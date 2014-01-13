Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X ve One X+ artık güncelleme almayacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
1
38
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One X ve One X+ artık güncelleme almayacak

Geçen yılın HTC tarafındaki iki amiral gemi modeli olan HTC One X ve One X+ kullanıcıları uzun süredir firmadan gelecek bir güncelleme haberini bekliyordu. Cihazlar son olarak Android 4.2.2 sürümüne güncellenirken, sonraki sürümler için bir açıklama yapılmamıştı.

Ancak HTC İngiltere ve Hollanda tarafından takipçilere verilen mesajda bu iki modelin Android 4.2.2 Jelly Bean sürümü ve Sense 5 arayüzünde kalacağı açıklandı.

Android KitKat sürümünün yapısı gereği 512MB RAM taşıyan cihazlar da güncellemeyi alabiliyor. Ancak 1GB RAM taşıyan bu iki modelin neden güncelleme dışı kaldığı merak konusu. HTC'nin bir son dakika değişikliği yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Şimdilik iki model için özelleştirilmiş Android 4.3 ve Android 4.4 ROM'ları mevcut.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-X-and-One-X-might-not-be-updated-to-Android-4.4-KitKat-and-neither-to-4.3-Jelly-Bean_id51346 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Schnitter 5 yıl en beğenilen
Sonra batınca neden battı ?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Htc one x 1000 liraya satılıyor sitelerde. Kampanya olarak gösteriliyor fakat bi sebebi var mıdır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01001101 5 yıl
daha 2 ay önceydi forumda bi HTC konusunda bi arkadaş bi link vermişti. tegra 3'lü bi HTC telefonu halen 1790TL etiketle satılıyodu. iyi mühendislik kötü pazarlama diye örnek olarak vermişti linki arkadaş. dudağım uçuklamıştı fiyatı görünce ama konuyu unuttum linki de bulamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Evet, cep bilgisayarı sayılıyor artık akıllı telefonlarımız. Bunların da güçlü ekran kartları var ve bunlar(tıpkı bütün ekran kartlarındaki gibi) driver'lara sahip ve yenisi çıktığı zaman işletim sisteminin en yeni sürümüne göre adapte olarak çıkıyorlar. Ve işletim sistemini güncellerken eski sürümlere uygun olan driver kullanırsanız büyük bir performans kaybınız olur aynen PC'lerdeki gibi. Tabi bir iPhone kullanıcı olarak haberinizin olmaması çok doğal.


Ve paylaştığınız videoda. İşte sürüm yükseltme olayından bahsettiğim tam olarak da bu. Tasarımı yenilemek ile sadece güncellemiş oluyorsunuz. Performans konusunda hiçbir artış yok. iOS 6'dan beri yapılması gereken hata düzeltmelerini yapıyorlar. Beta 3'ün Beta 2'den 10 saniye daha hızlı açılmasını siz marifet olarak mı görüyorsunuz? İflas Etmenin Yolları kitabından bir örnek vereyim "Eğer şirketiniz 10 lira giderle 20 liralık kazanabilecekken 15 lira kazanırsanız bu 5 lira karda olduğunuzu değil 5 lira zararda olduğunuzu gösterir."

Neden iOS 4 gibi hızlı çalışmıyor iPhone 4? Neden iOS 4 kadar hızlı açılmıyor. BETA 3'ün 2'den 10 saniye hızlı açılması güzel bir şey değil aksine BETA 3'ün iOS 4'ten çok daha yavaş açılması kullanıcı aleyhine bir şeydir. Fakat Apple'ın en iyi yaptığı işlerden biri de bu. Kullanıcılarını çok iyi uyutuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webdh2 5 yıl

Balawitz
Evet, cep bilgisayarı sayılıyor artık akıllı telefonlarımız. Bunların da güçlü ekran kartları var ve bunlar(tıpkı bütün ekran kartlarındaki gibi) driver'lara sahip ve yenisi çıktığı zaman işletim sisteminin en yeni sürümüne göre adapte olarak çıkıyorlar. Ve işletim sistemini güncellerken eski sürümlere uygun olan driver kullanırsanız büyük bir performans kaybınız olur aynen PC'lerdeki gibi. Tabi bir iPhone kullanıcı olarak haberinizin olmaması çok doğal.


