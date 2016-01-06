HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu





İlk giyilebilir cihazı olan Grip adındaki fitness bilekliğini belirsiz bir tarihe erteleyen HTC, tam da pazardaki varlığı soru işaretleri oluştururken sürpriz bir şekilde CES 2016 fuarında yeni giyilebilir cihazlarını tanıttı. Firma yeniden Under Armour ile işbirliği yapıyor.





Healthbox adındaki yeni seride bir adet fitness bilekliği, bir adet göğüs kemeri ve bir adet de akıllı baskül yer alıyor. Seri spora önem verenler için birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış. Bu bakımdan tek bir paket halinde satılacak. Tüm ürünler kablosuz olarak Under Armour'un Record adındaki akıllı telefon uygulamasına verileri iletiyor ve bir grafik halinde kullanıcıya sunuluyor.





Healthbox fitness bilekliği dokunmatik LED ekrana sahip ve kullanıcının attığı adım, yaktığı kalori, gittiği mesafe gibi değerleri algılıyor. Ayrıca uyku takibi de yapabiliyor. Healthbox göğüs kemeri ise kullanıcının kalp atışlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Son olarak kullanıcı antrenman sonrası basküle çıkıyor ve kilosunu görebiliyor. İlk iki üründe Bluetooth teknolojisi kullanılırken, baskülde WiFi ve Bluetooth teknolojisi yer alıyor.





Setin özelliği birbirleri ile de iletişim haline geçebilmeleri. Örneğin fitness bilekliği göğüs kemerinden aldığı nabız değerlerini ve baskülden aldığı kilo değerlerini ekranında yansıtabiliyor. Healthbox seti bu açıdan giyilebilir cihaz pazarında bir ilke imza atıyor. Set ABD'de ay sonunda 400$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

http://www.irishexaminer.com/examviral/technology-and-gaming/ces-2016-htc-announces-its-fitness-range-healthbox-374525.html