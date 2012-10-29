HTC One X için Jelly Bean güncellemesi Avrupa'da başladı





Tayvan ve Singapur'da başladığı rapor edilen HTC One X için 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi, yapılan duyuruya göre Avrupa için de başlamış durumda.



Ancak güncellemenin müşteri ID'sine göre - CID dağıtıldığı belirtiliyor. Örneğin Tayvan’da bazı cihazlar hemen güncelleme alırken, bazıları henüz güncellemeyle tanışmadı. Tahminlere göre htc_612 CID numaralı modeller Tayvan'da güncellenmeye başladı.



Avrupa'da hangi kodlara göre dağıtım olacağı bilinmiyor ancak an itibariyle güncellemeyi alan kullanıcılar olduğu tahmin ediliyor







http://m.androidcentral.com/htc-one-x-international-jelly-bean-roll-out-begins