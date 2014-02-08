HTC yıl sonuna doğru giyilebilir bir cihaz piyasaya sürecek

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Trendi giderek yükselen giyilebilir cihaz pazarına daha fazla üreticinin dahil olması beklenirken, bir haber de HTC cephesinden geldi.
Bloomberg'e konuşan HTC'nin yönetim kurulu başkanı Cher Wang, uzun zamandır giyilebilir cihazlar üzerinde çalışma yaptıklarını ancak batarya ve LCD ışık problemlerini bir türlü aşamadıklarını belirtirken, yeni gelişmeler sayesinde problemlerin üstesinden geldiklerini dile getirdi.
Wang, bu iki önemli problemin giderilmesi sonucu yıl sonuna kadar giyilebilir bir cihaz piyasaya sürmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. Wang ayrıca giyilebilir cihaz yanında güncellenmiş One akıllı telefonu ile bu yıl piyasada çıkış arayacaklarını da ifade etti.
HTC'nin cihaz anlamında bir saat mi yoksa fitness ürünü mü piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Ancak geçen yıldan bu yana tasarım anlamında premium sınıfı tercih eden firmanın, yeni cihazında da dikkat çekecek tasarımlara imza atması muhtemel. Firmanın giyilebilir cihazı için yılın ikinci yarısında bir lansman yapabileceği konuşuluyor.
http://www.androidcentral.com/htc-wearable-device-will-be-here-christmas-season Yorum Yaz Paylaş Tweetle
One akıllı telefonu ile bu yıl piyasada çıkış arayacaklarını da ifade etti adam araya telefonuda skistirmis onunda reklamini yapiyor masrafdan kisiyolar heralde cakallar
Kinetic ve Solar şarj için Seiko ve Casio'dan destek almaları yeterli olur. Adamların saatleri yıllardır böyle çalışıyor.
+ 1903 guzel tesbit hocam bana cok sacma geliyor bu akilli saat olayi goruntuleride cok cirkin tabi tercih meselesi ama dediginiz gibi birsey olursa ben bile dusunebilirim almayi
Afedersin ama ne zararı? Radyasyon diyeceksen, kimse elektronik eşyaların içine uranyum koymuyor. Geri kalan radyasyonların kat ve kat fazlası güneş ışığında da var zaten.
Fiyatı biz premium markayız zırvalıkları ile 500'Ün üzerine çıkacak ve satmayacak.