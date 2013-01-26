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HTC, kendi cihazlarına ait ROM'ları yayınlayan sitelere uyarı gönderiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, kendi cihazlarına ait ROM'ları yayınlayan sitelere uyarı gönderiyor

Akıllı telefon üreticilerinin bağımsız geliştiricilere yönelik olarak destekleyici politikalar uygulaması, hem güncelleme almayan cihazlar için güncel ROM'lar geliştirilmesine olanak tanıyor, hem de cihazların popülaritesini artırıyor. HTC'nin önceki yıllarda HD2 modeli ile geliştirici dünyasında efsane haline gelmesi buna örnek olarak verilebilir.

Ancak gelen son haberler, firmanın geliştirici dünyasına cephe almaya başladığını gösteriyor. En güncel HTC cihazlarına ait ROM'ları yayınlayan HTCRuu.com sitesi bir süredir yayın yapmıyor. Sebebi ise HTC tarafından yapılan uyarılar. Firma site yöneticilerine bir uyarı göndererek hem fikri hakları kendisine ait olan HTC isim ve logolarını hem de kendi resmi ürünleri olan erken ROM'ları kaldırmasını istedi. 

Firma sitenin tüketicilerde resmi bir HTC sitesi izlenimi oluşturduğunu ve yayınlanan bu erken ROM'ların bilgisi olmayan kullanıcıların cihazlarına zarar verecek fonksiyonlar içerdiğini belirtti. Ayrıca sitenin yayından kalkması için de talepte bulunuldu. 

Bu tür talepler her üreticinin en doğal hakkı. Ancak bugüne kadar geliştiricilerle sıkı bir ilişki içerisinde olduğu gözlemlenen HTC'nin resmi ROM dağıtımlarını engellemek adına ani bir şekilde aldığı bu karar, geliştirici dünyasında şaşkınlık yarattı. 

Site sahibi paketleri başka bir alan adına taşısa da firmanın bunlara da izin vermeyeceği sanılıyor. HTC'nin neden bu tür bir davranış içerisine girdiği konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak son dönemlerde sıkça internete sızan prototip cihaz ve Sense arayüzü görselleri nedeniyle böyle bir karar alınmış olabilir. Veya konu sadece fikri hakların izinsiz kullanımı da olabilir.

http://www.androidauthority.com/htc-takes-down-rom-files-across-the-web-150757/ Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Yukarda klasik donanimhaber yorumlarindan sonra bende aksine bir gorus belirtmek istiyorum.

Sitenin adi htc iceriyor ve htc nin aciklamasida cok tutarli. Bircok kullanici bunu htc nin resmi bir sitesi sanip , cihaza rom yuklemeye kalkip kotu sonuclar elde edebilir.Htc kalkip xda da ki rom gelistiricilerine bir bildirim yapmiyor , sadece kendi adini tasiyan bir siteye uyari veriyor ki en dogal hakki.

Bugun donanimhaber.tc.tr adli bir site olmus olsa ve kalkip benzer bir forum olusturup burda ki yazarlarin yazilarini copy poste ile birebir yayinlasa , donanimhaber hakkini aramayip sessiz mi kalacakti ?

