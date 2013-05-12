HTC HD2 üzerinde Firefox OS çalıştırıldı





Android geliştiricileri arasında referans cihazı haline gelmesiyle tozlu raflarda kaybolmaktan kurtulan HTC HD2 modeli yeni bir işletim sistemine daha ev sahipliği yapıyor.





XDA geliştiricileri bu kez Mozilla'nın mobil işletim sistemi Firefox OS'yi HTC HD2 üzerinde çalıştırmayı başardı.





Gelen bilgilere göre HTC HD2 üzerinde çalışan Firefox işletim sisteminde kamera, SIM kart tespit özelliği ve çözünürlük tespit özelliği çökmeler yaşıyor. Onun dışında sistem nispeten stabil olarak çalışıyor.





Şu anda Firefox işletim sistemli akıllı telefonlar kısıtlı bölgede satışa sunulduğu için erişim imkanı zor. Ancak HD2 üzerinde sistemin neler sunduğuna dair genel bilgiler elde etmek mümkün olacak.

http://wmpoweruser.com/htc-hd2-now-also-runs-firefox-os/