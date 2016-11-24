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Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor

Markasının akıllı telefon pazarından silinmesini istemeyen Nokia, ikinci bir fırsat daha elde etti ve güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor. Firmanın yol haritasında iki amiral gemi modeli var.
2 yıl
7b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süre pazardan uzak kaldıktan sonra dolaylı da olsa yine bomba gibi bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Nokia’nın yeni amiral gemisi ile ilgili detaylar belirginleşmeye devam ediyor. Yeni model iki versiyon ile gelecek.

Güçlü Bir Geri Dönüş

Yeni seride Snapdragon 820 yonga setinin yer alması bekleniyor. Bu yılın amiral gemisi telefonlarında sıklıkla gördüğümüz Snapdragon 820 gelecek yıl yerini Snapdragon 835 yonga setine devredecek. Bu bakımdan biraz daha geri plana atılmış olacak. Nokia’nın her ne kadar amiral gemisi seviyesinde olsa da o dönem ki rakiplerinden bir tık geride olacağını tahmin etmek zor değil.

Ekran boyutu olarak 5.5 ve 5.2 inç konuşuluyor. 5.5 inç boyutunda olan versiyonda 2560x1440 piksel çözünürlük yer alacak. 5.2 inç boyutunda olan versiyonda ise Full HD çözünürlük olabileceği konuşuluyor. Performans bakımından küçük versiyon biraz daha önde olacak.

Nokia en iyi olduğu kamera konusunda yine ses getirmeyi amaçlıyor. Cihazların kamerasında Carl Zeiss lens yer alacak. Düşük ışık koşullarında en iyi performansı veren lenslerin OIS, faz algılamalı otomatik odaklama gibi önemli özelliklerle desteklenmesi bekleniyor. Sensör konusunda bir bilgi yok. Daha önce gündeme gelen grafen tabanlı sensör için ise henüz bir detay bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor"

Serinin diğer bir önemli özelliği ise su geçirmez yapısı. IP68 sertifikası ile su altında 1.5 metreye kadar dayanabilen seri Android 7.0 üzerinde Z Launcher ana ekran uygulamasını kullanacak. En erken tanıtım tarihi ise MWC 2017 fuarı.

Daha önce Nokia’nın Snapdragon 835 yonga seti kullanacağı gündeme gelmişti ancak yakın gelecekte yok gibi duruyor. Muhtemelen gelecek yılın sonlarında asıl amiral gemisi ile karşılaşabiliriz. Önümüzdeki aylarda iddialar biraz daha detaylanacaktır. 

 

http://wccftech.com/nokia-flagship-smartphone-details-leak/ Yorum Yaz
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dalavere34 2 yıl en beğenilen
Ekrem71 masa başında yine haber uydurmuşsun.

Ecek acak tahmin ediliyor olabilir
Mi acaba ?
Mesela yani...
1 Yanıt Yanıtla +30
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Mr. Jingles 2 yıl
Carl Zeiss'ın ismini bile özlemişim yahu.
Gelsin de artık piyasa kamera görsün.
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GreyParrot 2 yıl
Akıllı telefonların en zayıf tarafı olan kamerayla güçlü bir çıkış yaparak fark yaratması zor değil, ancak galaxy zoom gibi veya kullanıcıların alışageldiği kalınlık ve ağırlıktan fazla hantal ürünler sunarsa belli bir kesim dışında tercih edilmez. Bir galaxy s7, iphone 7 kasası boyutlarında çok daha iyi kamera performansı sergilerse buyursun gelsin.
Akıllı telefonların en zayıf tarafı olan kamerayla güçlü bir çıkış yaparak fark yaratması zor değil, ancak galaxy zoom gibi veya kullanıcıların alışageldiği kal...
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.,. 2 yıl
Nokıa iyi bir marka ama ne kadar saçmalık varsa bu markada amiral gemisi bildiğim kadarıyla üst düzey olması gerek bu model sıradan görünüyor samsungun s7 gb daha gelişmiş olmasını beklerdim birde esnek ekran olmasını isterdim sonra ekran keskinliği az 615 ppı günümüz akıllı modellerinde normal nokıa ya bakıyoruz 400lerde nerdede kaldı amirallik işlemci hızı 3gigaherz olmalı eski lumia larda 41megapiksel kullanan nokıa 13le 16 ile idare etmeye bakıyor tasarımı lumia 1530 gibi olsaydı güzel olurdu bilmeyenler için yazayım 1530tasarım halinde kaldı hayata geçmedi benim anladığım nokıa saçmalamaya devam edecek
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Hadi inşallah
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Glorfindel1907 2 yıl
Carl Zeiss efsanedir yine aynı kalitede kameralar görmeyi umut ediyorum görseldeki Lumia 1020 + grip bu konuda tam bir efsanedir
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kadirirdem 2 yıl
gelsin bakalım ne kadar tutunabilecek...
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Carl Zeiss efsanesini yeniden yaşatır umarım. İçimde kelebekler uçuşuyor
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enemywalker 2 yıl
Carl zeiss okuyunca vir mutluluk geldi N73
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frostburn 2 yıl enemywalker
ünlü carl zeiss'ı analım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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GreyParrot 2 yıl
Akıllı telefonların en zayıf tarafı olan kamerayla güçlü bir çıkış yaparak fark yaratması zor değil, ancak galaxy zoom gibi veya kullanıcıların alışageldiği kalınlık ve ağırlıktan fazla hantal ürünler sunarsa belli bir kesim dışında tercih edilmez. Bir galaxy s7, iphone 7 kasası boyutlarında çok daha iyi kamera performansı sergilerse buyursun gelsin.
Yanıtla +12
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Mr. Jingles 2 yıl
Carl Zeiss'ın ismini bile özlemişim yahu.
Gelsin de artık piyasa kamera görsün.
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dalavere34 2 yıl en beğenilen
Ekrem71 masa başında yine haber uydurmuşsun.

Ecek acak tahmin ediliyor olabilir
Mi acaba ?
Mesela yani...
1 Yanıt Yanıtla +30
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darkexecuter 2 yıl dalavere34
dalavere34

Ekrem71 masa başında yine haber uydurmuşsun.

Ecek acak tahmin ediliyor olabilir
Mi acaba ?
Mesela yani...

Evet haberi aldığı WCCFTECH te editor Omar Sohail diye biri. Oda aynı ekrem gibi saçmalayıp duruyor.
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