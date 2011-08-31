HTC'nin 10 inçlik tableti, Jetstream (Puccini) tanıtıldı

Haber Editörü
HTC'nin merakla beklenen tableti Puccini sonunda tanıtıldı.Duyurusunu AT&T'nin yaptığı tablet, pazarda Jetstream ismiyle satılacak.
İki yıllık kontratla birlikte 699 dolardan AT&T aracılığıyla satışa sunulacak olan tabletin teknik özellikleri şöyle;
- Uyumlu olduğu iletişim ağları;
- LTE (700/AWS)
- HSPA+/HSPA/UMTS (850/1900/2100 MHz)
- EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz)
- Android 3.1 (Honeycomb)
- Tabletler için hazırlanan HTC Sense™ UX arayüzü
- 10.1 inçlik WXGA HD ekran
- 1.5GHz frekansında çalışan çift çekirdekli 3.nesil Snapdragon işlemcisi
- 1.3 MP'lik ön kamera ve çift LED flaş ile güçlendirilen 8 megapiksellik ana kamera
- 1080p hareketli görüntü kaydı ve oynatabilme
- 7,300 mAh batarya
- microSD kart ile 32GB'a kadar arttırabilir hafıza
- 17,78 x 25,06 x 1.3 cm
- 708 gram
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tabletler temel itibariyle excel ya da word kullanmak amaciyla uretilmediginden dediginde haklisin,
onlar bambaska amaclar icin uretilirler ve kullanilirlar (multimedya, internet, oyun vs).
excel ve word kullanacaksan notebook ya da netbook alman daha mantikli.
thanksgiving ve noel arasinda da 600'de dengelenir,
sahsi dusuncem.
ozelliklerine bakinca da pahali...
zaten yabanci siteler urunun fiyati uzerine yogunlastirmislar elestirilerini.
ama fiyat, kalinlik ve agirlik biraz hayalkirikligina ugratti,
neyse onemli olan performansi...
evet olabilir belkide pilden dolayıdır ama bence tablet alacak kişi için kalınlık çok önemli olmamalı benim görüşüm tabi.
uzun çalışacağını pek sanmıyorum ama LTE'nin tüketeceği gücü telafi edecektir büyük ihtimal.
zaten cebimde taşıcam demedim bak samsung gtab 10.1 e 8mm yada ipad oda o civarlarda ama bu 13 yani kalın geldi bana ama bu fazlalık pil içinse yani daha uzun süre çalışacaksa belki göz ardı edilebilir...
iyi de tablet bu telefon değil ki her harükarda cebe sığmayan çanta ile taşıyacaksın.
bu konuda Tegra2 ve özellikle Exynos (Samsung) çok kaliteli. birde 708 gram ağırlığı şaka gibi:)
yahu tablet alıyoruz, 13,3" notebook değil!