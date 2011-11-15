HTC Şubat ayına 4 çekirdekli tabletini hazırlıyor

ASUS'un Transformer Prime ile başlattığı 4 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu fırtınasına diğer firmalar çok çabuk tepki verdi. Acer'ın A510 ve A511 adındaki muhtemel 4 çekirdekli modellerinin ardından HTC de Şubat ayına 4 çekirdekli bir tablet hazırlıyor.





Çin kaynaklı Commercial Times gazetesinin haberine göre Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek mobil dünya kongresi MWC 2012'de HTC 4 çekirdekli bir tablet ve iki adet yeni akıllı telefonla kamuoyunun karşısına çıkacak.





HTC'nin yeni kod adları ile ilgili size aktardığımız haberimizdeki Quattro adını alması beklenen tablet Nvidia'nın 4+1 çekirdekli yongada sistem çözümü Tegra 3 kullanacak. İşletim sisteminin ise Ice Cream Sandwich olması bekleniyor. HTC CEO'su Peter Chou böyle bir tablet üretmek planlarının olduğunu daha önce açıklamıştı.





Bunun yanında 4 çekirdekli tabletin Windows 8 yüklü olarak yaz dönemine doğru yeni bir versiyonla kullanıcıyla buluşacağı da söylentiler arasında.





Diğer iki akıllı telefon modelinin ise 4 çekirdekli Ice Cream Sandwich sürümü içeren HTC Edge ve EVO 3D modelinin devamı olması ihtimali olan çift çekirdekli ve ICS yüklü HTC Ville olması bekleniyor. Ancak final sürümü adları bundan farklı olabilir.





Ocak ayındaki CES 2012 ve Şubat ayındaki MWC 2012 fuarları firmaların yeni Tegra 3'lü modelleriyle boy göstereceği alanlar olacak.