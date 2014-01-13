HTC One X ve One X+ artık güncelleme almayacak





Geçen yılın HTC tarafındaki iki amiral gemi modeli olan HTC One X ve One X+ kullanıcıları uzun süredir firmadan gelecek bir güncelleme haberini bekliyordu. Cihazlar son olarak Android 4.2.2 sürümüne güncellenirken, sonraki sürümler için bir açıklama yapılmamıştı.





Ancak HTC İngiltere ve Hollanda tarafından takipçilere verilen mesajda bu iki modelin Android 4.2.2 Jelly Bean sürümü ve Sense 5 arayüzünde kalacağı açıklandı.





Android KitKat sürümünün yapısı gereği 512MB RAM taşıyan cihazlar da güncellemeyi alabiliyor. Ancak 1GB RAM taşıyan bu iki modelin neden güncelleme dışı kaldığı merak konusu. HTC'nin bir son dakika değişikliği yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Şimdilik iki model için özelleştirilmiş Android 4.3 ve Android 4.4 ROM'ları mevcut.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-X-and-One-X-might-not-be-updated-to-Android-4.4-KitKat-and-neither-to-4.3-Jelly-Bean_id51346