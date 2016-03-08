HTC Vive için sistemler hazır

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"Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması Amsterdam'da açılıyor"

MSI

Sanal gerçeklik sektörüne adın atmak isteyen bilgisayar üreticileri için iki önemli kıstas var. Bunlardan birisi Oculus Ready ve Oculus Rift gözlükleri için oluşturuldu. Programın detayları daha önce açıklanmıştı. Diğeri ise Vive-Ready ve onun da en alt konfigürasyonları belli oldu. Bu konfigürasyonlar, sanal gerçekliğin en akıcı şekilde tecrübe edilmesini sağlıyor.içinve üzeri ekran kartları gerekiyor. Ayrıca en az/ AMD FX 8350 işlemci, 4GB RAM, HDMI 1.4 veya DisplayPort 1.2, USB 2.0 bağlantısı ve Windows 7 SP1 işletim sistemi. Bu şartları karşılayan sistemler, HTC Vive-Ready onayını alıyor.Şimdiden MSI, HP ve Alienware markaları, Vive-Ready programına katılmış durumda. Üreticiler, program için geliştirdikleri ilk bilgisayar sistemlerini görücüye çıkardı ve satışlara başlayacak. Bununla birlikte, HTC Vive için Nisan ayına kadar beklemek gerekiyor.MSI, uyumlu bilgisayarlarını Vive Optimised logosu altında satışa sunacak. İlk etapta 5 dizüstü sistem için sertifika alınmış. Üç tanesi GT72 tasarımını temel alırken, diğer ikisi GT80 tasarımını temel alıyor. Sistemlerde Nvidia GeForce GTX980 ekran kartı SLI konfigürasyonunda kullanılıyor.