlar...
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modjox 6 yıl
HD2 candır :-)
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DH Misafiri 6 yıl
htcyi çok seviyor hayranlık duyuyor ve çok pahalı buluyorum
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quzman 6 yıl
DH Misafiri
ikinci eli ne kadardır bu telefonun?

400 civarı . T-Mobile olanlar 500 civarı .
HTC tasarımı hafifçe makyajlayıp , adına da sadık kalarak yeni bir HD2 çıkarsa , sırf bunun hatırına deli gibi satar :)
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