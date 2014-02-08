HTC yıl sonuna doğru giyilebilir bir cihaz piyasaya sürecek





Trendi giderek yükselen giyilebilir cihaz pazarına daha fazla üreticinin dahil olması beklenirken, bir haber de HTC cephesinden geldi.





Bloomberg'e konuşan HTC'nin yönetim kurulu başkanı Cher Wang, uzun zamandır giyilebilir cihazlar üzerinde çalışma yaptıklarını ancak batarya ve LCD ışık problemlerini bir türlü aşamadıklarını belirtirken, yeni gelişmeler sayesinde problemlerin üstesinden geldiklerini dile getirdi.





Wang, bu iki önemli problemin giderilmesi sonucu yıl sonuna kadar giyilebilir bir cihaz piyasaya sürmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. Wang ayrıca giyilebilir cihaz yanında güncellenmiş One akıllı telefonu ile bu yıl piyasada çıkış arayacaklarını da ifade etti.





HTC'nin cihaz anlamında bir saat mi yoksa fitness ürünü mü piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Ancak geçen yıldan bu yana tasarım anlamında premium sınıfı tercih eden firmanın, yeni cihazında da dikkat çekecek tasarımlara imza atması muhtemel. Firmanın giyilebilir cihazı için yılın ikinci yarısında bir lansman yapabileceği konuşuluyor.

http://www.androidcentral.com/htc-wearable-device-will-be-here-christmas-season