Ve paylaştığınız videoda. İşte sürüm yükseltme olayından bahsettiğim tam olarak da bu. Tasarımı yenilemek ile sadece güncellemiş oluyorsunuz. Performans konusunda hiçbir artış yok. iOS 6'dan beri yapılması gereken hata düzeltmelerini yapıyorlar. Beta 3'ün Beta 2'den 10 saniye daha hızlı açılmasını siz marifet olarak mı görüyorsunuz? İflas Etmenin Yolları kitabından bir örnek vereyim "Eğer şirketiniz 10 lira giderle 20 liralık kazanabilecekken 15 lira kazanırsanız bu 5 lira karda olduğunuzu değil 5 lira zararda olduğunuzu gösterir."

Neden iOS 4 gibi hızlı çalışmıyor iPhone 4? Neden iOS 4 kadar hızlı açılmıyor. BETA 3'ün 2'den 10 saniye hızlı açılması güzel bir şey değil aksine BETA 3'ün iOS 4'ten çok daha yavaş açılması kullanıcı aleyhine bir şeydir. Fakat Apple'ın en iyi yaptığı işlerden biri de bu. Kullanıcılarını çok iyi uyutuyor.

Adamlar 2010 yılında çıkarttığı telefona bile hala güncelleme veriyorlar. Bence ne olursa olsun bunun üzerine konuşmak bile abes...
İp4 ile aynı zamanda çıkan galaxy s çöp oldu , s2 oda çöp oldu , s3 ise artık unutulmaya yüz tuttu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 5 yıl
Tüm suç Nvidia'dadır. NVIDIA Tegra3 AP33(X) ve AP37(X+) çipsetlerine desteği kesip 4.4 BSP'si yayınlamadığı halde T30L(N7) çipsetine desteğe devam etmesi sonucu HTC One X ve X+ Android 4.4 güncellemesi almadığı halde Nexus 7(2012) alabilmektedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
şaşırmadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
Samsungun gözünü seveyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opricnik 5 yıl
Şaka gibi.2010'da çıkan iPhone 4 hala güncelleme üstüne güncelleme alıyor.ios 7 aldı betalarını alıyor dahada hızlanıyor.
adamlar geöenb sene çıkan telefonu kitliyorlar
yazık androidcilere
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Evde işlemcisi yanık one x ile s3 var
one x 4.2.2 almadan önce daha hızlıydı alınca ne olmuştur düşünemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hack3rghost 5 yıl
güncelleme takıntınz bitmedi bi arkadaş ya bu quncellemeler fark edilmeyecek derecede...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
numb83 5 yıl
Amiral battı!!!!! diyecek başka söz yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 5 yıl
Bırakın artık bu güncelleme takıntısını.telefonlarda çok ufak değişiklikler oluyor zaten.htc hiçbir şeyini değiştirmese aynı sürümün 4.4 versiyonunu çıkarsa burda yazanlar mutlu olur.telefon hızlandı falan bile derler eminim.htc satışları düşükse bunun nedeni pahalı olması ve reklam eksikliği daha ötesi yok.donanıma bakan kim var.dışarıdaki insanların çoğu işlemciymiş,rammiş bunlardan anlamaz.herkesi kendiniz gibi bilmeyin.sizin eşe dosta önermelerinizle onlar htc yerine başka markalara yöneliyor yoksa s4 yerine htc one alacak çok kişi var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeLiCe_DoLuCa 5 yıl hack3rghost
Galaxy S'in Froyo'dan (2.2) Gingerbread'e (2.3.x) geçişini yaşamıştım. Quadrant skorları düşük diye önce gözüm korkmuş yükleyememiştim ama bir kez yükleyince yeni bir cihaz almış gibi olmuştum. O zamanlar Nokialar ve iPhonelar vardı ve bir cihaz ne kadar hızlıysa hep o kadar hızlıydı. Daha nasıl hızlanacağına akıl erdirememiştim.

Sonra Motorola Xoom ile HoneyComb (tabletlere özel çıkan 3.1) sürümlerini gördüm (3.2'ye güncellendi). Hafıza kartı desteğinin gelmesi ve hızlı okuma özelliklerinin eklenmesiyle başlayan bir sürü güzellik geldi cihaza. Pil ömrü de arttı performansı da.

Galaxy S2 çıktığında ve iPhonelar oyun dünyasını büyük ekranlardan çalmaya başladığında ekran kartının ne kadar önemli olduğunu, HTC gibi firmaların Sensation gibi güçsüz ekran kartlı modellerle başarılı olamayacağını anladık. İşte böyle bir dönemde S2'nin baz kabul edilmesine rağmen ondan daha yavaş işlemcili ve hatta Galaxy S'in ekran kartını taşıyan (birazcık hız aşırtılmışı) bir Galaxy Nexus çıktı karşımıza. Tam burun kıvıracaktık ki Ice Cream Sandwich ile artık görsellerin ekran kartı tarafından oluşturulacağı ve işlemcinin diğer bütün işler için müsait kalacağını söylediler. O telefonu alanlar hala keyfini sürüyorlar.

