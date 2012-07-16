HTC HD2, ilk Android 4.1 sürümüne kavuştu





Windows Mobile 6.5'in son temsilcisi olmasına rağmen, bugüne kadar ki tüm Android akıllı telefon sürümlerini başarıyla çalıştıran HTC HD2, bu kez Android 4.1 Jelly Bean sürümünü ağırlıyor.





Xda geliştiricileri yeni sürümün ilk alfasını cihaza port etmeyi başarmış. Alfa sürümünde mobil veri iletimi, sesli görüşme, Bluetooth, WiFi, SMS, ses, video oynatma, USB depolama özellikleri çalışıyor. Kamera, tarayıcı, ve Google Now özelliği şu anda çalışmıyor ve bazı uygulamaları yüklerken hata veriyor.





Halen daha popülaritesini kaybetmeyen HTC HD2 cihaz sahiplerinden bu deneyimi tatmak isteyenler kaynak linkinden gerekli bağlantılara ulaşabilir.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1773115