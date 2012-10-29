HTC One X için Jelly Bean güncellemesi Avrupa'da başladı

Haber Editörü
Tayvan ve Singapur'da başladığı rapor edilen HTC One X için 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi, yapılan duyuruya göre Avrupa için de başlamış durumda.
Ancak güncellemenin müşteri ID'sine göre - CID dağıtıldığı belirtiliyor. Örneğin Tayvan’da bazı cihazlar hemen güncelleme alırken, bazıları henüz güncellemeyle tanışmadı. Tahminlere göre htc_612 CID numaralı modeller Tayvan'da güncellenmeye başladı.
Avrupa'da hangi kodlara göre dağıtım olacağı bilinmiyor ancak an itibariyle güncellemeyi alan kullanıcılar olduğu tahmin ediliyor
Ancak güncellemenin müşteri ID'sine göre - CID dağıtıldığı belirtiliyor. Örneğin Tayvan’da bazı cihazlar hemen güncelleme alırken, bazıları henüz güncellemeyle tanışmadı. Tahminlere göre htc_612 CID numaralı modeller Tayvan'da güncellenmeye başladı.
Avrupa'da hangi kodlara göre dağıtım olacağı bilinmiyor ancak an itibariyle güncellemeyi alan kullanıcılar olduğu tahmin ediliyor
http://m.androidcentral.com/htc-one-x-international-jelly-bean-roll-out-begins Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu telefona değil eline alamayacaklar vitrinden bakarkan kovalanacak sefillerin yazmasına izin veren birşeydir internet ah ah dh misafiri senin gibi sefil çulsuz cahil insan yaşamasa daha iyi olur yaşama sen.