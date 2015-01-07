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HTC ve fitness cihazları geliştiricisi Under Armour işbirliğine gidiyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ve fitness cihazları geliştiricisi Under Armour işbirliğine gidiyor

Geçen yıl RE adlı kamera aparatı ile farklı kategorilere de adım atacağını gösteren HTC, bu anlamda önemli bir adım daha atıyor. Firma fitness cihazları geliştiren Under Armour ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

HTC'nin giyilebilir cihaz pazarına girmek istediği geçen yıldan bu yana dillendiriliyordu ve bizzat firmanın patronu da bu niyetini dile getirmişti. İşbirliği ile firma bu amacına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Yeni işbirliği ile Under Armour tarafından üretilen ancak HTC logosunu taşıyan fitness takip cihazları piyasada olacak. HTC hem profesyonellere hem de amatör kullanıcılara yönelik giyilebilir cihazlar üretmeyi hedefliyor. 

Under Armour'un 31 milyon kullanıcıya ulaşan geniş bir sağlık ve fitness ağı mevcut. Bu ağ HTC için de önemli bir avantaj ve tanınabilirlik adına firmaya çok şey katacak. İlk HTC cihazlarının ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Burada önemli olan nokta HTC logolu giyilebilir cihazların nasıl bir satış stratejisi izleyeceği. RE kamerası henüz yaygın bir satışa başlamış değil ve aradan oldukça uzun bir zaman geçti. Aynı durum devam ederse HTC giyilebilir cihazları da yaygın bir kullanım alanı bulamayabilir.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-announces-partnership-with-Under-Armour-smart-HTC-made-fitness-products-are-on-their-way_id64449 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Piyasada çok fitness cihazı var ama ucuz olanlar ve gerçekten fiyatına göre iyi iş yapanlar tutunabiliyor, buda fazla pahalı olmazsa güzel olur diye düşünüyorum
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chamicals2 4 yıl
Under Armour = Tottenham Hotspur FC
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Gece772 4 yıl
Zayıflatma ürünleri gelişmesi önemli....
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