HTC HD2 yeni işletim sistemine kavuştu

Window Mobile 6.5 işletim sistemiyle piyasaya sunulduğunda hem 4.3 inç'lik ekran boyutu hem de sahip olduğu teknik detaylarıyla akıllı telefon dünyasının en iyi telefonları arasında yer alan HTC HD2 için yapılan çalışmalar durmak bilmiyor.

Akıllı telefon dünyasına Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle giriş yapan HTC HD2 için beklenen Windows Phone 7 desteğinin resmi olarak sunulmayacak olması teknoloji severlerin ve HD2 sahiplerinin tepkisini çekmişti.

BU tepkiler ve gelişmeler sonrasında yazılım geliştiricilerin gözdesi haline gelen HD2'ye Windows Mobile 6.5'in dışında işletim sistemi yapan Dark Forces Team adlı yazılım geliştirme ekibi, öncelikle Google'ın mobil işletim sistemi Android'i HTC HD2'ye uyarladı. Bununla yetinmeyen Dark Forces Team ekibi, Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için yaptığı çalışmaları başarıyla sonuçlandırdı ve Windows Phone 7'i çalıştırmaz denilen HTC HD2 için bu işletim sistemini hazırladı.

HTC HD2 için hazırlanan Windows Phone 7'nin arama, mesaj, eposta ve kamera gibi birçok işlevi sorunsuz şekilde yerine getirdiği ifade edilirken, Microsoft'un güvenlik önlemleri nedeniyle şimdilik Windowslive ve Market hizmetlerinin çalışmadığı belirtiliyor.

Görünüşe göre HTC HD2 sahipleri, piyasaya damgasını vuran bütün işletim sistemlerini tek bir telefon üzerinde tecrübe etme fırsatını yakalayacak.