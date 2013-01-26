HTC, kendi cihazlarına ait ROM'ları yayınlayan sitelere uyarı gönderiyor





Akıllı telefon üreticilerinin bağımsız geliştiricilere yönelik olarak destekleyici politikalar uygulaması, hem güncelleme almayan cihazlar için güncel ROM'lar geliştirilmesine olanak tanıyor, hem de cihazların popülaritesini artırıyor. HTC'nin önceki yıllarda HD2 modeli ile geliştirici dünyasında efsane haline gelmesi buna örnek olarak verilebilir.





Ancak gelen son haberler, firmanın geliştirici dünyasına cephe almaya başladığını gösteriyor. En güncel HTC cihazlarına ait ROM'ları yayınlayan HTCRuu.com sitesi bir süredir yayın yapmıyor. Sebebi ise HTC tarafından yapılan uyarılar. Firma site yöneticilerine bir uyarı göndererek hem fikri hakları kendisine ait olan HTC isim ve logolarını hem de kendi resmi ürünleri olan erken ROM'ları kaldırmasını istedi.





Firma sitenin tüketicilerde resmi bir HTC sitesi izlenimi oluşturduğunu ve yayınlanan bu erken ROM'ların bilgisi olmayan kullanıcıların cihazlarına zarar verecek fonksiyonlar içerdiğini belirtti. Ayrıca sitenin yayından kalkması için de talepte bulunuldu.





Bu tür talepler her üreticinin en doğal hakkı. Ancak bugüne kadar geliştiricilerle sıkı bir ilişki içerisinde olduğu gözlemlenen HTC'nin resmi ROM dağıtımlarını engellemek adına ani bir şekilde aldığı bu karar, geliştirici dünyasında şaşkınlık yarattı.





Site sahibi paketleri başka bir alan adına taşısa da firmanın bunlara da izin vermeyeceği sanılıyor. HTC'nin neden bu tür bir davranış içerisine girdiği konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak son dönemlerde sıkça internete sızan prototip cihaz ve Sense arayüzü görselleri nedeniyle böyle bir karar alınmış olabilir. Veya konu sadece fikri hakların izinsiz kullanımı da olabilir.

http://www.androidauthority.com/htc-takes-down-rom-files-across-the-web-150757/