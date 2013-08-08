HTC One X+ için Android 4.2.2 güncellemesi Tayvan'da başladı





Geçen yıl HTC'nin ikinci amiral gemisi olarak piyasaya sürülen ve tüketicilerin tepkisini çeken HTC One X+ için Tavyan'da Android 4.2.2 güncellemesi başladı.





Güncellemenin şimdilik sadece Tayvan'da dağıtıma sunulacağı belirtiliyor. HTC'nin bir nevi pilot olarak başlattığı güncellemenin kısa süre içerisinde global olarak da başlaması bekleniyor.





Kilit ekranında widget desteği, DayDream ekran koruyucu, gelişmiş güvenlik sistemi, bildirim ekranını kişiselleştirebilme gibi Google yeniliklerinin yanında güncellemede HTC'nin de önemli katkıları var. Bu yılın Android akıllı telefonlarında karşımıza çıkan Sense 5 arayüzü HTC One X+'a da geliyor.





Ayrıca HTC Zoe ve BlinkFeed özellikleri de firma tarafından geçen yılın amiral gemi modellerine güncelleme ile birlikte sunulacak. Zoe kamera uygulaması yaptığınız fotoğraf ve kısa video çekimlerini birleştirerek hareketli fotoğraf ve videolardan oluşan hatıralara dönüştürüyor. BlinkFeed ise ana ekran uygulaması ve hem sosyal ağ hem de haber kaynaklarından gelen güncellemeleri döşemeler şeklinde kullanıcıya sunuyor. Güncellemenin boyutu 484MB civarında.

http://vr-zone.com/articles/htc-one-x-getting-update-to-android-4-2-2-with-sense-5-ui/50238.html