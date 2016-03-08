HTC Vive için sistemler hazır

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Sanal gerçeklik sektörüne adın atmak isteyen bilgisayar üreticileri için iki önemli kıstas var. Bunlardan birisi Oculus Ready ve Oculus Rift gözlükleri için oluşturuldu. Programın detayları daha önce açıklanmıştı. Diğeri ise Vive-Ready ve onun da en alt konfigürasyonları belli oldu. Bu konfigürasyonlar, sanal gerçekliğin en akıcı şekilde tecrübe edilmesini sağlıyor.
HTC Vive için NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 ve üzeri ekran kartları gerekiyor. Ayrıca en az Intel i5-4590 / AMD FX 8350 işlemci, 4GB RAM, HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2, USB 2.0 bağlantısı ve Windows 7 SP1 işletim sistemi. Bu şartları karşılayan sistemler, HTC Vive-Ready onayını alıyor.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması Amsterdam'da açılıyor"
Şimdiden MSI, HP ve Alienware markaları, Vive-Ready programına katılmış durumda. Üreticiler, program için geliştirdikleri ilk bilgisayar sistemlerini görücüye çıkardı ve satışlara başlayacak. Bununla birlikte, HTC Vive için Nisan ayına kadar beklemek gerekiyor.
MSI
MSI, uyumlu bilgisayarlarını Vive Optimised logosu altında satışa sunacak. İlk etapta 5 dizüstü sistem için sertifika alınmış. Üç tanesi GT72 tasarımını temel alırken, diğer ikisi GT80 tasarımını temel alıyor. Sistemlerde Nvidia GeForce GTX980 ekran kartı SLI konfigürasyonunda kullanılıyor.
HP
HP Inc ise masaüstü tarafından konuya yaklaşıyor. Şimdilik sadece HP ENVY Phoenix kule PC sistemleri ve HP ENVY Desktop modelleri Vive ile uyumlu. HP ENVY Phoenix modellerinde Intel Core i7 K işlemciler, Nvidia GTX 980Ti veya AMD R9 390x grafik kartı, 8GB RAM, 1TB HDD baz olarak yer alıyor. Başlangıç fiyatı ise 1299$. HP ENVY Desktop modelleri 1000$ başlangıç fiyatına sahip.
Alienware
Alienware ise Area-51 tabanlı masaüstü sistemlerine sertifika almış. Ödüllü tasarıma sahip Area-51 sistemleri; AMD Radeon R9 370, Nvidia GeForce GTX 970, 980 ve 980 Ti ekran kartlarına sahip. Fiyatlar 1700$-3900$ arasında değişiyor. Tüm bu fiyatların üzerine HTC Vive'nin 800$/900 Avro fiyat etiketini de eklemeniz gerekiyor.
http://hexus.net/tech/news/systems/91073-msi-hp-alienware-reveal-vive-ready-vr-pcs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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