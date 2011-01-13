HTC HD2 yeni işletim sistemine kavuştu

Window Mobile 6.5 işletim sistemiyle piyasaya sunulduğunda hem 4.3 inç'lik ekran boyutu hem de sahip olduğu teknik detaylarıyla akıllı telefon dünyasının en iyi telefonları arasında yer alan HTC HD2 için yapılan çalışmalar durmak bilmiyor.
Akıllı telefon dünyasına Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle giriş yapan HTC HD2 için beklenen Windows Phone 7 desteğinin resmi olarak sunulmayacak olması teknoloji severlerin ve HD2 sahiplerinin tepkisini çekmişti.
BU tepkiler ve gelişmeler sonrasında yazılım geliştiricilerin gözdesi haline gelen HD2'ye Windows Mobile 6.5'in dışında işletim sistemi yapan Dark Forces Team adlı yazılım geliştirme ekibi, öncelikle Google'ın mobil işletim sistemi Android'i HTC HD2'ye uyarladı. Bununla yetinmeyen Dark Forces Team ekibi, Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için yaptığı çalışmaları başarıyla sonuçlandırdı ve Windows Phone 7'i çalıştırmaz denilen HTC HD2 için bu işletim sistemini hazırladı.
HTC HD2 için hazırlanan Windows Phone 7'nin arama, mesaj, eposta ve kamera gibi birçok işlevi sorunsuz şekilde yerine getirdiği ifade edilirken, Microsoft'un güvenlik önlemleri nedeniyle şimdilik Windowslive ve Market hizmetlerinin çalışmadığı belirtiliyor.
Görünüşe göre HTC HD2 sahipleri, piyasaya damgasını vuran bütün işletim sistemlerini tek bir telefon üzerinde tecrübe etme fırsatını yakalayacak.
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Bu Aktivasyon kodlarının Hepsini Denedim Denemediğim Kalmadı Yardımcı Olurmusunuz .s.s.s
hd7 ye nal toplatıyor
acaba bana aktivasyon kodu alabilecek olan var mı? malum ingilizcem yok
forum.xda-developers.com/...
-----------XBmod-WP7-V1.02-----------
-----------Requirements: -----------
This ROM is compatible with all HD2 devices.
1• Hard SPL 2.08 or higher
2•Radio which support 576 RAM.(Radio 2.15.50...)
3•Magldr 1.12 or 1.13
ROM Languages:
English, German, French , Italian, Spanish
keyboards Languages:
English, German, French , Italian, Spanish
OEM version:
2250.09.07401.605
Windows Phone version:
7.0.7004.0
----Change Log:-----
-Original HTC bootscreen
-Original HTC theme
-New icons
-New Notifications icons
-added new Colors theme
-Built-in ChevronWP7.
-Camera settings in all languages
-Shutter sound removed
-in rom HTC Apps
-registry Patch:
-ID: HTC HD7 T9292.
-Sound Volume Tweaked
-Wifi 11n Enable
-DefaultScope set to google
-IE new tabs set to google
-Keyboard sensibility tweaked
-internet explorer speed
-and more
-1.01 update fix only my location link in settings
Bir tek Android denememiştim artık 2.2 versiyonunu kullanıyorum.Cenevar =)
1 - 30 Dec 2010 tarihinde 1 ay önce " Windows Phone 7 now has just over 5000 titles (5149 to be exact) in their 2 month old marketplace ( kaynak gizmodo )
2 - SD kart görmeme 3 tane farklı Kingston / Sandisk / PQI sorunsuz gördü problem yaşamadım
3 - Unlock ettiğin telefon internette bağlandığında MS tarafından tekrardan lock duruma geldiğinde oluyor.. unlock'un kalıcı olması için ufak bir reg ayarı değişikliği yeterli
4 - Hotmail / Exchange / Gmail üzerinden rehberinize hızlıca ulaşabilirsiniz. sıkıntı yaşamadım asus p535 kullandığım ilk dönemlerde gmaile yedekledim telefon resetle gmail ile eşitle ve rehberim geri sadece akıllı olmayan telefonlarda zorunum oluyor. sim kartta numara olmadığından
Android güzel ancak hala stabil değil. şuan WP7 ve SD üzerinden Android kullanıyorum.
WP7 hem unlock hemde aktive edilmiş durumda..
HTC HD2 de WP7 kullanımı ile ilgili tiyolar web sayfamda...
işlemler esnasında Vista veya windows 7 gerekmekte XP de sorunlar olabiliyor..
bu adresten via chat ile aktivasyon kodu alabilirsiniz
denedim ve ben aldım.
konu ile ilgili güncel link: forum.xda-developers.com/...