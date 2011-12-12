HTC, Incredible S için Sense 3.0'lı Android 2.3.5 güncellemesini yayınladı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Android'li çözümlerini güncellemeye Incredible S ile devam ediyor. Firmanın Sense 3.0 arayüzü ile güçlendirilen Android 2.3.5, Incredible S için yayınlanmaya başladı.

OTA olarak kullanıcıların telefonlarına yükleyebilecekleri güncelleme, gelen bilgilere göre, Avrupa'nın birçok ülkesinde yayınlanırken; önümüzdeki günlerde güncellemenin dünya geneline yayılması bekleniyor.

Diğer taraftan kaynaklardan alınan bilgilere göre HTC'nin, Desire HD için hazırladığı güncelleme paketinin ise yakın zamanda kullanıma sunulacağını belirtelim.

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