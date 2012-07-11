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HTC, İngiltere için yeni bir tablet piyasaya sürecek

6 yıl
1,5b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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One serisi ile akıllı telefon pazarında eski payını geri almayı planlayan HTC, tablet pazarında uzun süredir sessiz. Windows RT ekosistemine Microsoft tarafından kabul edilmediği şeklinde haberler çıkan HTC, İngiltere için yeni bir tablet hazırlığında.

PC Advisor sitesine konuşan bir HTC sözcüsü, İngiltere'de piyasaya sürecekleri yeni bir tablet modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sözcü, zaman ve konfigürasyon konusunda bilgi vermedi ancak tabletin benzersiz bir özellik sunmasını istediklerini dile getirdi. 

HTC'nin benzersiz bir özellik ifadesiyle One serisindeki kamera teknolojisini yeni tablet modeline de getirebileceği ihtimali akıllara geliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.

Flyer ve Jetstream ile pazarda iddialı olmaya çalışan HTC, yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle beklediği ilgiyi görememişti. Piyasaya çıktığı dönemde 600 pound olan Flyer modelini şu anda 200 pounda bulmak mümkün.

Muhtemelen Jelly Bean sürümünü temel alacak model, üst seviye pazarında iPad'in veya alt seviye pazarında Nexus 7'nin rakibi olabilir. Modelle ilgili detaylar ilerleyen haftalarda resmiyet kazanacaktır.

http://www.pcadvisor.co.uk/news/tablets/3369139/exclusive-htc-will-launch-another-tablet-in-uk/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Grkm27
redplay
Grkm27
redplayTutturmuşsunuz bir retina ekran böyle bir ekran sınıfı mı var? Dersin ki slcd , samoled cart curt . Retina s.jobs un uydurduğu bir isim. Ppi oranı dersen çok eskidendi o üstünlük xpera s ,one x in ppi değerlerine bir göz atın.
Akıllı telefonar içinde ppi değerinde iPhoneunkinden daha yüksek görüntü yoğunluğuna sahip tek telefon Xperia S.
apple O ekrani 4.7 inc yapsin sonra gel bidaha bak ppi degerine. Onex 4.7 inçte 312 ppi.
Apple 15 de retina display yapti a benim koylum. Macbook pro, 2880x1800.

adama köylü diyorsun da 15" de 2880x1800 226.42 PPI yapar. sonuçta ppi düşürerek yapılabilmiş. iphone'daki 326ppi ekran retinaysa bu retina değil kısacası.
apple her yüksek çözünürlüklü ekrana retina denen uydurmasyon bir isim koyuyor, retina tabirinin bir ppi standardı da yok görüldüğü gibi.
Galaxy note 2 5.5" + 360 ppi ile geldiğinde epey toz yutturacak gibi.
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DH Misafiri 6 yıl
İngiltere için özel model üretiyorlar da müslüman alemi için neden özel bir model üretilmiyor ? Nedir bu müslümanlara düşmanlık ? Neyse ne diyelim, yine de hayırlara vesile olur inşallah.
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Mr.Legend 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İngiltere için özel model üretiyorlar da müslüman alemi için neden özel bir model üretilmiyor ? Nedir bu müslümanlara düşmanlık ? Neyse ne diyelim, yine de hayırlara vesile olur inşallah.

Bütün manyaklar bu siteyi mi bulur ya! Sayıyla falan mı geliyor bunlar
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gFalcon 6 yıl
redplay
Tutturmuşsunuz bir retina ekran böyle bir ekran sınıfı mı var? Dersin ki slcd , samoled cart curt . Retina s.jobs un uydurduğu bir isim. Ppi oranı dersen çok eskidendi o üstünlük xpera s ,one x in ppi değerlerine bir göz atın.

Akıllı telefonar içinde ppi değerinde iPhone'unkinden daha yüksek görüntü yoğunluğuna sahip tek telefon Xperia S.
1 Yanıt Yanıtla
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redplay 6 yıl gFalcon
Grkm27
redplay
Tutturmuşsunuz bir retina ekran böyle bir ekran sınıfı mı var? Dersin ki slcd , samoled cart curt . Retina s.jobs un uydurduğu bir isim. Ppi oranı dersen çok eskidendi o üstünlük xpera s ,one x in ppi değerlerine bir göz atın.

Akıllı telefonar içinde ppi değerinde iPhone'unkinden daha yüksek görüntü yoğunluğuna sahip tek telefon Xperia S.

apple O ekrani 4.7 inc yapsin sonra gel bidaha bak ppi degerine. Onex 4.7 inçte 312 ppi.
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YGA 6 yıl
Niye sadece Ingiltere?
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redplay 6 yıl
Tutturmuşsunuz bir retina ekran böyle bir ekran sınıfı mı var? Dersin ki slcd , samoled cart curt . Retina s.jobs un uydurduğu bir isim. Ppi oranı dersen çok eskidendi o üstünlük xpera s ,one x in ppi değerlerine bir göz atın.
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simaros 6 yıl
7 inç retina ips ekran one x şiklığı sense tablet sürümü a15 tabnlı 4 çekirdekli bir işlemci böyle olursa ucuz olmasına da gerek kalmaz
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