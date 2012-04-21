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HTC J, Japon pazarına hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde popüler akıllı telefonların farklı ülke pazarlarında farklı isimlendirildiklerini görüyoruz. Bunlardan birisi de HTC One serisi.

Kısa süre önce basın görselleri sızan HTC J modeli, One S modeline oldukça benzer özellikler gösteriyor. Japon KDDI operatörü için hazırlanan modelde 4.3 inçlik 960 x 540 piksel qHD ekran kullanılmış. 

1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Beats Audio ses teknolojisi, microSD kart girişi, 1810mAh batarya, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, Dropbox desteği, 8 cihaza kadar hotspot, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler mevcut.

HTC J modelinin farkları ise 4G teknolojisinin diğer veri iletim standardı olan WiMAX kullanması ve paket içeriğinden Beats kulaklıklar çıkması. One serisinde normalde standart kulaklıklar sunulurken, Japon pazarı için farklı bir strateji uygulanmış. Ayrıca deprem erken uyarı sistemi de modele entegre edilmiş.

Modelin ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

http://gpad.tv/phone/kddi-au-htc-isw13ht-wimax-evo/ Yorum Yaz
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redoano 7 yıl
baysan240
walla htc nin çıkardığı birçok modelden daha tutarlı birşeye benziyor tipide fena değil ahh bide şu hoparlörü alta koyma alışkanlıklarından vazgeçseler...

HTC'nin one serisi dışında neredeyse bütün telefonlarında hoparlörler üstteydi, ne alışkanlığı :)
Deprem uyarı olayı da iyi olmuş, bölgesel telefon üretiyor adamlar :)
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E_Aydin35 7 yıl
Depremi önceden haber verme sistemi çok iyi ya, yani düşünüp yapılabilecek en iyi teknolojilerden biri yani başda insan HTC J ismini görünce, etkileme amaçlı o millete hitap ettiğini göst ermek yada sırf onlar için falan hissi uyandırıyo ama Japonya gibi bir yerde bu teknoloji fazlasıyla işe yarayabilir.. Tsunami falanda bildiriyordur belki? :P :)
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TuRaN.z 7 yıl
Dizayni cok guzelmis, one x ve one s ten guzel...
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Fukasaku 7 yıl
gunman233

One S + Micro SD girişi olmuş, iyi de olmuş tabi sadece japonlar açısından.Micro SD girişini kafalarına göre dağıtıyorlar modellere herhalde.Bunda var tabi haliyle Japonlar akıllı insanlar Sd girişi olmayan telefon almazlar kolay kolay. Şimdi bazı akıllılar çıkıp 16 gb, 32 gb, 128 gb... dahili var ne gerek(?!) var demesin, bilmiyorsunuz bari veya ihtiyacınız yoksa bu sizi bağlar, ufacık micro sd slotu kimseye batmaz herhalde. Müzik arşivi, yüksek çözünürlüklü kamera kayıtları, HD videolar derken ne kadar fazla o kadar iyi. Micro sd ile ile bu mümkün, 32 gb üstü kapasiteler de yolda.Birkaç başlıkta söylenenleri hatırlıyorum da çok garipti;Niye Micro Sd girişi var! Olmasa da olur Olmasın yahh Micro Sd den nefret ediyorum gibi şeyler... Beyin zarına baktırsınlar iltihap kapmış olabilirler. Şöyle örnek vereyim; Dahili hafızayla veri alışverişi için usb kablosu şart. Her takıp çıkardığınızda telefon kendini şarj edip duruyor ve her taktığınızda 1 şarj ömrü gidiyor. 1 sene sonra pil kapasitesi düşmeye başlayabilir.Not: File Expert gibi programlar wireless üzerinden (ftp, http vs..) bilgisayar ile direkt dosya alışverişi yapılıyor ama bunu herkes bilmiyor, aktarım hızı da sınırlı olsa da gayet iş görüyor. Özellikle Japonları düşündüğümüzde Fotoğraf makinelerini çok severler malum, özellikle önemli gezilerinde (ki genelde öyledir pek eğlenip gezmezler, yaparlarsa da önemlidir genelde) cep telefonu ile değil fotoğraf makineleri ile görüntü alırlar. Micro Sd sayesinde bütün aygıtlar arasında kolayca görüntüleme ve veri transferi yapılabilir. (Fotoğraf makinesinden çıkar telefona tak, ordan laptop, pc, tablet ne istersen..) Ayrıca Androidde birçok işlem için harici sd kartı bazı işleri daha kolaylaştırıyor vs...

