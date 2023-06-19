HTC'nin bütçe tableti HTC A103+ ufukta göründü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi telefonlar söz konusu olduğunda bir dönemin önde gelen üreticilerinden HTC, odağını orta seviye ve bütçe odaklı cihazlara çevirmiş durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl HTC A101 modelini duyuran marka, yeni tableti HTC A103 Plus için çalışmalara başladı. Peki yaklaşmakta olan tablet neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

HTC A103 Plus özellikleri belli oldu

Google'ın GMS sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre HTC A103 Plus, ön tarafta 1200x1920 piksel çözünürlüğe sahip 10.1 inç boyutlarında FHD ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise, yüz algılama ve AI yüz tanıma özelliklerine sahip 5MP ön kamera eşlik edecek. Ayrıca mevcut raporda, cihazın MediaTek MediaTek 8768A platformundan destek alacağı belirtiliyor.

12nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemci, dört adet 2.0GHz Arm Cortex-A53 ve dört adet 1.5GHz Arm Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşmakta. Grafiksel yükler söz konusu olduğunda ise 650 MHz'de çalışan IMG8320 GPU'ya güveniyor.

Kutusundan 64GB depolama ve 4GB RAM ile vitrine çıkacak HTC A103 Plus, kaputun altında 6.000mAh pil ve 4G desteğine ek olarak Android 13.0 işletim sistemi ile desteklenecek. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, Mikro SD kart desteği, Bluetooth 5.0, 4G desteği, çift bantlı Wi-Fi ve Type-C USB 2.0 bağlantı noktası yer alıyor.

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Bu bilgilerin ışığında, HTC A103 Plus'ın ekonomik bir çözüm olacağını söyleyebiliriz. Cihazın ansman tarihi veya hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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