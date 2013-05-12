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HTC HD2 üzerinde Firefox OS çalıştırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC HD2 üzerinde Firefox OS çalıştırıldı

Android geliştiricileri arasında referans cihazı haline gelmesiyle tozlu raflarda kaybolmaktan kurtulan HTC HD2 modeli yeni bir işletim sistemine daha ev sahipliği yapıyor.

XDA geliştiricileri bu kez Mozilla'nın mobil işletim sistemi Firefox OS'yi HTC HD2 üzerinde çalıştırmayı başardı.

Gelen bilgilere göre HTC HD2 üzerinde çalışan Firefox işletim sisteminde kamera, SIM kart tespit özelliği ve çözünürlük tespit özelliği çökmeler yaşıyor. Onun dışında sistem nispeten stabil olarak çalışıyor.

Şu anda Firefox işletim sistemli akıllı telefonlar kısıtlı bölgede satışa sunulduğu için erişim imkanı zor. Ancak HD2 üzerinde sistemin neler sunduğuna dair genel bilgiler elde etmek mümkün olacak.

http://wmpoweruser.com/htc-hd2-now-also-runs-firefox-os/ Yorum Yaz
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matrix22 6 yıl en beğenilen
Bu telefon yanlışlıkla üretilmiş galiba, bilseler yapmazlardı
1 Yanıt Yanıtla +14
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balomer 6 yıl
ne telefonmus bee..
1 Yanıt Yanıtla +5
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OguzhanDURSUN 6 yıl
ram cok dusuk biraz yukselse super olurdu sirf oyuzden sattm
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umut_baris 6 yıl
Param olsun HD2 alacağım. Ne güzel bir modelmiş bu. Romdan roma oynar dururum her gün.
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CanberkPolat 6 yıl
Eski emektarim param olursa tekrar alir rom yuklemek kurcalamak icin bile deger htc nin en iyi telefonlarindan
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Satmakla çok büyük hata ettim..
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__Nikolaus__ 6 yıl
Gun gelecek bu cihaz windows 10 u bile calistiracak
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Guest-F8946C419 6 yıl
HTC yeni telefon çıkarmak yerine HD2 yi tekrar piyasaya sürse binlerce satar.
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balomer 6 yıl
ne telefonmus bee..
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matrix22 6 yıl
Bu telefon yanlışlıkla üretilmiş galiba, bilseler yapmazlardı
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