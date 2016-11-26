HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti

Akıllı telefon pazarında beklentilerin altında kalsa da sanal gerçeklik tarafında HTC’nin önemli başarıları bulunuyor. Sektöre erken adımını atan ve her yönüyle planlar yapıp uygulamaya koyan HTC, satış anlamında meyvelerini yemeye başladı.
Sektörde Bir Rekor
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiada 140 000 HTC Vive kaskının satıldığı ifade edilmişti. HTC yöneticisi Chialin Chang iddiaları doğruladı ve gerçek rakamın daha yukarıda olduğunu ifade etti. 1 Mart 2016 tarihinde ön siparişe çıktığında, ilk 1 dakikada 15 000 kaskın rezerve edilmesi zaten bir rekora doğru gideceğini gösteriyordu.
Rakipleri gibi akıllı telefon uyumlu bir gözlük yerine farklı bir kategoriye yönelen ve tam donanımlı kask geliştiren HTC, sanal gerçeklik için özel bir ekip oluşturdu. Pek çok içerik sağlayıcı ile ortaklık kurdu ve ayrıca 1.5 milyar dolarlık bir de Ar-Ge merkezi inşa etti. Böylece sadece oyun değil pek çok sektöre önemli projeler yapabilme imkanı doğdu.
Sanal gerçeklik sektöründe doğru adımları atan HTC, akıllı telefon pazarının aksine kar elde edebilecek. Hali hazırda akıllı telefon pazarında 60 milyon dolarlık bir zarar söz konusu. HTC Vive’nin 800$ fiyat etiketi hesaplandığında 112 milyon dolarlık bir gelir ortaya çıkıyor. Ülkemizde de 8000TL karşılığında kaskı bulabilmek mümkün.
Elbette bu sayı tamamen son kullanıcıya gitmiyor. Örneğin Çin’in bir eyaleti 10 000 adet deneyim noktası kurdu ve bu noktalara HTC Vive yerleştirdi. Yani kurumsal tarafta talep çok daha fazla. Zaten fiyatı da herkesin erişebileceği türden değil.Ayrıca Bkz. "Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor"
HTC’nin en önemli rakibi Oculus’un henüz rakamları belli değil ancak sınırlı bir satış olduğu için düşük seyrediyor. PlayStation VR ise potansiyeli en büyük olan sanal gerçeklik kaskı. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde HTC Vive’nin rekorunu kırabilir.
http://www.phonearena.com/news/HTC-has-sold-more-than-140000-Vive-VR-headsets_id88199 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O fiyata satan neresi bilmiyorum ama tüketici mahkemesine başvurup heyetten inceleme talep edebilirsin fiş fiyattan ceza alırlar.
Resmen sömürgecilik başka bir şey değil...
3d yı sevmeyıp VR teknolojısını bekleyenlerı ıse bu VR teknolojısını yıllar oncesınden buyuk bır teknolojı fuarında daha alfa asamasından berı deneyıp bugunku son kullnıcı urunlarınıde denemıs bırısı olarak yadırgıyorum .
cunku 3d yı sevmeyenler gozluk cok agır dıyorlar vr kaskın dah agır oldugunu unutuyorlar, goruntude tıtresım var gozumuz yoruldu dıyenler aynı sorunun vr dada oldugunun farkında degıller hatta vr da etraftan tamamen ızole oldugunuzdan dolayı bagzı kısılerde sureklı ucma hıssı olusuyor ayrıca vrda coklu ızleme memkundegıl amaa 3d de mumkun ( fılmler ıcın) . Tum bu gelısmeler benım cok severek kullandıgım 3d tv ve fılm ozellıgının gıtmesıne sebep oldu vr derseneız yıne en buyuk destekcısı benım ama sanırım 1-2 yıla kadar benden daha fazla kullanan ınan sayısı parmakla gosterılecek cunku vr mılletın sandıgı gıbı herturlu sorunu oratadan kaldıran bır gelısmıs 3d teknolojısı degıl dah gelısmesııcın cok zaman ve cıddı anlaada yatırıma ıhtıyacı var tabıkı bu surec ııcnde teknolojı seeverlerr bu ısten sıkılıp banane vrdan zaten 2 d ekran benım dah cok ısımı goruyor derse vrda tarıhın tozlu sayfalarına gomulecek.