HTC One M9+'ın bazı modelinde MTK işlemci kullanılacağı iddia ediliyor

Daha önce bu bağlantıda Htc One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görselleri sizlerle paylaşmıştık. Yeni söylentiler ise cihazın M9 Plus olarak değil M9+ olarak isimlendirileceğini iddia ediyor ancak söylentiler bununla da sınırlı değil.

Cihazın Avrupa, Asya ve Orta doğu pazarlarında HTC Desire A55 adıyla satışa sunulması beklenirken modelin MT6795 çipsetine sahip olacağı da söyleniyor. ABD için hazırlanan modelin ise Snapdragon 810 çipsetinden güç alacağı da iddialar arasında. @upleaks tarafından dile getirilen söylentiler cihazın 2. çeyrek başlarında piyasaya süreceği iddiasına da yer veriyor.Daha önce de modelde 2K ekran çözünürlüğü ve parmak izi okuyucu gibi özellikler bulunacağı sızıntı yapan kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Fotoğraf sızıntılarında fiziksel home butonu dikkat çekerken ekran boyutunun 5.2 inç olduğu belirtilmişti.