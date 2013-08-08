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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X+ için Android 4.2.2 güncellemesi Tayvan'da başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One X+ için Android 4.2.2 güncellemesi Tayvan'da başladı
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Geçen yıl HTC'nin ikinci amiral gemisi olarak piyasaya sürülen ve tüketicilerin tepkisini çeken HTC One X+ için Tavyan'da Android 4.2.2 güncellemesi başladı.

Güncellemenin şimdilik sadece Tayvan'da dağıtıma sunulacağı belirtiliyor. HTC'nin bir nevi pilot olarak başlattığı güncellemenin kısa süre içerisinde global olarak da başlaması bekleniyor.

Kilit ekranında widget desteği, DayDream ekran koruyucu, gelişmiş güvenlik sistemi, bildirim ekranını kişiselleştirebilme gibi Google yeniliklerinin yanında güncellemede HTC'nin de önemli katkıları var. Bu yılın Android akıllı telefonlarında karşımıza çıkan Sense 5 arayüzü HTC One X+'a da geliyor.

Ayrıca HTC Zoe ve BlinkFeed özellikleri de firma tarafından geçen yılın amiral gemi modellerine güncelleme ile birlikte sunulacak. Zoe kamera uygulaması yaptığınız fotoğraf ve kısa video çekimlerini birleştirerek hareketli fotoğraf ve videolardan oluşan hatıralara dönüştürüyor. BlinkFeed ise ana ekran uygulaması ve hem sosyal ağ hem de haber kaynaklarından gelen güncellemeleri döşemeler şeklinde kullanıcıya sunuyor. Güncellemenin boyutu 484MB civarında.

http://vr-zone.com/articles/htc-one-x-getting-update-to-android-4-2-2-with-sense-5-ui/50238.html Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 6 yıl en beğenilen
Samsung daha note 2 ,s3,note 8.0 ve note 10.1 için yatadursun
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Húrin 6 yıl
Bugün güncellemeyi aldım gayet iyi duruyor fakat htc zoe özelliği geldimi şimdi onu bulamadımda:) zoe özelliği nasıl olmaz aklım almıyor ya
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DH Misafiri 6 yıl
Htc One X güncelleme bu gün Türkiye'de aldı
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LilTunechi 6 yıl
One x bugün aldı en azından ben aldım belki daha öncede olabilir.Samsung nerede?Htc güncelleme vermiyo yha.s.s
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senersongur 6 yıl
Güncelleme almadigi iyi. Yoksa Nexus cihazlarinin ne anlamı olacak. Diğer markalar 2 sürüm geriden gelmeli. İsin mantigi bu.
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orhanyıldız 6 yıl senersongur
senersongur
Güncelleme almadigi iyi. Yoksa Nexus cihazlarinin ne anlamı olacak. Diğer markalar 2 sürüm geriden gelmeli. İsin mantigi bu.

Kafan guzelmis gule gule kullan.
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semih861 6 yıl senersongur
senersongur

Güncelleme almadigi iyi. Yoksa Nexus cihazlarinin ne anlamı olacak. Diğer markalar 2 sürüm geriden gelmeli. İsin mantigi bu.

nasıl bir düşünce tarzı bu hocam. ?.nexus cihazların çıkma amacı diğer cihazları baltalamak filan değil.android telefon böyle olmalı örneği vermek ve androidi yaygınlaştırma.zaten diğer firmalar doğru düzgün güncelleme verse nexus cihaza filan gerek kalmaz.
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TRAD 6 yıl
Güncellemeyi beklemek istemiyor ve biran önce Android 4.2.2 ve Sense 5 deneyimini yaşamak istiyorsanız Baadnewz tarafından yayınlanan Android 4.2.2 ve Sense 5 içeren Custom Romu deneyebilirsiniz, Custom Rom konusuna ulaşmak için tıklayın.
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Guest-9D2914531 6 yıl
Courageux Celestiale
orhanyıldızOne x e ne zaman gelir acaba
Gelmeyecek ne yazık ki

Gelecek bu ay merak etmeyin
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escober12 6 yıl
samsung ne için bekliyor anlamış değilim.
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orhanyıldız 6 yıl
One x e ne zaman gelir acaba
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Leskodjer 6 yıl orhanyıldız
orhanyıldız
One x e ne zaman gelir acaba

Gelmeyecek ne yazık ki
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StoryLine 6 yıl
Nexus 4 almamın önemli nedeni güncelleme desteği, takıntı gibi birşey güncel sürüm olmasını istiyorum nedense. S3 veya diğer samsung veya başka firmalar daha 4.2.2 sürümünü alamamışken Nexus 4.3 aldı

Merak ediyorum Android 5.0 çıktığında firmalar ne zaman güncelleme yayınlayacak acaba, ara güncelleme diye mi bu kadar çok bekletiyorlar bilmiyorum. Bir an önce diğer markalarında güncel sürümü yayınlaması dileğiyle.
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Lady GarGara 6 yıl
Htc ile Samsung yoneticileri kesinlikle yer degistirmis olmali. Gecen sene her ay yeni telefon tanitan htc, bu sene sadece one ile piyasada. Samsung ise gecen sene s3den baska amiral gemisi cikarmazken simdi 30 tane s4 modeli piyasaya surdu ve s4 resmen samsung dan ayrilip baska bir firma olma yolunda hizla ilerliyor. Htc ise guncellemeleri samsung'tan daha erken vermeye basladi. Ayrica sense 5te geliyor one x'e. Helal olsun vallahi htc ye. Umarim en yakin zamanda durumlari duzeltip urettikleri kaliteli telefonlarin karisiligini alirlar.
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Entüisyonist 6 yıl Lady GarGara
Lady GarGara

Htc ile Samsung yoneticileri kesinlikle yer degistirmis olmali. Gecen sene her ay yeni telefon tanitan htc, bu sene sadece one ile piyasada. Samsung ise gecen sene s3den baska amiral gemisi cikarmazken simdi 30 tane s4 modeli piyasaya surdu ve s4 resmen samsung dan ayrilip baska bir firma olma yolunda hizla ilerliyor. Htc ise guncellemeleri samsung'tan daha erken vermeye basladi. Ayrica sense 5te geliyor one x'e. Helal olsun vallahi htc ye. Umarim en yakin zamanda durumlari duzeltip urettikleri kaliteli telefonlarin karisiligini alirlar.

fazla iyimser bakmışssın kardeşim
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Guest-9D2914531 6 yıl en beğenilen
Samsung daha note 2 ,s3,note 8.0 ve note 10.1 için yatadursun
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