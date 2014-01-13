HTC One X ve One X+ artık güncelleme almayacak

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Geçen yılın HTC tarafındaki iki amiral gemi modeli olan HTC One X ve One X+ kullanıcıları uzun süredir firmadan gelecek bir güncelleme haberini bekliyordu. Cihazlar son olarak Android 4.2.2 sürümüne güncellenirken, sonraki sürümler için bir açıklama yapılmamıştı.
Ancak HTC İngiltere ve Hollanda tarafından takipçilere verilen mesajda bu iki modelin Android 4.2.2 Jelly Bean sürümü ve Sense 5 arayüzünde kalacağı açıklandı.
Android KitKat sürümünün yapısı gereği 512MB RAM taşıyan cihazlar da güncellemeyi alabiliyor. Ancak 1GB RAM taşıyan bu iki modelin neden güncelleme dışı kaldığı merak konusu. HTC'nin bir son dakika değişikliği yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Şimdilik iki model için özelleştirilmiş Android 4.3 ve Android 4.4 ROM'ları mevcut.
http://www.phonearena.com/news/HTC-One-X-and-One-X-might-not-be-updated-to-Android-4.4-KitKat-and-neither-to-4.3-Jelly-Bean_id51346 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ve paylaştığınız videoda. İşte sürüm yükseltme olayından bahsettiğim tam olarak da bu. Tasarımı yenilemek ile sadece güncellemiş oluyorsunuz. Performans konusunda hiçbir artış yok. iOS 6'dan beri yapılması gereken hata düzeltmelerini yapıyorlar. Beta 3'ün Beta 2'den 10 saniye daha hızlı açılmasını siz marifet olarak mı görüyorsunuz? İflas Etmenin Yolları kitabından bir örnek vereyim "Eğer şirketiniz 10 lira giderle 20 liralık kazanabilecekken 15 lira kazanırsanız bu 5 lira karda olduğunuzu değil 5 lira zararda olduğunuzu gösterir."
Neden iOS 4 gibi hızlı çalışmıyor iPhone 4? Neden iOS 4 kadar hızlı açılmıyor. BETA 3'ün 2'den 10 saniye hızlı açılması güzel bir şey değil aksine BETA 3'ün iOS 4'ten çok daha yavaş açılması kullanıcı aleyhine bir şeydir. Fakat Apple'ın en iyi yaptığı işlerden biri de bu. Kullanıcılarını çok iyi uyutuyor.
Adamlar 2010 yılında çıkarttığı telefona bile hala güncelleme veriyorlar. Bence ne olursa olsun bunun üzerine konuşmak bile abes...
İp4 ile aynı zamanda çıkan galaxy s çöp oldu , s2 oda çöp oldu , s3 ise artık unutulmaya yüz tuttu.
adamlar geöenb sene çıkan telefonu kitliyorlar
yazık androidcilere
Sonra Motorola Xoom ile HoneyComb (tabletlere özel çıkan 3.1) sürümlerini gördüm (3.2'ye güncellendi). Hafıza kartı desteğinin gelmesi ve hızlı okuma özelliklerinin eklenmesiyle başlayan bir sürü güzellik geldi cihaza. Pil ömrü de arttı performansı da.
Galaxy S2 çıktığında ve iPhonelar oyun dünyasını büyük ekranlardan çalmaya başladığında ekran kartının ne kadar önemli olduğunu, HTC gibi firmaların Sensation gibi güçsüz ekran kartlı modellerle başarılı olamayacağını anladık. İşte böyle bir dönemde S2'nin baz kabul edilmesine rağmen ondan daha yavaş işlemcili ve hatta Galaxy S'in ekran kartını taşıyan (birazcık hız aşırtılmışı) bir Galaxy Nexus çıktı karşımıza. Tam burun kıvıracaktık ki Ice Cream Sandwich ile artık görsellerin ekran kartı tarafından oluşturulacağı ve işlemcinin diğer bütün işler için müsait kalacağını söylediler. O telefonu alanlar hala keyfini sürüyorlar.
Sonra S3 geldi Ice Cream Sandwich (4.0.4) ile sonrasında da 4.1 Jelly Bean'li Note 2. Aynı işlemcinin ve ekran kartının %10 hızlısı ile hem kullanımda hem de testlerde fark atıyordu. Önce RAM'i 2Gb olduğu için sandık (S3'ün 1 idi) sonra S3'e de aynı güncelleme gelince fark kapandı neredeyse.
4.1.1'in sorunları ve tehlikeli açıkları fazla olunca 4.1.2 gecikmedi ve birçok kullanıcıyı memnun etti (pil süreleri biraz kısalsa da). Çoğu kişi bunun muhtemelen son güncelleme (en azından uzunca bir süreliğine) farkındaydı ama gider ayak birşeyler düzeltilmişti en azından.
Sensation XE ve Sony Xperia S'in aldığı güncellemelerin cihazları adeta yeni bir cihaz haline getirdiğine şahit oldum.
Daha sonra 4.2 ile Trim (sabit şekilli hafızaların okuma/yazma hızlarını düzenleyen ve ömürerini uzatan bir sistem) desteği, 4.3 ile düşük güçte Bluetooth tüketimi özellikleri geldi bu sayede Google araba ve spor firmaları ile anlaşmalar yapmaya başladı. Örneğin Nike'ın ayakkabılara takılan adım takip cihazını alıp, uygulamasını da indirip koşu/spor takibinizi yapabiliyorsunuz. Bu esnada Bluetooth cihazı sinyal mesafesinin kısalığından faydalanarak tüketimini kontrol altına alıyor. Bu durumdan bir de saat çıkararak yararlanmak isteyen firmalarımızı da unutmamak gerek
Google ve Android dünyası sürekli gelişiyor, büyüyor ve yenileniyor. En basitinden cihazınız kusursuz çalışsa bile yüklediğiniz şeylerin boyutu, talepleri değişiyor. Daha uzun ömürlü olması için zaman zaman cihazın yönetiminin değişmesi de şart. Bugün facebook uygulaması bile 2 sene önceki aynı uygulama değil örneğin. RAM ve işlemciden beklentileri farklı. Cihazın bellek ve işlemci yönetimi de buna göre olmalı. Varsa da sorunları çözülmeli. Bu yüzden güncellemeler önemli ve kesinlikle fark edilecek düzeydeler.
Kısacası güncellemeler önemli; yeni sürüme geçmek için değil, yenilikleri takip edebilmek için.. Çünkü bir çok cihazın donanımı aslında kullanıcılarına uzun süre daha hizmet edebilecek kapasiteye sahipler ancak ya hataları giderilmediği için ya da daha yeni özelliklere sahip yeni cihazlar çekici geldiği için gözden düşüyorlar..
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