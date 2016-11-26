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HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti

Doğru bir hamle yaparak sanal gerçeklik sektörüne tam donanımlı bir kask sunan HTC, meyvelerini toplamaya başladı. HTC Vive kaskı bugüne kadar 140 bin adet sattı.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti

Akıllı telefon pazarında beklentilerin altında kalsa da sanal gerçeklik tarafında HTC’nin önemli başarıları bulunuyor. Sektöre erken adımını atan ve her yönüyle planlar yapıp uygulamaya koyan HTC, satış anlamında meyvelerini yemeye başladı.

Sektörde Bir Rekor

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiada 140 000 HTC Vive kaskının satıldığı ifade edilmişti. HTC yöneticisi Chialin Chang iddiaları doğruladı ve gerçek rakamın daha yukarıda olduğunu ifade etti. 1 Mart 2016 tarihinde ön siparişe çıktığında, ilk 1 dakikada 15 000 kaskın rezerve edilmesi zaten bir rekora doğru gideceğini gösteriyordu.

Rakipleri gibi akıllı telefon uyumlu bir gözlük yerine farklı bir kategoriye yönelen ve tam donanımlı kask geliştiren HTC, sanal gerçeklik için özel bir ekip oluşturdu. Pek çok içerik sağlayıcı ile ortaklık kurdu ve ayrıca 1.5 milyar dolarlık bir de Ar-Ge merkezi inşa etti. Böylece sadece oyun değil pek çok sektöre önemli projeler yapabilme imkanı doğdu.

Sanal gerçeklik sektöründe doğru adımları atan HTC, akıllı telefon pazarının aksine kar elde edebilecek. Hali hazırda akıllı telefon pazarında 60 milyon dolarlık bir zarar söz konusu. HTC Vive’nin 800$ fiyat etiketi hesaplandığında 112 milyon dolarlık bir gelir ortaya çıkıyor. Ülkemizde de 8000TL karşılığında kaskı bulabilmek mümkün.

Elbette bu sayı tamamen son kullanıcıya gitmiyor. Örneğin Çin’in bir eyaleti 10 000 adet deneyim noktası kurdu ve bu noktalara HTC Vive yerleştirdi. Yani kurumsal tarafta talep çok daha fazla. Zaten fiyatı da herkesin erişebileceği türden değil.

Ayrıca Bkz. "Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor"

HTC’nin en önemli rakibi Oculus’un henüz rakamları belli değil ancak sınırlı bir satış olduğu için düşük seyrediyor. PlayStation VR ise potansiyeli en büyük olan sanal gerçeklik kaskı. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde HTC Vive’nin rekorunu kırabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-has-sold-more-than-140000-Vive-VR-headsets_id88199 Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
$800 olan etiket fiyatı ülkemizde nasıl 8000TL oluyor?
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turkmavzeri 2 yıl
100bin olur 250bin olur 500bin olurda, 140bin diye baraj sınırı mı olur? :D
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DH Misafiri 2 yıl
$800 olan etiket ülkemizde nasıl 8000 lira oluyor, biri bunu açıklasın
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gxhero 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

$800 olan etiket ülkemizde nasıl 8000 lira oluyor, biri bunu açıklasın

O fiyata satan neresi bilmiyorum ama tüketici mahkemesine başvurup heyetten inceleme talep edebilirsin fiş fiyattan ceza alırlar.
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
$800 olan etiket fiyatı ülkemizde nasıl 8000TL oluyor?
1 Yanıt Yanıtla +10
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kadirirdem 2 yıl ozmenakif
ozmenakif

$800 olan etiket fiyatı ülkemizde nasıl 8000TL oluyor?

Resmen sömürgecilik başka bir şey değil...
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burakdc 2 yıl
VR teknolojisi super bır sey ama gunumuz kosullarına gore dusunuldugunde tam bir fiyasko . Gunumuz ekonomık kosullarına gore ulkemizde 8000 tl boylesı bir urun ıcın hemde dogru duzgun bir icerik olmadan( vr icin yapılmıs ufak deneme boy oyunlardan sozetmıyorum gunumuzun ust sevıyo oyunlartını vr ıle oynayabilmekten bahsediyorum)cıkmıs olması en azından ulkemızdekı teknolojı severler acısından hayal kırıklıgı.Ger cı tumdunyada içinde bu fiyatlar bir hayli yuksek gıbı duruyor tamam yenı bır teknoloji cıktıgında fiyatlar yuksek olur sonradan duser ama bu iste hıc te oyle gıbı durmuyor cunku dunyada kı ekonomık sorunlar bır yandan artıp ekoomı dıbe vuruken bır yandanda vR lı sıstemlerın malıyetlerı + bu sıstemlerı besleyecek telefon ve bılgısyarların malıyetlerıde goz onunde bulunduruldugunda sankı gunumuz kosullarına gıore erken ılan edılms bır teknolojı gıbı duruyor.: Ayrıca malesef bu teknolojının gelısımı ıle bırlıkte nedense ılgısı varmıdır bılemem ama 3d teknolojısıde mezara gırdı.
3d yı sevmeyıp VR teknolojısını bekleyenlerı ıse bu VR teknolojısını yıllar oncesınden buyuk bır teknolojı fuarında daha alfa asamasından berı deneyıp bugunku son kullnıcı urunlarınıde denemıs bırısı olarak yadırgıyorum .
cunku 3d yı sevmeyenler gozluk cok agır dıyorlar vr kaskın dah agır oldugunu unutuyorlar, goruntude tıtresım var gozumuz yoruldu dıyenler aynı sorunun vr dada oldugunun farkında degıller hatta vr da etraftan tamamen ızole oldugunuzdan dolayı bagzı kısılerde sureklı ucma hıssı olusuyor ayrıca vrda coklu ızleme memkundegıl amaa 3d de mumkun ( fılmler ıcın) . Tum bu gelısmeler benım cok severek kullandıgım 3d tv ve fılm ozellıgının gıtmesıne sebep oldu vr derseneız yıne en buyuk destekcısı benım ama sanırım 1-2 yıla kadar benden daha fazla kullanan ınan sayısı parmakla gosterılecek cunku vr mılletın sandıgı gıbı herturlu sorunu oratadan kaldıran bır gelısmıs 3d teknolojısı degıl dah gelısmesııcın cok zaman ve cıddı anlaada yatırıma ıhtıyacı var tabıkı bu surec ııcnde teknolojı seeverlerr bu ısten sıkılıp banane vrdan zaten 2 d ekran benım dah cok ısımı goruyor derse vrda tarıhın tozlu sayfalarına gomulecek.
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