Sonra S3 geldi Ice Cream Sandwich (4.0.4) ile sonrasında da 4.1 Jelly Bean'li Note 2. Aynı işlemcinin ve ekran kartının %10 hızlısı ile hem kullanımda hem de testlerde fark atıyordu. Önce RAM'i 2Gb olduğu için sandık (S3'ün 1 idi) sonra S3'e de aynı güncelleme gelince fark kapandı neredeyse.

4.1.1'in sorunları ve tehlikeli açıkları fazla olunca 4.1.2 gecikmedi ve birçok kullanıcıyı memnun etti (pil süreleri biraz kısalsa da). Çoğu kişi bunun muhtemelen son güncelleme (en azından uzunca bir süreliğine) farkındaydı ama gider ayak birşeyler düzeltilmişti en azından.

Sensation XE ve Sony Xperia S'in aldığı güncellemelerin cihazları adeta yeni bir cihaz haline getirdiğine şahit oldum.

Daha sonra 4.2 ile Trim (sabit şekilli hafızaların okuma/yazma hızlarını düzenleyen ve ömürerini uzatan bir sistem) desteği, 4.3 ile düşük güçte Bluetooth tüketimi özellikleri geldi bu sayede Google araba ve spor firmaları ile anlaşmalar yapmaya başladı. Örneğin Nike'ın ayakkabılara takılan adım takip cihazını alıp, uygulamasını da indirip koşu/spor takibinizi yapabiliyorsunuz. Bu esnada Bluetooth cihazı sinyal mesafesinin kısalığından faydalanarak tüketimini kontrol altına alıyor. Bu durumdan bir de saat çıkararak yararlanmak isteyen firmalarımızı da unutmamak gerek



Google ve Android dünyası sürekli gelişiyor, büyüyor ve yenileniyor. En basitinden cihazınız kusursuz çalışsa bile yüklediğiniz şeylerin boyutu, talepleri değişiyor. Daha uzun ömürlü olması için zaman zaman cihazın yönetiminin değişmesi de şart. Bugün facebook uygulaması bile 2 sene önceki aynı uygulama değil örneğin. RAM ve işlemciden beklentileri farklı. Cihazın bellek ve işlemci yönetimi de buna göre olmalı. Varsa da sorunları çözülmeli. Bu yüzden güncellemeler önemli ve kesinlikle fark edilecek düzeydeler.

Kısacası güncellemeler önemli; yeni sürüme geçmek için değil, yenilikleri takip edebilmek için.. Çünkü bir çok cihazın donanımı aslında kullanıcılarına uzun süre daha hizmet edebilecek kapasiteye sahipler ancak ya hataları giderilmediği için ya da daha yeni özelliklere sahip yeni cihazlar çekici geldiği için gözden düşüyorlar..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Bari Stock Kitkat verselerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hack3rghost 5 yıl
güncelleme takıntınz bitmedi bi arkadaş ya bu quncellemeler fark edilmeyecek derecede...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AdamsınDrogba 5 yıl
İnşallah batarsin HTC.Zira ben almadım ama benim halkimin parası senin batmandan daha önemli!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Gayet mantıklı yaptıgı htc nin piyasa böyle zamanında s1 ram yetmiyor diye s2 touchwiz uyumsuzluğu nedeniyle desire hd disk bölümlendirme sorunu nedeniyle optimus 2x ve optimus 3d sebep gösterilmeksizin destek dışı kalmıştı keza sony dede bir sürü vahim vaka var galaxy nexus bile devre dışı kaldı o yada bu nedenden işletim sisteminin sahibi 18 ay diyor baştan yapacak bişey yok özel romlara devam edecek kullanıcılar yada sıfır cihaz alacaklar düzen bu şekilde biz ne dersek diyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6739 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Xiaomi Mi3 "En iyi(?)" Android cep telefonu ön inceleme 5 yıl Toshiba'dan 4K "İş istasyonu" notebook ön inceleme 5 yıl Ezber bozan telefon: 2K ekranı, Snapdragon 800AB işlemcisi ve 3GB RAM'i ile Vivo Xplay 3S video ön inceleme 5 yıl In Win'den yeni nesil bilgisayar kasaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim