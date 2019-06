HTC One E9+ görselleri sızdırıldı

HTC, One M9 Plus modelini tanıtacağı etkinliğin davetiyelerini kısa bir süre önce dağıtmaya başlamıştı. Ancak farklı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak HTC One E9+'a ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı.

HTC E serisine geçtiğimiz yıl E8 modeli ile başlamıştı. Bu model ise tasarımı ve donanımı ile bir çok konuda M8 ile benzeşiyordu. E8 modelinde metal yerine plastik kasa tercih edilirken kamera konusunda da Ultrapiksel teknolojisinden vazgeçilmişti. Ancak buna rağmen One M8 modeline göre One E8 modelinin fiyat avantajı bulunuyordu.

Sızdırılan son görseller ise HTC'nin E serisine devam edeceğini işaret ediyor. One E9 ve E9+ modellerinin hazırlandığı iddia edilirken sızdırılan görsellerin E9+ modeline ait olduğu da söyleniyor. Görsellere baktığımızda ise gelenekselleşen HTC One ailesi tasarımına sadık kalındığını görüyoruz. Daha önce One M9+ modeline ait olduğu iddia edilen sızıntılardaki kapasitif buton ise görsellerde yer almıyor.

5.5 inç ekranında QHD ( 2K ) çözünürlük sunması beklenen One E9+'un, 8 çekirdekli MTK işlemci kullanılacağı ve 3 GB sistem belleği bulunacağı da iddia ediliyor. Ayrıca görsellerde çıkıntı yaptığını gördüğümüz arka kameranın 20MP çözünürlükte olacağı iddialar arasında.