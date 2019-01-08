HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos olacak

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen HTC’nin sanal gerçeklik sektöründe ise liderliği kimseye bırakmadığını görüyoruz. CES 2019 fuarında firma yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

HTC Vive Cosmos özellikleri

HTC Vive Cosmos adıyla tanıtılan yeni sanal gerçeklik kaskı ön tarafta iki kamera ve yanlarda iki kamera olmak üzere toplamda 4 kamera ile takip yapıyor. Böylece dış ortamın sanal gerçekliğe aktarılması için harici sensörlere gerek kalmıyor.

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HTC Vive Cosmos yine harici kaynağa bağlı olması gereken bir kask konumunda. Bu bakımdan kablo gerekiyor. Ya da geçen yıl tanıtılan kablosuz adaptör ile belirli bir süre kablolardan kurtulabilirsiniz.

VR kaskı sadece bilgisayardan değil akıllı telefonlardan da görüntü aktarabilecek. Bu sayede daha kapsamlı bir VR tecrübesi sunması bekleniyor. Yine kask ile birlikte iki hareket algılayıcı kontrolcü de kutudan çıkacak. HTC Vive Cosmos için açıklanan bilgiler kısıtlı ve yıl içerisinde detaylı bir tanıtım yapılacak.