HTC J, Japon pazarına hazırlanıyor

Haber Editörü
Genelde popüler akıllı telefonların farklı ülke pazarlarında farklı isimlendirildiklerini görüyoruz. Bunlardan birisi de HTC One serisi.
Kısa süre önce basın görselleri sızan HTC J modeli, One S modeline oldukça benzer özellikler gösteriyor. Japon KDDI operatörü için hazırlanan modelde 4.3 inçlik 960 x 540 piksel qHD ekran kullanılmış.
1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Beats Audio ses teknolojisi, microSD kart girişi, 1810mAh batarya, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, Dropbox desteği, 8 cihaza kadar hotspot, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler mevcut.
HTC J modelinin farkları ise 4G teknolojisinin diğer veri iletim standardı olan WiMAX kullanması ve paket içeriğinden Beats kulaklıklar çıkması. One serisinde normalde standart kulaklıklar sunulurken, Japon pazarı için farklı bir strateji uygulanmış. Ayrıca deprem erken uyarı sistemi de modele entegre edilmiş.
Modelin ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı bilinmiyor.
http://gpad.tv/phone/kddi-au-htc-isw13ht-wimax-evo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC'nin one serisi dışında neredeyse bütün telefonlarında hoparlörler üstteydi, ne alışkanlığı :)
Deprem uyarı olayı da iyi olmuş, bölgesel telefon üretiyor adamlar :)
bende sd kart isterim ,ama şarj konusunda yanılıyosun. Biraz araştırırsan görürsün. Lityum pilllerde tamamen üretimden sonraki süreyle alakalı, şarj sayısıyla bir alakası yok bunun. %100 şarjlı bir cihazın bir yılda hiç kullanmasanda hep kullansanda %20 kapasitesi düşmektedir. en az kapasite düşüşü %40 sarjda olmaktadır buda %5 kadardır bu yüzden üreticiler pilleri bu seviyeye kadar şarj edipte kutulara koyarlarki kapasitesi satılana kadar fazla azalmasın...
Bu linkteki avantajları ve dezavantajları başlığını okursan görebilirsin
tr.wikipedia.org/...
Micro SD girişini kafalarına göre dağıtıyorlar modellere herhalde.
Bunda var tabi haliyle Japonlar akıllı insanlar Sd girişi olmayan telefon almazlar kolay kolay. Şimdi bazı akıllılar çıkıp 16 gb, 32 gb, 128 gb... dahili var ne gerek(?!) var demesin, bilmiyorsunuz bari veya ihtiyacınız yoksa bu sizi bağlar, ufacık micro sd slotu kimseye batmaz herhalde. Müzik arşivi, yüksek çözünürlüklü kamera kayıtları, HD videolar derken ne kadar fazla o kadar iyi. Micro sd ile ile bu mümkün, 32 gb üstü kapasiteler de yolda.
Birkaç başlıkta söylenenleri hatırlıyorum da çok garipti;
"Niye Micro Sd girişi var!" "Olmasa da olur" "Olmasın yahh Micro Sd den 'nefret' ediyorum" gibi şeyler... Beyin zarına baktırsınlar iltihap kapmış olabilirler.
Şöyle örnek vereyim; Dahili hafızayla veri alışverişi için usb kablosu şart. Her takıp çıkardığınızda telefon kendini şarj edip duruyor ve her taktığınızda 1 şarj ömrü gidiyor. 1 sene sonra pil kapasitesi düşmeye başlayabilir.
Not: File Expert gibi programlar wireless üzerinden (ftp, http vs..) bilgisayar ile direkt dosya alışverişi yapılıyor ama bunu herkes bilmiyor, aktarım hızı da sınırlı olsa da gayet iş görüyor.
Özellikle Japonları düşündüğümüzde Fotoğraf makinelerini çok severler malum, özellikle önemli gezilerinde (ki genelde öyledir pek eğlenip gezmezler, yaparlarsa da önemlidir genelde) cep telefonu ile değil fotoğraf makineleri ile görüntü alırlar. Micro Sd sayesinde bütün aygıtlar arasında kolayca görüntüleme ve veri transferi yapılabilir. (Fotoğraf makinesinden çıkar telefona tak, ordan laptop, pc, tablet ne istersen..)
Ayrıca Android'de birçok işlem için harici sd kartı bazı işleri daha kolaylaştırıyor vs...