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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin 10 inçlik tableti, Jetstream (Puccini) tanıtıldı

7 yıl
14,8b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini sonunda tanıtıldı.Duyurusunu AT&T'nin yaptığı tablet, pazarda Jetstream ismiyle satılacak.

İki yıllık kontratla birlikte 699 dolardan AT&T aracılığıyla satışa sunulacak olan tabletin teknik özellikleri şöyle;

  • Uyumlu olduğu iletişim ağları;
    • LTE (700/AWS)
    • HSPA+/HSPA/UMTS (850/1900/2100 MHz)
    • EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz)
  • Android 3.1 (Honeycomb)
  • Tabletler için hazırlanan HTC Sense™ UX arayüzü
  • 10.1 inçlik WXGA HD ekran
  • 1.5GHz frekansında çalışan çift çekirdekli 3.nesil Snapdragon işlemcisi
  • 1.3 MP'lik ön kamera ve çift LED flaş ile güçlendirilen 8 megapiksellik ana kamera
  • 1080p hareketli görüntü kaydı ve oynatabilme
  • 7,300 mAh batarya
  • microSD kart ile 32GB'a kadar arttırabilir hafıza
  • 17,78 x 25,06 x 1.3 cm
  • 708 gram

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Cayhan 7 yıl
Bu tabletler büyük olmalarına rağmen büyük bir excel dosyasını yada world dosyasını açabilmekten onları hızlıca gösterebilmekten acizler. Hal böyle olunca teknolojilerinin bir noktaya ulaşıncaya kadar daha yol kat etmesi gerektiği ortadadır. Bu sebepten almak doğru değil bence.
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ZZ RAT 7 yıl Cayhan
Cayhan

Bu tabletler büyük olmalarına rağmen büyük bir excel dosyasını yada world dosyasını açabilmekten onları hızlıca gösterebilmekten acizler. Hal böyle olunca teknolojilerinin bir noktaya ulaşıncaya kadar daha yol kat etmesi gerektiği ortadadır. Bu sebepten almak doğru değil bence.

tabletler temel itibariyle excel ya da word kullanmak amaciyla uretilmediginden dediginde haklisin,
onlar bambaska amaclar icin uretilirler ve kullanilirlar (multimedya, internet, oyun vs).
excel ve word kullanacaksan notebook ya da netbook alman daha mantikli.
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Deníz 7 yıl
fiyat uçuk
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ZZ RAT 7 yıl
Bir aya kalmaz kontratsiz 700'e satilir,
thanksgiving ve noel arasinda da 600'de dengelenir,
sahsi dusuncem.
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TearsForFears 7 yıl
699 dolar pahalı gelebilir fakat şu özelliklerine tekrar bakarsanız değeceğini anlarsınız.
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ZZ RAT 7 yıl TearsForFears
LawLess437

699 dolar pahalı gelebilir fakat şu özelliklerine tekrar bakarsanız değeceğini anlarsınız.


ozelliklerine bakinca da pahali...
zaten yabanci siteler urunun fiyati uzerine yogunlastirmislar elestirilerini.
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Lord of the Shadows 7 yıl
GSM sesli-video arama gene yok galiba...
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ZZ RAT 7 yıl
uzun zamandir bekledigim tabletti'
ama fiyat, kalinlik ve agirlik biraz hayalkirikligina ugratti,
neyse onemli olan performansi...
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OvernightSensation 7 yıl
sis xvier
OvernightSensation
sis xvierçok kalın ... tasarım konusunda smartphone larda döktüren htc den daha iyi birşeyler beklerdim
iyi de tablet bu telefon değil ki her harükarda cebe sığmayan çanta ile taşıyacaksın.
zaten cebimde taşıcam demedim bak samsung gtab 10.1 e 8mm yada ipad oda o civarlarda ama bu 13 yani kalın geldi bana ama bu fazlalık pil içinse yani daha uzun süre çalışacaksa belki göz ardı edilebilir...

evet olabilir belkide pilden dolayıdır ama bence tablet alacak kişi için kalınlık çok önemli olmamalı benim görüşüm tabi.
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Alfren 7 yıl
700 dolara satacaklarını inanıyorlar mı gerçekten? Yeni bir Flayer hezimeti olmaya aday.
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merttr 7 yıl
sis xvier
Orijinalden alıntı: OvernightSensation
Orijinalden alıntı: sis xvierçok kalın ... tasarım konusunda smartphone larda döktüren htc den daha iyi birşeyler beklerdim
iyi de tablet bu telefon değil ki her harükarda cebe sığmayan çanta ile taşıyacaksın.
zaten cebimde taşıcam demedim bak samsung gtab 10.1 e 8mm yada ipad oda o civarlarda ama bu 13 yani kalın geldi bana ama bu fazlalık pil içinse yani daha uzun süre çalışacaksa belki göz ardı edilebilir...

uzun çalışacağını pek sanmıyorum ama LTE'nin tüketeceği gücü telafi edecektir büyük ihtimal.
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Stanislas Xavier 7 yıl
OvernightSensation
sis xvierçok kalın ... tasarım konusunda smartphone larda döktüren htc den daha iyi birşeyler beklerdim
iyi de tablet bu telefon değil ki her harükarda cebe sığmayan çanta ile taşıyacaksın.

zaten cebimde taşıcam demedim bak samsung gtab 10.1 e 8mm yada ipad oda o civarlarda ama bu 13 yani kalın geldi bana ama bu fazlalık pil içinse yani daha uzun süre çalışacaksa belki göz ardı edilebilir...
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orhan azeri 7 yıl
708 gr ve 13 mm kalinlok cok fazla
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OvernightSensation 7 yıl
sis xvier
çok kalın ... tasarım konusunda smartphone larda döktüren htc den daha iyi birşeyler beklerdim

iyi de tablet bu telefon değil ki her harükarda cebe sığmayan çanta ile taşıyacaksın.
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Gürbüz G 7 yıl
Qualcomm'un eskimiş A8 tabanlı scorpion çekirdeğini kullanmazlar umarım :)
bu konuda Tegra2 ve özellikle Exynos (Samsung) çok kaliteli. birde 708 gram ağırlığı şaka gibi:)
yahu tablet alıyoruz, 13,3" notebook değil!
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