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HTC One M9+'ın bazı modelinde MTK işlemci kullanılacağı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9+'ın bazı modelinde MTK işlemci kullanılacağı iddia ediliyor
Daha önce bu bağlantıda Htc One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görselleri sizlerle paylaşmıştık. Yeni söylentiler ise cihazın M9 Plus olarak değil M9+ olarak isimlendirileceğini iddia ediyor ancak söylentiler bununla da sınırlı değil.

Cihazın Avrupa, Asya ve Orta doğu pazarlarında HTC Desire A55 adıyla satışa sunulması beklenirken modelin MT6795 çipsetine sahip olacağı da söyleniyor. ABD için hazırlanan modelin ise Snapdragon 810 çipsetinden güç alacağı da iddialar arasında. @upleaks tarafından dile getirilen söylentiler cihazın 2. çeyrek başlarında piyasaya süreceği iddiasına da yer veriyor.

Daha önce de modelde 2K ekran çözünürlüğü ve parmak izi okuyucu gibi özellikler bulunacağı sızıntı yapan kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Fotoğraf sızıntılarında fiziksel home butonu dikkat çekerken ekran boyutunun 5.2 inç olduğu belirtilmişti.

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mu5tafa 4 yıl
Htc kendini üst sınıfa konumlandırıyor ama mtk kullanıyor telefonlarında. Çelişki. Mercedes marka arabada dacia motoru kullanmak gibi.
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Mr. Anime 4 yıl mu5tafa
mu5tafa

Htc kendini üst sınıfa konumlandırıyor ama mtk kullanıyor telefonlarında. Çelişki. Mercedes marka arabada dacia motoru kullanmak gibi.

Dacianın kendi motoru yok megane motoru kullanıyorlar
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alperend 4 yıl mu5tafa
mu5tafa
Htc kendini üst sınıfa konumlandırıyor ama mtk kullanıyor telefonlarında. Çelişki. Mercedes marka arabada dacia motoru kullanmak gibi.

Dostum qualcom enayi avcısı benim gözümde. Lenovo p 70 kullanıyorum. Qualcom un tepe işlemcisi kullanan ve benim telin 2 kat fiyatına satılan telefonları testlerde ezip geçiyor. Su an tek rakibi s6 ve note 4
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talib kweli 4 yıl
Ya şu fiziksel butonu koymayın tasarımı bozuyor.
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alemburda34 4 yıl
mtk islemcilerde hızlı şarj var mi? İşler tersine dönmüş anlaşılan eskiden mtk islemcilere ısınıyor derdik şimdi qualcomm da ısınıyor.en iyisi test sonuçlarını beklemek.
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darkdiva 4 yıl
810'dan bir halt olmayacağını biraz geç anladılar, yan çiziyorlar şimdi de.
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aspirin_00 4 yıl
kullanması daha iyi böyle gidersen dünyayı ısıtacaklar :D
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Fenomenon 4 yıl
S810 çok ısındığı için olabilir. Yoksa yine s810 koyar geçerdi.
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Das Boot 4 yıl
Eee ne fark olacak ki normal M9 ile
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berknew1999 4 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Bi bakarmısınız
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Emre Kocakaya 4 yıl
HTC,M9`dan bekledigi tepkiyi alamadi sanirim.
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ALBAY 4 yıl
Kısaca m9 un ölü doğmuş olduğunu htc de kabul etmiş. O zaman m9 alacak olanlar bekleyecek mecburen.
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