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HTC One E9+ görselleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
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21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One E9+ görselleri sızdırıldı

HTC, One M9 Plus modelini tanıtacağı etkinliğin davetiyelerini kısa bir süre önce dağıtmaya başlamıştı. Ancak farklı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak HTC One E9+'a ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı.

HTC E serisine geçtiğimiz yıl E8 modeli ile başlamıştı. Bu model ise tasarımı ve donanımı ile bir çok konuda M8 ile benzeşiyordu. E8 modelinde metal yerine plastik kasa tercih edilirken kamera konusunda da Ultrapiksel teknolojisinden vazgeçilmişti. Ancak buna rağmen One M8 modeline göre One E8 modelinin fiyat avantajı bulunuyordu.
Sızdırılan son görseller ise HTC'nin E serisine devam edeceğini işaret ediyor. One E9 ve E9+ modellerinin hazırlandığı iddia edilirken sızdırılan görsellerin E9+ modeline ait olduğu da söyleniyor. Görsellere baktığımızda ise gelenekselleşen HTC One ailesi tasarımına sadık kalındığını görüyoruz. Daha önce One M9+ modeline ait olduğu iddia edilen sızıntılardaki kapasitif buton ise görsellerde yer almıyor.
5.5 inç ekranında QHD ( 2K ) çözünürlük sunması beklenen One E9+'un, 8 çekirdekli MTK işlemci kullanılacağı ve 3 GB sistem belleği bulunacağı da iddia ediliyor. Ayrıca görsellerde çıkıntı yaptığını gördüğümüz arka kameranın 20MP çözünürlükte olacağı iddialar arasında.
HTC One E9+ görselleri sızdırıldı
 

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asdf_13 4 yıl en beğenilen
Sanal butonları HTC bandının üstüne almışlar tekrardan. Tüm modelleri böyle olmalıydı aslında.
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DH Misafiri 4 yıl
HTC 820 sahibiyim kamera çok kötü yerde hep işaret parmağımı çekiyorum. Focus olayı çok kötü çabuk tepki vermediği gibi titreşim engelleme özelliği yok o yüzden dikkat etmedikçe hep bulanık çıkıyor resimler. Ön kamera arka kameradan daha iyi focus özelliği yok ama yakın çekimde gereğide yok çok net ve canlı üstelik az ışıkta bile net. Telefon hızlı ama çok sıcak. Şarz ise bir yarım günü ancak tamamlıyor. 8 çekirdeğin sürekli olarak 1,5 GHZ olanlarını kullanıyor. En ufak bir gereklilikte 8 çekirdeğin tümünü devreye sokuyor. 1 GHZ lik 4 çekirdek normal durmda sadece ultra güç tasarruf modunda aktif oluyor diğer zamanlarda atıl durumda. Neden bilmem uygulamalar gereksiz yere yere donuyor ve (örn.yahoo mail) alttaki sanal butonlar tepkisizkalıyor öyle anlar yaşadım ki kapatma düğmesine bile tepki vermedi telefon. Samsunglarda böyle durumlarda kapağı açıp pili çıkarırdık bunda o da yok. Umarım yayınlarsınız daha önce hiç bir yazımı yayınlamadınız...
1 Yanıt Yanıtla
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constantin87 4 yıl DH Misafiri
Sen HTC 820 diye replika ürün almış olmayasın yıllarca HTC ürün kullanırım donma olayı yaşamadım ben..
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talib kweli 4 yıl
Arka taraf fazla kötü değil
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MrKemal17 4 yıl
HTC bitmiş.


Kamera çıkıntısı olmasın şu telefonlarda.

Kameranın çok yukarda olması da iyi değil. Kullanım açısından zorluk yaratabiliyor.
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brshr 4 yıl
O lens nedir allah aşkına. Tasarımcıları ve bu tasarımlara onay verenleri anlamakta zorlanıyorum. Kemera lensi ile uğraşmak yerine alt üst çerçeve boşluklarını nasıl gideririz diye uğraşmaları lazım
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UNF0RGIVEN 4 yıl
kamera yapıştırma gibi durmuş
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Creav 4 yıl
sony i bile kabullendim artık ama şu htc nin çerçevelerini bir türlü anlayamadım arkadaş o ekranın etrafındaki eşşek kadar siyah çerçeve neyin nesidir neyin tasarımıdır neyi ifade ediyor bir türlü çözemedim.
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Rainbow VI 4 yıl
Çerçeveler yine bela..
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ynsemre1 4 yıl
Yukarıdaki siyah yer çerçeve ne peki.
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murat425 4 yıl
Kamera çok iyi olursa arka lens görmezden gelinebilir bence.
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Guaire 4 yıl
Çin'den ruhsat aldılar. Çin'in ilgili devlet kurumu da özelliklerini yayınladı, fotoğraflarını da... Bunun söylentilik, sızıntılık bir hali kalmadı. Kesin artık.
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musa_unsal2005 4 yıl
arka kamerayı bantlayarak gizlemek lazım filmlerdeki marka gizleme gibi gibi :)
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javaprof 4 yıl
şimdi htcnin tasarımcısını niye kovduklarını daha iyi anlıyorum.
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Arka Destroyer 4 yıl
Direk arka kamera gözüme şarptı o ne öyle pörtlek
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Fenomenon 4 yıl
Fiyat iyi olursa alternatif olabilir ama çok model çıktı. HTC yanlış yolda bana göre.
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