bende sd kart isterim ,ama şarj konusunda yanılıyosun. Biraz araştırırsan görürsün. Lityum pilllerde tamamen üretimden sonraki süreyle alakalı, şarj sayısıyla bir alakası yok bunun. %100 şarjlı bir cihazın bir yılda hiç kullanmasanda hep kullansanda %20 kapasitesi düşmektedir. en az kapasite düşüşü %40 sarjda olmaktadır buda %5 kadardır bu yüzden üreticiler pilleri bu seviyeye kadar şarj edipte kutulara koyarlarki kapasitesi satılana kadar fazla azalmasın...


Bu linkteki avantajları ve dezavantajları başlığını okursan görebilirsin
tr.wikipedia.org/...
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aziz77 7 yıl
güzel görüntüsü var veledin.
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alpa07 7 yıl
huaweinin birebir aynısı
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gunman233 7 yıl
One S + Micro SD girişi olmuş, iyi de olmuş tabi sadece japonlar açısından.
Micro SD girişini kafalarına göre dağıtıyorlar modellere herhalde.
Bunda var tabi haliyle Japonlar akıllı insanlar Sd girişi olmayan telefon almazlar kolay kolay. Şimdi bazı akıllılar çıkıp 16 gb, 32 gb, 128 gb... dahili var ne gerek(?!) var demesin, bilmiyorsunuz bari veya ihtiyacınız yoksa bu sizi bağlar, ufacık micro sd slotu kimseye batmaz herhalde. Müzik arşivi, yüksek çözünürlüklü kamera kayıtları, HD videolar derken ne kadar fazla o kadar iyi. Micro sd ile ile bu mümkün, 32 gb üstü kapasiteler de yolda.
Birkaç başlıkta söylenenleri hatırlıyorum da çok garipti;
"Niye Micro Sd girişi var!" "Olmasa da olur" "Olmasın yahh Micro Sd den 'nefret' ediyorum" gibi şeyler... Beyin zarına baktırsınlar iltihap kapmış olabilirler.
Şöyle örnek vereyim; Dahili hafızayla veri alışverişi için usb kablosu şart. Her takıp çıkardığınızda telefon kendini şarj edip duruyor ve her taktığınızda 1 şarj ömrü gidiyor. 1 sene sonra pil kapasitesi düşmeye başlayabilir.
Not: File Expert gibi programlar wireless üzerinden (ftp, http vs..) bilgisayar ile direkt dosya alışverişi yapılıyor ama bunu herkes bilmiyor, aktarım hızı da sınırlı olsa da gayet iş görüyor.
Özellikle Japonları düşündüğümüzde Fotoğraf makinelerini çok severler malum, özellikle önemli gezilerinde (ki genelde öyledir pek eğlenip gezmezler, yaparlarsa da önemlidir genelde) cep telefonu ile değil fotoğraf makineleri ile görüntü alırlar. Micro Sd sayesinde bütün aygıtlar arasında kolayca görüntüleme ve veri transferi yapılabilir. (Fotoğraf makinesinden çıkar telefona tak, ordan laptop, pc, tablet ne istersen..)
Ayrıca Android'de birçok işlem için harici sd kartı bazı işleri daha kolaylaştırıyor vs...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Anlaşılan 22nmlik işlemciler çıkmadan iyi bir pil ömrü olmayacak..zaten android de sömürüyor..Omap5 ile gelecekmiş BB10lu Blackberryler o zaman akıllı telefon kullanabileceğiz anladığım kadarıyla..
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Bence fazla büyük olmayan ama özellikleri ve bataryası gayet iyi bir cihaz olmuş avrupa pazarına çıksa başarılı olabilir tasarımı gayet başarlı..
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Carfreak 7 yıl
ekran ile telefonun tepesi arasındaki boşluk iphone'a benzemiş
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Bamya Avcisi 7 yıl
Hep aynı şeyler,senin 1,5 ghz çift çekirdekli,4.3 inç ekranlı,1 gb ramli cihazını artık çoğu firma yapıyor(Lg,Sony Erricsson,Huawei) Hiç işe yaramaz,benim gözümde en fazla 50 dolar olan Beats kulaklık vermek seni kurtarmaz.Yaratıcı,yenilikci telefonlar üret!
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