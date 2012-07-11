HTC, İngiltere için yeni bir tablet piyasaya sürecek

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One serisi ile akıllı telefon pazarında eski payını geri almayı planlayan HTC, tablet pazarında uzun süredir sessiz. Windows RT ekosistemine Microsoft tarafından kabul edilmediği şeklinde haberler çıkan HTC, İngiltere için yeni bir tablet hazırlığında.
PC Advisor sitesine konuşan bir HTC sözcüsü, İngiltere'de piyasaya sürecekleri yeni bir tablet modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sözcü, zaman ve konfigürasyon konusunda bilgi vermedi ancak tabletin benzersiz bir özellik sunmasını istediklerini dile getirdi.
HTC'nin benzersiz bir özellik ifadesiyle One serisindeki kamera teknolojisini yeni tablet modeline de getirebileceği ihtimali akıllara geliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.
Flyer ve Jetstream ile pazarda iddialı olmaya çalışan HTC, yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle beklediği ilgiyi görememişti. Piyasaya çıktığı dönemde 600 pound olan Flyer modelini şu anda 200 pounda bulmak mümkün.
Muhtemelen Jelly Bean sürümünü temel alacak model, üst seviye pazarında iPad'in veya alt seviye pazarında Nexus 7'nin rakibi olabilir. Modelle ilgili detaylar ilerleyen haftalarda resmiyet kazanacaktır.
http://www.pcadvisor.co.uk/news/tablets/3369139/exclusive-htc-will-launch-another-tablet-in-uk/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adama köylü diyorsun da 15" de 2880x1800 226.42 PPI yapar. sonuçta ppi düşürerek yapılabilmiş. iphone'daki 326ppi ekran retinaysa bu retina değil kısacası.
apple her yüksek çözünürlüklü ekrana retina denen uydurmasyon bir isim koyuyor, retina tabirinin bir ppi standardı da yok görüldüğü gibi.
Galaxy note 2 5.5" + 360 ppi ile geldiğinde epey toz yutturacak gibi.
Bütün manyaklar bu siteyi mi bulur ya! Sayıyla falan mı geliyor bunlar
Akıllı telefonar içinde ppi değerinde iPhone'unkinden daha yüksek görüntü yoğunluğuna sahip tek telefon Xperia S.
apple O ekrani 4.7 inc yapsin sonra gel bidaha bak ppi degerine. Onex 4.7 inçte 312 ppi.