Yoksa sen once dogru durust haber yap yoksa mille tkalkip senin haberlerini baska sitelerde aramazdi yorumu mu yapardiniz ?
Yukarda klasik donanimhaber yorumlarindan sonra bende aksine bir gorus belirtmek istiyorum.Sitenin adi htc iceriyor ve htc nin aciklamasida cok tutar...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Gannicus 6 yıl
acaba o geliştiriciler olmasaydı, hd2'nin ekmeğini o kadar yiyebilir miydin htc? senin yapamadığını bırak da bağımsız geliştiriciler yapsın
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1963bursa 6 yıl
Benim telefon tercihim Android 4'lü 5.3" haipai 540 lira.
Başka telefon ne zaman alırım, sim kart girişi olan 7" bir tablet üretildi fiyatı 35$ dendi, bu gelirse fazladan bile alırım, sim kart girişsiz olanı MediaMarkt'da kdv dahil 99 lira. Hatce matçe de hiç bir zaman umrumda olmadı olmazda. Araba satsın Hatçe.
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RVoyager 6 yıl
bağımsız geliştiricilerle ilgili bir şey yazmıyor.. doğru okuyorsunuz ama doğru anlamıyorsunuz galiba..
adamlar kendi romlarının siteden kaldırılmasını ve HTC isminin kullanılmamasını istemişler.. kimse custom rom geliştirmesin dememişler.. nasıl okudunuz nasıl anladınız Allah biliyor..
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Nightmare70 6 yıl
Yine ekrem yine ekrem :D
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hacı.basat 6 yıl
Ortaya yorulacak haber, çoğunluk kötüye yoruyorsa o firmadan yana memnuniyet pek iyi değil demektir, ibre kayıptan yana döndüğünde genelde böyle durumlar çoğalır.
Bence Hatice fiyatlarda ciddi indirimler yapmadan böyle durumlarla daha çok karşılacaktır, fiyatları çok yüksek ve bu gerçek.
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relais 6 yıl hacı.basat
Hasanhh

Ortaya yorulacak haber, çoğunluk kötüye yoruyorsa o firmadan yana memnuniyet pek iyi değil demektir, ibre kayıptan yana döndüğünde genelde böyle durumlar çoğalır.

Bence Hatice fiyatlarda ciddi indirimler yapmadan böyle durumlarla daha çok karşılacaktır, fiyatları çok yüksek ve bu gerçek.

HTC nin global ölçekte fiyatları oldukça uygun esasında. Model bazında diğer şirketlere bakarsak oldukça ucuz hatta. Ciddi indirimlerden kastın ne demek anlamadım açıkçası.

Global değilde Türkiyede fiyatların neredeyse 2 kat yüksek olduğundan bahsediyorsan onuda mevcut hükümete sorman gerekecek. Vergiyi ve ne kadar kar konulacağı hakkında kanunları çıkartan onlar. Zaten yükselen ve zirve yapmış bir ekonomiye sahip olan ülkemizdeki fiyatların ekonomisi "kötü" denilen Almanya, İngiltere, İsviçre gibi ülkelere nazaran yüksek olması da mantıklıdır.

"Yükselen" ekonomide insanların gelirleride yükseldiği için ülkemize has fiyat yüksekliklerinin olmasını normal görüyorum.
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Sunstorms 6 yıl hacı.basat
Hasanhh

Ortaya yorulacak haber, çoğunluk kötüye yoruyorsa o firmadan yana memnuniyet pek iyi değil demektir, ibre kayıptan yana döndüğünde genelde böyle durumlar çoğalır.

Bence Hatice fiyatlarda ciddi indirimler yapmadan böyle durumlarla daha çok karşılacaktır, fiyatları çok yüksek ve bu gerçek.

neden ucuza satacak???misal s3 malzeme kalitesi ve ekranı one x ten kötü olmasına karşın samsung daha ucuza mı satyor??yada iphone dandik donanım ve malzeme kalitesiyle 2-3bin liralara satılıyorsa kimse kusura bakmasın htc cihazları kalite ve donanımıyla bedavadır!adamların en büyük eksiği samsung gibi global reklam vermemeleri (idi) onuda şampiyonlar ligi ve uefa ya sponsor olarak ciddi ölçüde çözdüler meyvalarını kısa sürede yemeye başlarlar
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rainblackk 6 yıl
Yalis bir haber olmus firmayi kotuleme amacli olmus hatta ne diyor "kullanicilar resmi htc sitesi sanip telefonlarina zarar verebilir" site yeni bir alan adiyla devam eder bakin turkiyede googleandrid.gen.tr vardi noldu. Hadi site editorleri yanlis anlamis diyelim koca adamlarsiniz hala baslik okuyup yorum yapiyosunuz. Ayip
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erci501 6 yıl
HTC'nin bu kafayla çok çekeceği var.
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Firaristt 6 yıl
Dün one X+ konusunda biraz vakit geçirdim. Çok sakin bir konu. Öte yandan benim S3 yazılım - kamera konum O konunun 2,5 katı daha hızlı ilerliyor. HTC geliştiricilere destek vermezse bir cacık olacağı yok. Samsung'u örnek alsa bu konuda hiç fena olmaz. Zaten güncelleme özürlü bir firma neden böyle bir girişimde bulundu merak konusu.. .
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Sunstorms 6 yıl Firaristt
Firaristt

