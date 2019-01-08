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HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos olacak

Sanal gerçeklik sektöründe lokomotif olmaya devam eden HTC, CES 2019 fuarında yeni nesil kaskını tanıttı. HTC Vive Cosmos kaskı daha gelişmiş VR deneyimi sunacak.
4 ay
7,6b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen HTC’nin sanal gerçeklik sektöründe ise liderliği kimseye bırakmadığını görüyoruz. CES 2019 fuarında firma yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

HTC Vive Cosmos özellikleri

HTC Vive Cosmos adıyla tanıtılan yeni sanal gerçeklik kaskı ön tarafta iki kamera ve yanlarda iki kamera olmak üzere toplamda 4 kamera ile takip yapıyor. Böylece dış ortamın sanal gerçekliğe aktarılması için harici sensörlere gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu"

HTC Vive Cosmos yine harici kaynağa bağlı olması gereken bir kask konumunda. Bu bakımdan kablo gerekiyor. Ya da geçen yıl tanıtılan kablosuz adaptör ile belirli bir süre kablolardan kurtulabilirsiniz.

VR kaskı sadece bilgisayardan değil akıllı telefonlardan da görüntü aktarabilecek. Bu sayede daha kapsamlı bir VR tecrübesi sunması bekleniyor. Yine kask ile birlikte iki hareket algılayıcı kontrolcü de kutudan çıkacak. HTC Vive Cosmos için açıklanan bilgiler kısıtlı ve yıl içerisinde detaylı bir tanıtım yapılacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/htc-vive-cosmos-exists-pc-phone/#/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
Kardeş bende sony psvr ve htc vive denedim sonra merak ettim görüntü neden hep dar tutulmuş ve çözünürlük bu kadar düşük diye, hani gözlük neden dar bakış açısı sunuyor ben kask kullanan biri olduğumdan aklıma geldi, açtım interneti aradım karşıma pimax vr hemde 8k çıktı ama detaya indiğimde piksel yoğunluğu yüzünde görüntünün yeterince net olmadığını gördüm 5k versiyonu bu sebeple daha net vs samsun odesyy iyi deniyor vs ama geniş açı ve netlik vr da olması gereken en önemli şeyler xtal diye bir marka çıktı son dönemde bu iki özellik var deniyor umarım editör erdi bey deneyip bizimle paylaşır ces fuarında neyse 2 video ekliyorum...

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Spider_hip 4 ay
Burada bahsedilen tüm özellikler çok iyi, çok yenilikçi de, yine de gerçekçi vr keyfi için çok ciddi çözünürlük gerekiyor. Konuda çözünürlükten hiç bahsedilmemiş. 2k mı 4k mı, 8k mı? Samsung vr den dolayı 2k yı biliyorum. Yani vr olayını yaşamak için güzel, ama zevk alarak takılmak için çok düşük. Fuarın birinde çok kısa oculus deneyimlemiştim, o da 4k olmalı. Yine zevk almak için düşüktü ne yazık ki.
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burakdc 4 ay
VR malesef olu dogan cocuk gibi oldu yada kocaman haliyle akraba evliliginden dogan cocuk gibi yada baska degisle chucky gibi 3d yi oldurup giden cocuk gibi yani evlat olsa sevilmez cinsinden. AR ise ayri konu
AR+VR ise suan sadece ARGE. Kisacasi gozbasina 4k mikroled ekran 120 hz tarama hizi 170 derece gorus alani kucuk ve hafif 3d AR desteginede sahip olan kablosuz goruntu aktarilip sarji en az 5saat giden be max 1saatte dolan bataryaya sahip olan ve yaninda kontrolculeri ile gelen VR olmadikca bu VR olayi yalan olur. Tabiki bu ozellikleri birde uciza vermeleri gerekiyormalzeme kalitesindende odun vermeden.
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expressimo 4 ay
En azından bu konuda zarar etmiyorlar.
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