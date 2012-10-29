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HTC One X için Jelly Bean güncellemesi Avrupa'da başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
72
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvan ve Singapur'da başladığı rapor edilen HTC One X için 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi, yapılan duyuruya göre Avrupa için de başlamış durumda.

Ancak güncellemenin müşteri ID'sine göre - CID dağıtıldığı belirtiliyor. Örneğin Tayvan’da bazı cihazlar hemen güncelleme alırken, bazıları henüz güncellemeyle tanışmadı. Tahminlere göre htc_612 CID numaralı modeller Tayvan'da güncellenmeye başladı.

Avrupa'da hangi kodlara göre dağıtım olacağı bilinmiyor ancak an itibariyle güncellemeyi alan kullanıcılar olduğu tahmin ediliyor 


http://m.androidcentral.com/htc-one-x-international-jelly-bean-roll-out-begins Yorum Yaz
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ero444 7 yıl
DH Misafiri
o telefona güncelleme gelse ne yazar

bu telefona değil eline alamayacaklar vitrinden bakarkan kovalanacak sefillerin yazmasına izin veren birşeydir internet ah ah dh misafiri senin gibi sefil çulsuz cahil insan yaşamasa daha iyi olur yaşama sen.
DH Misafirio telefona güncelleme gelse ne yazarbu telefona değil eline alamayacaklar vitrinden bakarkan kovalanacak sefillerin yazmas...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar dün saat 18:00 gibi güncelleme geldi güncelledim telefonumu bilginiz olsun
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Wibefi 7 yıl
Ayrıca mesaj menüsüne kisisellestirme gelmiş. Arka fona çektiğiniz resmi fln koyabiliyosunuz
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hazin44 7 yıl
Ne oldu htc güncellemeyimi durdurdu ses seda yok ..
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Narthyard 7 yıl
S2'ye de gelsin artık.
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Zenci Forvet 6 yıl
Türkiye'ye de gelmiş dün.
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DH Misafiri 7 yıl
beyler çok önemli bi şey sorcam mesela benim one x im 044 cidine sahip yani asia henüz jb güncellemsi almadım, bir arkadaşım var onexi türkiyeden ve o güncelleme almış , mesela ben onun telefona girip nandroid backup alsam sonra bakcup dosyalarını benim tele atsam sonra benimkinden restorelasam olurmu telefon bu numarayı yermi
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Wibefi 7 yıl
arkadaslar ben guncellemeyi aldim yaklasik 1 hafta once . pil acisindan cok fark var ciddi anlamda. bu arada telefonu yazin amerikadan almistim sanirim ondan dolayi erken geldi
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KinGEagLE 7 yıl
TheFanz kardesim yeni güncelleme ile google asistan geliyor bildigin siri yani
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TheFanz 7 yıl
Ciddimi ya ? Hangi guncellemeyle ? 4.0.4 mu ?
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DH Misafiri 7 yıl
az kaldı gelıyooo...
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tekinsi 7 yıl
hadi hayırlısı.
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DH Misafiri 7 yıl
cumhuriiyet sana ne verdi? bugune kadar cubbeden başka birşey inceleyebildin mi?? öylbi konuştun ki sanki bugune kadar bu ulkede aydınlanma çağı yaşanıyordu..
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DH Misafiri 7 yıl
one s için güncelleme geldi şu an yüklüyor. tr vodafone çıkışlı
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selcux 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

one s için güncelleme geldi şu an yüklüyor. tr vodafone çıkışlı


o bahsettıgınız jelly bean degıl 1 ay öne s4 ıslemcılı one s lere gelen güncelleme, bilgine
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DH Misafiri 7 yıl
anil01
Bu nasıl güncelleme.daha hiç.kimseye gelmemiş..xda falan inceledim ordada güncelleme alan kimse yok..yalan haber midir nedir?..

ben telefonu yurtdışından getirttirdim sanırım tayvan malı
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anil01 7 yıl
Yalan oldu herhalde bu güncelleme..varmı hiç JB guncellemesi alan forumda..yok herhalde..

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relais 7 yıl
Jb gelsede 41 megapiksellik kamerayı denesek ya. Bekle bekle sıkıldım artık
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ozd87 7 yıl
Bir tane güncelleme alan kişi var mi ? Nasil başladıysa artık avrupa sınırları değişmiş olmalı :)
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