Dün one X+ konusunda biraz vakit geçirdim. Çok sakin bir konu. Öte yandan benim S3 yazılım - kamera konum O konunun 2,5 katı daha hızlı ilerliyor. HTC geliştiricilere destek vermezse bir cacık olacağı yok. Samsung'u örnek alsa bu konuda hiç fena olmaz. Zaten güncelleme özürlü bir firma neden böyle bir girişimde bulundu merak konusu.. .
Dün one X+ konusunda biraz vakit geçirdim. Çok sakin bir konu. Öte yandan benim S3 yazılım - kamera konum O konunun 2,5 katı daha hızlı ilerliyor.

affferin sana...

Not:htc bağımsız yazılım geliştiricilere destek veren ilk firmadır kaldı ki en zengin custom rom geçmişide bu firmaya aittir! bunu xda developers a bakarak rahatlıkla görebilirsin politikasında hiçbir değişiklik yok sadece isim haklarını korumak istemişler konuyu uzatmaya gerek yok.
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Fx_57,5 6 yıl
svideoz
Gannicus acaba o geliştiriciler olmasaydı, hd2nin ekmeğini o kadar yiyebilir miydin htc? senin yapamadığını bırak da bağımsız geliştiriciler yapsın
Bir iki senelik cihazlar için bir aksama, performans eksiği varsa üretici rom güncelemesi vermiyorsa geliştiricilerin destek vermesi kadar doğal birşey yok ancak bu hd2 gibi 4-5 yıllık cihaz olunca htc nin buna muhalif olmasıda gayet doğaldır yoksa yeni cihazlarını nasıl satıp ticaret yapacak?markanında yaşaması lazım sadece kendi tarafımızdan bakmamakta lazım

s2 ye okadar rom desteği var bu samsung'un satışlarını olumsuzmu etkilesi sence?
rakamlar ortada bir modelin nekadar geliştirici desteği varsa okadar çok hir oluyor o telefon.
tam terside mümkün yani çok sattığı için destek görüyorda bir nevi fakat bu markanın satışlarını baltalamaz.bunun hiçbir örneği yok.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Yukarda klasik donanimhaber yorumlarindan sonra bende aksine bir gorus belirtmek istiyorum.

Sitenin adi htc iceriyor ve htc nin aciklamasida cok tutarli. Bircok kullanici bunu htc nin resmi bir sitesi sanip , cihaza rom yuklemeye kalkip kotu sonuclar elde edebilir.Htc kalkip xda da ki rom gelistiricilerine bir bildirim yapmiyor , sadece kendi adini tasiyan bir siteye uyari veriyor ki en dogal hakki.

Bugun donanimhaber.tc.tr adli bir site olmus olsa ve kalkip benzer bir forum olusturup burda ki yazarlarin yazilarini copy poste ile birebir yayinlasa , donanimhaber hakkini aramayip sessiz mi kalacakti ?

Yoksa sen once dogru durust haber yap yoksa mille tkalkip senin haberlerini baska sitelerde aramazdi yorumu mu yapardiniz ?
1 Yanıt Yanıtla +28
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mert1907 6 yıl
Sen adam gibi guncellemeyi zamaninda ver kullanicilar zaten gidipte orda burda rom aramazlar.
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mk2kill 6 yıl
eceli gelen köpek cami duvarına işermiş...
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