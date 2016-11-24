Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor

Uzun süre pazardan uzak kaldıktan sonra dolaylı da olsa yine bomba gibi bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Nokia’nın yeni amiral gemisi ile ilgili detaylar belirginleşmeye devam ediyor. Yeni model iki versiyon ile gelecek.

Güçlü Bir Geri Dönüş

Yeni seride Snapdragon 820 yonga setinin yer alması bekleniyor. Bu yılın amiral gemisi telefonlarında sıklıkla gördüğümüz Snapdragon 820 gelecek yıl yerini Snapdragon 835 yonga setine devredecek. Bu bakımdan biraz daha geri plana atılmış olacak. Nokia’nın her ne kadar amiral gemisi seviyesinde olsa da o dönem ki rakiplerinden bir tık geride olacağını tahmin etmek zor değil.

Ekran boyutu olarak 5.5 ve 5.2 inç konuşuluyor. 5.5 inç boyutunda olan versiyonda 2560x1440 piksel çözünürlük yer alacak. 5.2 inç boyutunda olan versiyonda ise Full HD çözünürlük olabileceği konuşuluyor. Performans bakımından küçük versiyon biraz daha önde olacak.

Nokia en iyi olduğu kamera konusunda yine ses getirmeyi amaçlıyor. Cihazların kamerasında Carl Zeiss lens yer alacak. Düşük ışık koşullarında en iyi performansı veren lenslerin OIS, faz algılamalı otomatik odaklama gibi önemli özelliklerle desteklenmesi bekleniyor. Sensör konusunda bir bilgi yok. Daha önce gündeme gelen grafen tabanlı sensör için ise henüz bir detay bulunmuyor.

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Serinin diğer bir önemli özelliği ise su geçirmez yapısı. IP68 sertifikası ile su altında 1.5 metreye kadar dayanabilen seri Android 7.0 üzerinde Z Launcher ana ekran uygulamasını kullanacak. En erken tanıtım tarihi ise MWC 2017 fuarı.

Daha önce Nokia’nın Snapdragon 835 yonga seti kullanacağı gündeme gelmişti ancak yakın gelecekte yok gibi duruyor. Muhtemelen gelecek yılın sonlarında asıl amiral gemisi ile karşılaşabiliriz. Önümüzdeki aylarda iddialar biraz daha detaylanacaktır.