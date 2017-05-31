HTC Vive artık kablosuz

Tam donanımlı sanal gerçeklik kaskları geliştirilmeye başlandığından bu yana en büyük sorunlardan birisi kablolar olmuştu. Bir bilgisayar kaynağı gerektiren HTC Vive gibi kasklar, içerisinde donanım bulundurmadığı için sürekli kabloyla kaynağa bağlanmak zorundaydı. Bu da hareket alanını çok kısıtlıyordu.

Computex 2017 fuarında işbirliği yapan Intel ve HTC, kablosuz olarak görüntü aktarımı yapacak yeni bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurdular. Ayrıca fuarda dünyanın ilk kablosuz sanal gerçeklik kask prototipi de sergilendi.

Bugüne kadar kablosuz VR kaskları için farklı çözümler deneniyordu. Örneğin alıcı ve vericilerden oluşan TPCast benzeri bir sistem ile görüntü aktarılıyordu veya WiFi üzerinden sıkıştırılmış veri gönderiliyordu. Intel ise daha pratik bir yol bulmuş.

WiFi AD

802.11ad veya WiFi AD standardı 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 57-66GHz arasındaki bandı da ekliyor. Bu bant aralığı kısa mesafede çok daha hızlı veri transferi sunuyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor.

Normalde 2.4GHz bandı 800Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 5GHz bandı ise 1733Mbps hızında veri transferine olanak tanıyor. 60GHz bandı dediğimizde ise 4600Mbps seviyeleri işin içine giriyor. Böylece WiFi bağlantısı yaklaşık olarak 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor.

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VR kaskları da zaten engellerle dolu odalarda kullanılmıyor ayrıca tecrübe mekanlarının da alanları küçük. Bu bakımdan WiFi AD teknolojisi en uygun çözüm haline geliyor. HTC Vive kaskına da bu çözüm uygulanmış.

Yapılan demolarda kablosuz olarak kaska çok akıcı VR içeriklerinin aktarıldığı görülüyor. Ayrıca Intel akıcılığı garanti altına almak için DisplayLink XR sıkıştırma kodeklerinden de faydalanmış. Aktarım için kaska bir alıcı yerleştirildiği ifade ediliyor ancak teknik detaylar şimdilik net değil.

Teknoloji henüz erken aşamada zira Intel gelecek yılın başlarında tüketiciye sunulabileceğini belirtiyor. Bakalım yeni çözüm HTC Vive kaskına ne tür eklemeler gerektirecek ve gerçek hayatta ne kadar başarılı olacak?



