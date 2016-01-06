Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu

ABD'li giyilebilir cihaz uzmanı Under Armour ile ortaklığını derinleştiren HTC, üç adet yaşam takip cihazından oluşan Healthbox adındaki setini CES 2016 fuarında görücüye çıkardı.
3 yıl
2,6b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu


İlk giyilebilir cihazı olan Grip adındaki fitness bilekliğini belirsiz bir tarihe erteleyen HTC, tam da pazardaki varlığı soru işaretleri oluştururken sürpriz bir şekilde CES 2016 fuarında yeni giyilebilir cihazlarını tanıttı. Firma yeniden Under Armour ile işbirliği yapıyor. 

Healthbox adındaki yeni seride bir adet fitness bilekliği, bir adet göğüs kemeri ve bir adet de akıllı baskül yer alıyor. Seri spora önem verenler için birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış. Bu bakımdan tek bir paket halinde satılacak. Tüm ürünler kablosuz olarak Under Armour'un Record adındaki akıllı telefon uygulamasına verileri iletiyor ve bir grafik halinde kullanıcıya sunuluyor. 

Healthbox fitness bilekliği dokunmatik LED ekrana sahip ve kullanıcının attığı adım, yaktığı kalori, gittiği mesafe gibi değerleri algılıyor. Ayrıca uyku takibi de yapabiliyor. Healthbox göğüs kemeri ise kullanıcının kalp atışlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Son olarak kullanıcı antrenman sonrası basküle çıkıyor ve kilosunu görebiliyor. İlk iki üründe Bluetooth teknolojisi kullanılırken, baskülde WiFi ve Bluetooth teknolojisi yer alıyor. 

Setin özelliği birbirleri ile de iletişim haline geçebilmeleri. Örneğin fitness bilekliği göğüs kemerinden aldığı nabız değerlerini ve baskülden aldığı kilo değerlerini ekranında yansıtabiliyor. Healthbox seti bu açıdan giyilebilir cihaz pazarında bir ilke imza atıyor. Set ABD'de ay sonunda 400$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.  
HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu
 

http://www.irishexaminer.com/examviral/technology-and-gaming/ces-2016-htc-announces-its-fitness-range-healthbox-374525.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
system electronıc 3 yıl
Boş işler bunlar HTC. Sen önce adam gibi bir telefon yap ve insanların gönlünü al. Al ama bir telefona da 3000 tl isteme. Unutma sen apple değilsin ve hiçbir zaman olamayacaksın. Sen orta ve orta üst seviye ye oyna. senin neyine 2500, 3000 tl ye telefon satmak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu Sonraki Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor 3 yıl Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız 3 yıl Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu 3 yıl Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı 3 yıl Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği 3 yıl Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli 3 yıl Panasonic'den iki yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Nvidia sürücüsüz araç çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyor 3 yıl Katlanabilir drone modeli: ProDrone Byrd 3 yıl Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim