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HTC Rusya, One X ve One X+ için Android 4.2.2 güncellemesini resmen doğruladı; One'nin Haziran ortasında güncelleneceğini ilan etti

5 yıl
1,6b
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23
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC Rusya, One X ve One X+ için Android 4.2.2 güncellemesini resmen doğruladı; One'nin Haziran ortasında güncelleneceğini ilan etti

Android Revolution geliştirici ekibinin önceki gün internete sızdırdığı HTC One için Android 4.2.2 Jelly Bean güncellemesi sonrası üreticiden ilk resmi açıklama geldi. HTC Rusya'nın başkanı Kormiltsev Andrey, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iki mesajla Android 4.2.2 güncelleme takvimleriyle alakalı önemli detaylar ortaya çıkardı. İlk mesajında HTC One X ileOne X+ için Android 4.2.2 sürümlü ve Sense 5.0 kullanıcı arayüzlü üretici yazılımı üzerinde çalıştıklarını belirten Andrey, ikinci mesajında yeni amiral gemi sıfatlı cihazları One'nin Haziran ortasında FOTA yoluyla resmen güncellenmeye başlayacağını müjdeledi.
İddiaların aksine yine Sense 5 kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıracak yeni yazılım, Android 4.2 Jelly Bean işletim sisteminin uyarı çubuğuna entegre ettiği hızlı ayar menüsü ve Daydream ekran koruyucusunu beraberinde getirecek. Tayvanlı üreticinin üretici yazılımına eklediği yenilikler ise şöyle; ana ekran düğmesiyle alakalı yeni seçenekler, uygulama menüsünde bazı değişiklikler, durum çubuğunun yüzde değerini gösteren yeni pil simgesi. Önümüzdeki günlerde HTC One kullanıcılarına ulaşmaya başlayacak Android 4.2.2 yükseltmesinin One X ve One X+'ya ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Yeni üretici yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Revolution'un hazırladığı aşağıdaki inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Videodaki yazılımın resmi dağıtım olmadığını hatırlatalım.

https://twitter.com/Kormiltsev/status/341524202039427072 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lockheed 5 yıl en beğenilen
DemirAylak
Oneı nasıl okuyorsun Bilal?

Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. "One'nin" yazımı doğrudur. Ayrıca "Bilal" sizin askerlik arkadaşınız değil.
DemirAylakOneı nasıl okuyorsun Bilal?Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. "One'nin" yazımı doğrudur. Ayrıca "Bilal" sizin askerli...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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selami023 5 yıl
HTC one X için halen beklemedeyiz...
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mertburak312 5 yıl
Bizde hocam bizde beklemedeyiz.
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DH Misafiri 5 yıl
Haziran ortası deniliyor ağustos geldi, one için güncelleme çıktı one x için değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Güncelleme gerekiyordu zaten saçma takilmalar var uygulamalar açılırken
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tommyvercetti07 5 yıl
one x plus ı alalı 6 ay oldu hâlâ güncelleme alamadık. 4.1.1 devam
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r4deon 5 yıl
Lockheed
DemirAylakOneı nasıl okuyorsun Bilal?
Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. Onenin yazımı doğrudur. Ayrıca Bilal sizin askerlik arkadaşınız değil.

peki bilal diyince ne olacak bilal bey kızacakmı.kendinizi beğenmişlik sezdim sizde.nasıl hitap edeceğini biliyor arkadaşımız olayı velveleye verme.
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Wiz_Khalifa 5 yıl
Bende diyordum sadece ben mi 4.0.2 kullaniyorum
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mertburak312 5 yıl
Beklemedeyiz..
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Firaristt 5 yıl
S3 ile benzer zamanda One 4.2.2 alacak. Yani ciddi bir gecikme var.
Bu arada Bilal Akgündüz 19 yaşında. Asker arkadaşı olma ihtimali zaten yok.
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Lockheed 5 yıl en beğenilen
DemirAylak
Oneı nasıl okuyorsun Bilal?

Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. "One'nin" yazımı doğrudur. Ayrıca "Bilal" sizin askerlik arkadaşınız değil.
3 Yanıt Yanıtla +15
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rorschach_ 5 yıl Lockheed
Lockheed

DemirAylak

Oneı nasıl okuyorsun Bilal?


Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. "One'nin" yazımı doğrudur. Ayrıca "Bilal" sizin askerlik arkadaşınız değil.

Ya o değilde sen nerden biliyorsun belki de harbiden bilal beyin askerlik arkadaşı.

Bu htc yi kutluyorum sense 5 i one x e getiriyor. Bizim samsung hala tw ile illallah ettiriyor adama.
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Degisken 5 yıl Lockheed
Lockheed
DemirAylak
Oneı nasıl okuyorsun Bilal?

Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. "One'nin" yazımı doğrudur. Ayrıca "Bilal" sizin askerlik arkadaşınız değil.

@Lockheed
Üslup konusunda size katılıyorum fakat yazım kuralı bakımından bir önceki arkadaşın dediği doğru. Yabancı özel isimlere ek getirilirken okunuşlarına öre ekler yazılır. "iPhone'u", "HTC One'ı", "Ivy Bridge'i" gibi. İsterseniz TDK'nin yazım kuralları sözlüğünden veya ÖSYM'nin yazım kuralları kitapçığından bakabilirsiniz.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl Lockheed
Lockheed

DemirAylak

Oneı nasıl okuyorsun Bilal?


Bilal Bey yazım kurallarına dikkat etmiş. "One'nin" yazımı doğrudur. Ayrıca "Bilal" sizin askerlik arkadaşınız değil.

Yok öyle bi dünya. Bak bakalım hangi haberde apple nin yazıyor? isteyen istediği gibi yazar fakat çoğunluk telaffuza göre yazıyor, sanırım bu konuda esneklik söz konusu.
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baycihan 5 yıl
s3 ile neredeyse aynı zamanda güncelleme alıcak htc nin one ı:)
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