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HTC yıl sonuna doğru giyilebilir bir cihaz piyasaya sürecek

5 yıl
8,5b
1
18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yıl sonuna doğru giyilebilir bir cihaz piyasaya sürecek

Trendi giderek yükselen giyilebilir cihaz pazarına daha fazla üreticinin dahil olması beklenirken, bir haber de HTC cephesinden geldi. 

Bloomberg'e konuşan HTC'nin yönetim kurulu başkanı Cher Wang, uzun zamandır giyilebilir cihazlar üzerinde çalışma yaptıklarını ancak batarya ve LCD ışık problemlerini bir türlü aşamadıklarını belirtirken, yeni gelişmeler sayesinde problemlerin üstesinden geldiklerini dile getirdi.

Wang, bu iki önemli problemin giderilmesi sonucu yıl sonuna kadar  giyilebilir bir cihaz piyasaya sürmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. Wang ayrıca giyilebilir cihaz yanında güncellenmiş One akıllı telefonu ile bu yıl piyasada çıkış arayacaklarını da ifade etti.

HTC'nin cihaz anlamında bir saat mi yoksa fitness ürünü mü piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Ancak geçen yıldan bu yana tasarım anlamında premium sınıfı tercih eden firmanın, yeni cihazında da dikkat çekecek tasarımlara imza atması muhtemel. Firmanın giyilebilir cihazı için yılın ikinci yarısında bir lansman yapabileceği konuşuluyor.  

http://www.androidcentral.com/htc-wearable-device-will-be-here-christmas-season Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
görsellik güzel ama şuana kadar sonynin akıllı saatinin kimse yanına yaklaşamadı
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aerosm1th 5 yıl ekrem71
ekrem71











Trendi giderek yükselen giyilebilir cihaz pazarına daha fazla üreticinin dahil olması beklenirken, bir haber de HTC cephesinden geldi. 



Bloomberg'e konuşan HTC'nin yönetim kurulu başkanı Cher Wang, uzun zamandır giyilebilir cihazlar üzerinde çalışma yaptıklarını ancak batarya ve LCD ışık problemlerini bir türlü aşamadıklarını belirtirken, yeni gelişmeler sayesinde problemlerin üstesinden geldiklerini dile getirdi.



Wang, bu iki önemli problemin giderilmesi sonucu yıl sonuna kadar  giyilebilir bir cihaz piyasaya sürmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. Wang ayrıca giyilebilir cihaz yanında güncellenmiş One akıllı telefonu ile bu yıl piyasada çıkış arayacaklarını da ifade etti.



HTC'nin cihaz anlamında bir saat mi yoksa fitness ürünü mü piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Ancak geçen yıldan bu yana tasarım anlamında premium sınıfı tercih eden firmanın, yeni cihazında da dikkat çekecek tasarımlara imza atması muhtemel. Firmanın giyilebilir cihazı için yılın ikinci yarısında bir lansman yapabileceği konuşuluyor.  

 

 


Kaynak:http://www.androidcentral.com/htc-wearable-device-will-be-here-christmas-season

One akıllı telefonu ile bu yıl piyasada çıkış arayacaklarını da ifade etti adam araya telefonuda skistirmis onunda reklamini yapiyor masrafdan kisiyolar heralde cakallar

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spenx01 5 yıl
HTC'nin Türkiye başı değişti. Reklam verdi herhalde donanım habere. HTC de HTC.
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Emre Kocakaya 5 yıl
HTC yaparsa tasarimi guzel olur,malzeme kalitesi en iyisi olur,ve pahali olur..
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senersongur 5 yıl
100 Dolar'ı geçmeyen, Kinetic ve Solar şarj özellikli, bütün akıllı telefonlarla kullanılabilen bir akıllı saat yapsalar yeter.

Kinetic ve Solar şarj için Seiko ve Casio'dan destek almaları yeterli olur. Adamların saatleri yıllardır böyle çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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aerosm1th 5 yıl senersongur
senersongur

100 Dolar'ı geçmeyen, Kinetic ve Solar şarj özellikli, bütün akıllı telefonlarla kullanılabilen bir akıllı saat yapsalar yeter.

Kinetic ve Solar şarj için Seiko ve Casio'dan destek almaları yeterli olur. Adamların saatleri yıllardır böyle çalışıyor.

+ 1903 guzel tesbit hocam bana cok sacma geliyor bu akilli saat olayi goruntuleride cok cirkin tabi tercih meselesi ama dediginiz gibi birsey olursa ben bile dusunebilirim almayi
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sniko1 5 yıl
Adamlar en azından batarya problemini aşmadan piyasaya sürmüyorlar.Samsung'un umurunda bile değil.Zaten alırlar anlayışında.Ayrıca saat konusunda Apple ve şuan Htc den ümitliyim.
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BerkhanBalta 5 yıl
İlk sony yapar ama samsung ,htc,lg iyisini yapar
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_BruceWayne_ 5 yıl
bu ne ya herkes bi şey tutturmuş onun peşinden gidiyor böyle şeylerin insan vücuduna verdiği zarar düşünülemezi
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-ejder- 5 yıl _BruceWayne_
_BruceWayne_
bu ne ya herkes bi şey tutturmuş onun peşinden gidiyor böyle şeylerin insan vücuduna verdiği zarar düşünülemezi

Afedersin ama ne zararı? Radyasyon diyeceksen, kimse elektronik eşyaların içine uranyum koymuyor. Geri kalan radyasyonların kat ve kat fazlası güneş ışığında da var zaten.
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Vedpla 5 yıl
Tablet gibi foss...
Fiyatı biz premium markayız zırvalıkları ile 500'Ün üzerine çıkacak ve satmayacak.
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seven44 5 yıl
merakla bekliyoruz
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thestell 5 yıl
Ucuz olsun da ne olursa olsun
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Bradley Cooper 5 yıl
merakla bekliyoruz
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