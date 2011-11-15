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HTC Şubat ayına 4 çekirdekli tabletini hazırlıyor

7 yıl
3b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un Transformer Prime ile başlattığı 4 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu fırtınasına diğer firmalar çok çabuk tepki verdi. Acer'ın A510 ve A511 adındaki muhtemel 4 çekirdekli modellerinin ardından HTC de Şubat ayına 4 çekirdekli bir tablet hazırlıyor.

Çin kaynaklı Commercial Times gazetesinin haberine göre Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek mobil dünya kongresi MWC 2012'de HTC 4 çekirdekli bir tablet ve iki adet yeni akıllı telefonla kamuoyunun karşısına çıkacak.

HTC'nin yeni kod adları ile ilgili size aktardığımız haberimizdeki Quattro adını alması beklenen tablet Nvidia'nın 4+1 çekirdekli yongada sistem çözümü Tegra 3 kullanacak. İşletim sisteminin ise Ice Cream Sandwich olması bekleniyor. HTC CEO'su Peter Chou böyle bir tablet üretmek planlarının olduğunu daha önce açıklamıştı. 

Bunun yanında 4 çekirdekli tabletin Windows 8 yüklü olarak yaz dönemine doğru yeni bir versiyonla kullanıcıyla buluşacağı da söylentiler arasında.

Diğer iki akıllı telefon modelinin ise 4 çekirdekli Ice Cream Sandwich sürümü içeren HTC Edge ve EVO 3D modelinin devamı olması ihtimali olan çift çekirdekli ve ICS yüklü HTC Ville olması bekleniyor. Ancak final sürümü adları bundan farklı olabilir.

Ocak ayındaki CES 2012 ve Şubat ayındaki MWC 2012 fuarları firmaların yeni Tegra 3'lü modelleriyle boy göstereceği alanlar olacak.

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SystemApps 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
2 çekirdeğin yetmedği uygulamalar oyunlar yapıldıda sanki 4 çekirdeğe yöneldiler...Allahım sen bizi emperyalist kuçu kuçuların ellerine düşürme.

he kardeşim gerizekalılar değilmi?2 çekirdek yetmiyormuş gibi 4 hatta 5 çekirdek koymuşlar.Şuna bak ya adamların D.A.R.B.E.C.i kadar aklı yok.Adamlar o kadar çalışıp ediyor işlemci tasarlıyor ama 4 çekirdeği birden kullanan uygulama yok!
Üstelik birde 5.çekirdek de koymuşlar.Resmen reklam için yapıyorlar.Tamamen gösteriş...
D.A.R.B.E.C.i keşke sen geçseymişin nvidianın başına...Donanım haberde tegra 3 ü bütün detaylarını anlatan makalelerde zaten haber editörlerinin boşuna uğraşıp uçsuz bucaksızmış gibi yazıları sadeleştirerek anlatmaya çalıştılar.Üstelik bunu 2 kere yayınladılar.AH D.A.R.B.E.C.i ah sen keşke haber editörü de olsaymışın daha 4 çekirdek destekleyen uygulama yok 4 hatta 5 çekirdekli mimarileri anlatıyorlar bize...
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terto112 7 yıl
тєşєккüяℓєя ...
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karaköy_soğancısı 7 yıl
2 çekirdeğin yetmedği uygulamalar oyunlar yapıldıda sanki 4 çekirdeğe yöneldiler...Allahım sen bizi emperyalist kuçu kuçuların ellerine düşürme.
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serkan17tevez 7 yıl
[Kunye=]
[Kunye=][DHTUBE=]
[Kunye=][DHTUBE=]
[Kunye=]
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Elguug 7 yıl
Win8+ICS isteriz !!!
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haymatloshan 7 yıl
Ardı arkasına 4 çekirdekli tabletlerin söylentileri çıkmaya başladı.Windowslu modellerde geç kalmasa bari,elini çabuk tutsa
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