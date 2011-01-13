Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC HD2 yeni işletim sistemine kavuştu

Öyle bir telefon düşününki, Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle başladığı hayatına Android ile devam etsin ve bununla yetinmeyip çalıştıramaz dedikleri Windows Phone 7 işletim sistemine de sahip ols
8 yıl
13,7b
1
74
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Window Mobile 6.5 işletim sistemiyle piyasaya sunulduğunda hem 4.3 inç'lik ekran boyutu hem de sahip olduğu teknik detaylarıyla akıllı telefon dünyasının en iyi telefonları arasında yer alan HTC HD2 için yapılan çalışmalar durmak bilmiyor.

Akıllı telefon dünyasına Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle giriş yapan HTC HD2 için beklenen Windows Phone 7 desteğinin resmi olarak sunulmayacak olması teknoloji severlerin ve HD2 sahiplerinin tepkisini çekmişti.

BU tepkiler ve gelişmeler sonrasında yazılım geliştiricilerin gözdesi haline gelen HD2'ye Windows Mobile 6.5'in dışında işletim sistemi yapan Dark Forces Team adlı yazılım geliştirme ekibi, öncelikle Google'ın mobil işletim sistemi Android'i HTC HD2'ye uyarladı. Bununla yetinmeyen Dark Forces Team ekibi, Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için yaptığı çalışmaları başarıyla sonuçlandırdı ve Windows Phone 7'i çalıştırmaz denilen HTC HD2 için bu işletim sistemini hazırladı.

HTC HD2 için hazırlanan Windows Phone 7'nin arama, mesaj, eposta ve kamera gibi birçok işlevi sorunsuz şekilde yerine getirdiği ifade edilirken, Microsoft'un güvenlik önlemleri nedeniyle şimdilik Windowslive ve Market hizmetlerinin çalışmadığı belirtiliyor.

Görünüşe göre HTC HD2 sahipleri, piyasaya damgasını vuran bütün işletim sistemlerini tek bir telefon üzerinde tecrübe etme fırsatını yakalayacak.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
HTC HD7 T9292 Bu Telefonla 1 aydır Uğraşıyorum !!!
Bu Aktivasyon kodlarının Hepsini Denedim Denemediğim Kalmadı Yardımcı Olurmusunuz .s.s.s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer1928 4 yıl
merhaba arkadaşlar ben hd2 ye win 7.8 activasyonu nasıl geçerim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozdenksk 7 yıl
arkadaslar normal wındows kullanıyordum androıd yapayım dedım fakat basaramadım yardımcı olurmusunuz :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cakitay 8 yıl
arkadaşlar hd7 dedi kadar stabil ve hızlı çalışıyormu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambetiko 8 yıl

cakitay

arkadaşlar hd7 dedi kadar stabil ve hızlı çalışıyormu

hd7 ye nal toplatıyor



acaba bana aktivasyon kodu alabilecek olan var mı? malum ingilizcem yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thehspeed 8 yıl
Akticasyon kodunu aldim ikincisinde nasilmi yalan soyleyerek diyinki America ebaydan aldim diyin en zorda kalirsaniz eski bit turkcell teknik birim de musteri hizmetlisi olarak koda ihtiyacim var yazin bakin basil veriyor ;) Rabi bunlari infilozca yazin, ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YoK 8 yıl
Biraz yalvardıktan sonra ve ebay üzerinden aldığımı söyleyip yalvardıktan sonra kodu aldım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanxml 8 yıl
Maalesef çok sayıda oyunu aktivasyon olmadan oynamak mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YoK 8 yıl
Aktivasyon için live chat ile konuşmaya çalıştım. İlkinde Türkçe servis bana Türkiye'de satışı olmadığından aktivasyon kodu veremeyeceğini söyledi. İkincisinde amerikayı seçtim ordan da Türkiye den bağlanıyorsunuz microsoft Türkiye'yi arayın dediler. Bi daha denedim. Ürünü satın aldığınız firma ile irtibata geçin dediler. Sonuç : kodu alamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 8 yıl
Windows 7 standart kisitlamalari ile ios u aratmiyor zaten.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayugur 8 yıl
yine yeni bir rom;
forum.xda-developers.com/...

