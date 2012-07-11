HTC, İngiltere için yeni bir tablet piyasaya sürecek

One serisi ile akıllı telefon pazarında eski payını geri almayı planlayan HTC, tablet pazarında uzun süredir sessiz. Windows RT ekosistemine Microsoft tarafından kabul edilmediği şeklinde haberler çıkan HTC, İngiltere için yeni bir tablet hazırlığında.





PC Advisor sitesine konuşan bir HTC sözcüsü, İngiltere'de piyasaya sürecekleri yeni bir tablet modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sözcü, zaman ve konfigürasyon konusunda bilgi vermedi ancak tabletin benzersiz bir özellik sunmasını istediklerini dile getirdi.





HTC'nin benzersiz bir özellik ifadesiyle One serisindeki kamera teknolojisini yeni tablet modeline de getirebileceği ihtimali akıllara geliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.





Flyer ve Jetstream ile pazarda iddialı olmaya çalışan HTC, yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle beklediği ilgiyi görememişti. Piyasaya çıktığı dönemde 600 pound olan Flyer modelini şu anda 200 pounda bulmak mümkün.





Muhtemelen Jelly Bean sürümünü temel alacak model, üst seviye pazarında iPad'in veya alt seviye pazarında Nexus 7'nin rakibi olabilir. Modelle ilgili detaylar ilerleyen haftalarda resmiyet kazanacaktır.