Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Incredible S için Sense 3.0'lı Android 2.3.5 güncellemesini yayınladı

7 yıl
29,6b
1
15
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Android'li çözümlerini güncellemeye Incredible S ile devam ediyor. Firmanın Sense 3.0 arayüzü ile güçlendirilen Android 2.3.5, Incredible S için yayınlanmaya başladı.

OTA olarak kullanıcıların telefonlarına yükleyebilecekleri güncelleme, gelen bilgilere göre, Avrupa'nın birçok ülkesinde yayınlanırken; önümüzdeki günlerde güncellemenin dünya geneline yayılması bekleniyor.

Diğer taraftan kaynaklardan alınan bilgilere göre HTC'nin, Desire HD için hazırladığı güncelleme paketinin ise yakın zamanda kullanıma sunulacağını belirtelim.


<a href="http://www.gsmarena.com/android_235_with_sense_30_now_seeding_to_htc_incredible_s-news-3497.php">GSMArena</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ezimuse 7 yıl en beğenilen
HTC bide güncellemeleri hızlı yayınlar derler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hftblgc 7 yıl
Desire HD kullanicisiyim. Guncellemeden sonra uc boyutlu efektlere ragmen telefonum daha stabil ve hizli hale geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rebelpirate 7 yıl
her güncellemeden sonra telefon daha da güzelleşiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Selam.
Geçen hafta HTC 'ye dayanamayıp mesaj attım ve bana Desire HD için 2.3.5 ve sense 3.0 güncellemesinin aynı hafta içinde geleceğini bildirmişlerdi.
Aradan bir hafta geçti sabırsızlıkla ve günde elli kere güncelleme menüsüne girerek bekliyorum. Samsung nu arada 2.3.7 yi yayınladı, biz hala güncelleme bekliyoruz. Böyle giderse bu telefonu elimden çıkartıp ben google nexus a geçeceğim.yetti gari :=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pureblack 7 yıl
Selamlar,

HTC Desire HD kullanıcısıyım.
Telefonum Türkiyeden alınma (Vodafone) dün 2.3.5 ve sense 3.0 güncelledim.
Tahminimden de iyi olmuş telefona ayrı bir hava geldi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leren 7 yıl
Darısı ics ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G@KGoŞ 7 yıl
HTC Desire HD 2.3.5/3.0 güncellemesi gelen arkadaşlar,cihaz türkiye cihazımı yoksa yurt dışımı?birde almanaya t-mobile cihazına güncellemesi gelen varmı? güncelleyen arkadaşlara hayırlı olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben desire hd kullanıcısıyım bana 9.12.2011 de update geldi sense 3.0 ve 2.3.5 süper oldu aynı telefonu kullananan başka arkadaşıma sordum ona da gelmemeiş daha bilmiyorum yavaş yavaş mı atıyor ama ben çok memnunum hep kıskanıyordum sensation ın sensini artık hiçbir farkı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 7 yıl
Çıksa da ocağa kadar, çıkmasa da kasıma kadar:-))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeSiN 7 yıl xconnect
xconnect
Çıksa da ocağa kadar, çıkmasa da kasıma kadar:-))

sensation a 2.3.5 gelmemesini garip bulmuşun ona cevaben yazmıştım.yoksa beni de ilgilendirmiyor gelip gelmemesi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 7 yıl
Daha Türkiye HTC Sensation için android 2.3.5 gelmedi, tuhaf doğrusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeSiN 7 yıl

xconnect
Daha Türkiye HTC Sensation için android 2.3.5 gelmedi, tuhaf doğrusu...

size ocakta ics 4.0 gelcek deniyor o yüzden 2.3.5 fln gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 7 yıl
O kadar çok model oldu ki htc güncellemelere yetişemiyor desire hd ye kurcam baktım iyide değil root edip basacam custom rom'u :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enokta 7 yıl
htc desire hd için de güncelleme geldi..android 2.3.5 sense 3.0 cok guzel oldu telefon :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl en beğenilen
HTC bide güncellemeleri hızlı yayınlar derler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29589 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, htc ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime! 7 yıl Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim