HTC J, Japon pazarına hazırlanıyor

Genelde popüler akıllı telefonların farklı ülke pazarlarında farklı isimlendirildiklerini görüyoruz. Bunlardan birisi de HTC One serisi.





Kısa süre önce basın görselleri sızan HTC J modeli, One S modeline oldukça benzer özellikler gösteriyor. Japon KDDI operatörü için hazırlanan modelde 4.3 inçlik 960 x 540 piksel qHD ekran kullanılmış.





1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Beats Audio ses teknolojisi, microSD kart girişi, 1810mAh batarya, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, Dropbox desteği, 8 cihaza kadar hotspot, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler mevcut.





HTC J modelinin farkları ise 4G teknolojisinin diğer veri iletim standardı olan WiMAX kullanması ve paket içeriğinden Beats kulaklıklar çıkması. One serisinde normalde standart kulaklıklar sunulurken, Japon pazarı için farklı bir strateji uygulanmış. Ayrıca deprem erken uyarı sistemi de modele entegre edilmiş.





Modelin ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı bilinmiyor.