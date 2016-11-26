HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti

Akıllı telefon pazarında beklentilerin altında kalsa da sanal gerçeklik tarafında HTC’nin önemli başarıları bulunuyor. Sektöre erken adımını atan ve her yönüyle planlar yapıp uygulamaya koyan HTC, satış anlamında meyvelerini yemeye başladı.

Sektörde Bir Rekor

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiada 140 000 HTC Vive kaskının satıldığı ifade edilmişti. HTC yöneticisi Chialin Chang iddiaları doğruladı ve gerçek rakamın daha yukarıda olduğunu ifade etti. 1 Mart 2016 tarihinde ön siparişe çıktığında, ilk 1 dakikada 15 000 kaskın rezerve edilmesi zaten bir rekora doğru gideceğini gösteriyordu.

Rakipleri gibi akıllı telefon uyumlu bir gözlük yerine farklı bir kategoriye yönelen ve tam donanımlı kask geliştiren HTC, sanal gerçeklik için özel bir ekip oluşturdu. Pek çok içerik sağlayıcı ile ortaklık kurdu ve ayrıca 1.5 milyar dolarlık bir de Ar-Ge merkezi inşa etti. Böylece sadece oyun değil pek çok sektöre önemli projeler yapabilme imkanı doğdu.

Sanal gerçeklik sektöründe doğru adımları atan HTC, akıllı telefon pazarının aksine kar elde edebilecek. Hali hazırda akıllı telefon pazarında 60 milyon dolarlık bir zarar söz konusu. HTC Vive’nin 800$ fiyat etiketi hesaplandığında 112 milyon dolarlık bir gelir ortaya çıkıyor. Ülkemizde de 8000TL karşılığında kaskı bulabilmek mümkün.

Elbette bu sayı tamamen son kullanıcıya gitmiyor. Örneğin Çin’in bir eyaleti 10 000 adet deneyim noktası kurdu ve bu noktalara HTC Vive yerleştirdi. Yani kurumsal tarafta talep çok daha fazla. Zaten fiyatı da herkesin erişebileceği türden değil.

Ayrıca Bkz.

"Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor"

HTC’nin en önemli rakibi Oculus’un henüz rakamları belli değil ancak sınırlı bir satış olduğu için düşük seyrediyor. PlayStation VR ise potansiyeli en büyük olan sanal gerçeklik kaskı. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde HTC Vive’nin rekorunu kırabilir.