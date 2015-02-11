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HTC'nin giyilebilir cihazı Petra adını alabilir

4 yıl
1,6b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin giyilebilir cihazı Petra adını alabilir

HTC'nin geçen yıldan bu yana giyilebilir pazara yönelik bir hamle yapmak istediği biliniyor. Halen uygun bir zamanı kollayan firmanın kısa süre içerisinde ilk giyilebilir cihazını lanse edeceği konuşuluyor. 

İddialara göre HTC Petra adını alacak olan giyilebilir cihaz daha çok bir fitness takip cihazı olarak görev yapacak ve bir bileklik tasarımında olacak. Ayrıca Android Wear platformuna da uzak duracak. 

Cihazda 1.8 inçlik 32x160 piksel çözünürlükte plastik AMOLED ekran kullanılacağı belirtilirken bunun muhtemelen LG Display'den tedarik edileceği sanılıyor. Zira plastik AMOLED ekranlar G Flex serisinde bulunuyor. 

Cihaza gücünü entegre sistemleri hedefleyen Cortex-M3 tabanlı ST Micro STM32L151 yongası veriyor. Bluetooth, GPS, USB, POGO Pin devre bağlantısı gibi özelliklerin yanında IP57 suya dayanıklılık standardı da mevcut. 

Kullanım süresi olarak cihazın 3 günü çıkaracağı belirtiliyor. Cihaz RTOS (Real-Time Operating System) adında HTC tarafından geliştirilmiş bir arayüz üzerinde çalışacak. Uyumlu cihazların ise en az iOS 7.0 veya Android 4.4 işletim sistemini taşıması gerekiyor. 

Fonksiyon olarak ise fitness değerlerinin takibi, uyku analizi, akıllı telefon bildirimleri ve uzaktan deklanşör kontrolü gibi özelliklerin yer alacağı konuşuluyor. Kullanım süresi hariç pazardaki rakiplerine karşı iddialı olabilecek HTC Petra'nın MWC 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-Petra-might-be-the-companys-first-smartband-launching-Q1-2015-in-the-US-alleged-specs-leak_id65851 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Kullanım süresi sıkıntılarını bi aşında sonra ne çıkartıyorsanız çıkartın,gerçi benim için 3 gün yeterli bir süre ama herkesin benim kadar boş vakti olamayabiliyor
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ErnGnc 4 yıl
saat yuvarlak ekranmı olucak bellimi?
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Gece772 4 yıl
Bet Android all
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