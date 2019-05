HTC Rusya, One X ve One X+ için Android 4.2.2 güncellemesini resmen doğruladı; One'nin Haziran ortasında güncelleneceğini ilan etti

Android Revolution geliştirici ekibinin önceki gün internete sızdırdığı HTC One için Android 4.2.2 Jelly Bean güncellemesi sonrası üreticiden ilk resmi açıklama geldi. HTC Rusya'nın başkanı Kormiltsev Andrey, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iki mesajla Android 4.2.2 güncelleme takvimleriyle alakalı önemli detaylar ortaya çıkardı. İlk mesajında HTC One X ileOne X+ için Android 4.2.2 sürümlü ve Sense 5.0 kullanıcı arayüzlü üretici yazılımı üzerinde çalıştıklarını belirten Andrey, ikinci mesajında yeni amiral gemi sıfatlı cihazları One'nin Haziran ortasında FOTA yoluyla resmen güncellenmeye başlayacağını müjdeledi.

İddiaların aksine yine Sense 5 kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıracak yeni yazılım, Android 4.2 Jelly Bean işletim sisteminin uyarı çubuğuna entegre ettiği hızlı ayar menüsü ve Daydream ekran koruyucusunu beraberinde getirecek. Tayvanlı üreticinin üretici yazılımına eklediği yenilikler ise şöyle; ana ekran düğmesiyle alakalı yeni seçenekler, uygulama menüsünde bazı değişiklikler, durum çubuğunun yüzde değerini gösteren yeni pil simgesi. Önümüzdeki günlerde HTC One kullanıcılarına ulaşmaya başlayacak Android 4.2.2 yükseltmesinin One X ve One X+'ya ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Yeni üretici yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Revolution'un hazırladığı aşağıdaki inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Videodaki yazılımın resmi dağıtım olmadığını hatırlatalım.

