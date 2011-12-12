HTC, Incredible S için Sense 3.0'lı Android 2.3.5 güncellemesini yayınladı

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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Android'li çözümlerini güncellemeye Incredible S ile devam ediyor. Firmanın Sense 3.0 arayüzü ile güçlendirilen Android 2.3.5, Incredible S için yayınlanmaya başladı.
OTA olarak kullanıcıların telefonlarına yükleyebilecekleri güncelleme, gelen bilgilere göre, Avrupa'nın birçok ülkesinde yayınlanırken; önümüzdeki günlerde güncellemenin dünya geneline yayılması bekleniyor.
Diğer taraftan kaynaklardan alınan bilgilere göre HTC'nin, Desire HD için hazırladığı güncelleme paketinin ise yakın zamanda kullanıma sunulacağını belirtelim.
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Geçen hafta HTC 'ye dayanamayıp mesaj attım ve bana Desire HD için 2.3.5 ve sense 3.0 güncellemesinin aynı hafta içinde geleceğini bildirmişlerdi.
Aradan bir hafta geçti sabırsızlıkla ve günde elli kere güncelleme menüsüne girerek bekliyorum. Samsung nu arada 2.3.7 yi yayınladı, biz hala güncelleme bekliyoruz. Böyle giderse bu telefonu elimden çıkartıp ben google nexus a geçeceğim.yetti gari :=)
HTC Desire HD kullanıcısıyım.
Telefonum Türkiyeden alınma (Vodafone) dün 2.3.5 ve sense 3.0 güncelledim.
Tahminimden de iyi olmuş telefona ayrı bir hava geldi
sensation a 2.3.5 gelmemesini garip bulmuşun ona cevaben yazmıştım.yoksa beni de ilgilendirmiyor gelip gelmemesi :)
size ocakta ics 4.0 gelcek deniyor o yüzden 2.3.5 fln gelmez.
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