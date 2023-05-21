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    HTC U23 tanıtıldı: İşte özellikleri

    HTC yeni piyasaya sürdüğü HTC U23 Pro'nun standart modelini tanıttı. HTC U23 adı altında pazara sunulan cihaz Pro varyantından kamera özellikleri konusunda ayrılıyor.
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    HTC U23 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Tayvanlı üretici HTC, kısa bir süre önce HTC U23 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de cihazın daha "mütevazı" bir versiyonunu tanıttı. HTC U23 olarak adlandırılan modeldeki temel fark arka kamera sisteminde yatıyor.

    Akıllı telefon 64 megapiksel ana sensör, 120 derecelik görüş açısına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip. Hatırlayacağınız üzere Pro versiyonunda 108 + 8 + 5 + 2 megapiksel sensörden oluşan dörtlü kamera vardı.

    HTC U23 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte HTC U23, 8/128 GB olmak üzere tek bir konfigürasyonda sunuluyor. Pro varyantında 8/256 GB ve 12/256 GB olmak üzere iki seçenek var. Yeni cihaz da tıpkı önceki model gibi HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformunu destekliyor.

    HTC akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağını ve fiyat etiketini açıklamadı.

    HTC U23 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    HTC U23 Özellikleri:

    • Ekran: 6.7 inç, OLED, 2400 × 1080 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
    • Bellek: 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 4.600 mAh (30W kablolu, 15W kablosuz)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, USB Type-C, kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Renk: Açık Mavi, Mor
    • Boyutlar: 166.6 x 77.09 x 8.88 mm
    • Ağırlık: 202 gram
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    darkest dungeon türkçe yama muhabbet kuşu beyaz kepek döküyor 3 harflilerle fal bakanlar erkek etek traşı nereye kadar yapılmalı have v2

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