-----------XBmod-WP7-V1.02-----------

-----------Requirements: -----------
This ROM is compatible with all HD2 devices.
1• Hard SPL 2.08 or higher
2•Radio which support 576 RAM.(Radio 2.15.50...)
3•Magldr 1.12 or 1.13

ROM Languages:
English, German, French , Italian, Spanish
keyboards Languages:
English, German, French , Italian, Spanish
OEM version:
2250.09.07401.605
Windows Phone version:
7.0.7004.0

----Change Log:-----

-Original HTC bootscreen
-Original HTC theme
-New icons
-New Notifications icons
-added new Colors theme
-Built-in ChevronWP7.
-Camera settings in all languages
-Shutter sound removed
-in rom HTC Apps

-registry Patch:
-ID: HTC HD7 T9292.
-Sound Volume Tweaked
-Wifi 11n Enable
-DefaultScope set to google
-IE new tabs set to google
-Keyboard sensibility tweaked
-internet explorer speed
-and more
-1.01 update fix only my location link in settings
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kendimce 8 yıl
iOS zor! ama imkansız değil. Mac'in mimari seçme gibi bir hastalığı olduğundan uğraşmaları gerekir. ancak uğraşmazlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onur.Kalender 8 yıl
Yakın zamanda Türkçe desteği gelir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BrutaL1tY 8 yıl
Herhalde DFT nin çıkardığı yazılımı ilk kuranlardan biriyim.XDA dev. ile beraber halettik kurulumu ancak ne kadar da stabil çalışsa da yazılım yok denecek kadar az.Ayrıca market olayı sertifika sorunları,SD kart görmeme sorunları,zar zorda olsa kurabildiğiniz bir kaç uygulamanın daha sonradan microsoft revoked etmiştir uyarısıyla uninstal edilmesi gibi tuaf konulardan dolayı çocukluk evresini tamamlayamamıştır.Ayrıca Rehberiniz sim kartınızda değilse vay halinize =)
Bir tek Android denememiştim artık 2.2 versiyonunu kullanıyorum.Cenevar =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kendimce 8 yıl

BrutaL1tY

Herhalde DFT nin çıkardığı yazılımı ilk kuranlardan biriyim.XDA dev. ile beraber halettik kurulumu ancak ne kadar da stabil çalışsa da yazılım yok denecek kadar az.Ayrıca market olayı sertifika sorunları,SD kart görmeme sorunları,zar zorda olsa kurabildiğiniz bir kaç uygulamanın daha sonradan microsoft revoked etmiştir uyarısıyla uninstal edilmesi gibi tuaf konulardan dolayı çocukluk evresini tamamlayamamıştır.Ayrıca Rehberiniz sim kartınızda değilse vay halinize =)

Bir tek Android denememiştim artık 2.2 versiyonunu kullanıyorum.Cenevar =)


1 - 30 Dec 2010 tarihinde 1 ay önce " Windows Phone 7 now has just over 5000 titles (5149 to be exact) in their 2 month old marketplace ( kaynak gizmodo )
2 - SD kart görmeme 3 tane farklı Kingston / Sandisk / PQI sorunsuz gördü problem yaşamadım
3 - Unlock ettiğin telefon internette bağlandığında MS tarafından tekrardan lock duruma geldiğinde oluyor.. unlock'un kalıcı olması için ufak bir reg ayarı değişikliği yeterli
4 - Hotmail / Exchange / Gmail üzerinden rehberinize hızlıca ulaşabilirsiniz. sıkıntı yaşamadım asus p535 kullandığım ilk dönemlerde gmaile yedekledim telefon resetle gmail ile eşitle ve rehberim geri sadece akıllı olmayan telefonlarda zorunum oluyor. sim kartta numara olmadığından

Android güzel ancak hala stabil değil. şuan WP7 ve SD üzerinden Android kullanıyorum.
WP7 hem unlock hemde aktive edilmiş durumda..

HTC HD2 de WP7 kullanımı ile ilgili tiyolar web sayfamda...
işlemler esnasında Vista veya windows 7 gerekmekte XP de sorunlar olabiliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar cehaletimi bağaşlayın.bunun türkçesi olacakmı olmayacakmı?olacaksa nasıl olacak bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden teşekkür ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayugur 8 yıl
support.microsoft.com/...
bu adresten via chat ile aktivasyon kodu alabilirsiniz

denedim ve ben aldım.

konu ile ilgili güncel link: forum.xda-developers.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13679 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim