HTC'nin yeni akıllı saati, taşları yerinden oynatmaya geliyor

Haber Editörü
Nisan ayında yeni amiral gemi modeli One M10'u duyurmaya hazırlanan HTC, her zamankinden çok daha iddialı ve artık akıllı telefon pazarında zincirlerini kıracağını düşünüyor. Firma aynı zaman bir akıllı saat de piyasaya sürecek. Bunun için de yoğun hazırlıklar var.
HTC patronu Cher Wang, akıllı saatlerini piyasaya sürdükleri zaman, sektörü şaşırtacak yeniliklere imza atacaklarını ifade ediyor. Wang, bunun haricinde herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Firmanın, 2013 yılından bu yana bir akıllı saat geliştirdiğine dair iddialar var ancak halen ortaya bir şey çıkmış değil.
Ayrıca Bkz. "Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek"
Geçen yıl duyurulan Grip adındaki fitness bilekliği iptal edildi ve bu yılın başlarında Under Armour işbirliği ile dokunmatik ekranlı yeni bir fitness bilekliği piyasaya sürüldü. Bileklik yanında bir kalp atışlarını ölçen kemer ve akıllı tartı da duyurulmuştu. Healthbox adı altında toplanan fitness ürünleri, yine aynı adlı yazılım platformu tarafından yönetiliyor.
Akıllı saat pazarında karşılaştığımız ürünler tasarım, donanım veya fonksiyon olarak birbirinden farklılaşıyor ancak batarya konusunda ne yazık ki hepsi aynı çizgide kalıyor. Haftalarca kullanım ömrü sunabilecek fonksiyonel akıllı saatler henüz ortada yok. HTC'nin bu tarafta yakalayacağı uzun süreler gerçekten de sektörü şaşırtacaktır.
HTC patronu Cher Wang, akıllı saatlerini piyasaya sürdükleri zaman, sektörü şaşırtacak yeniliklere imza atacaklarını ifade ediyor. Wang, bunun haricinde herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Firmanın, 2013 yılından bu yana bir akıllı saat geliştirdiğine dair iddialar var ancak halen ortaya bir şey çıkmış değil.
Ayrıca Bkz. "Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek"
Geçen yıl duyurulan Grip adındaki fitness bilekliği iptal edildi ve bu yılın başlarında Under Armour işbirliği ile dokunmatik ekranlı yeni bir fitness bilekliği piyasaya sürüldü. Bileklik yanında bir kalp atışlarını ölçen kemer ve akıllı tartı da duyurulmuştu. Healthbox adı altında toplanan fitness ürünleri, yine aynı adlı yazılım platformu tarafından yönetiliyor.
Akıllı saat pazarında karşılaştığımız ürünler tasarım, donanım veya fonksiyon olarak birbirinden farklılaşıyor ancak batarya konusunda ne yazık ki hepsi aynı çizgide kalıyor. Haftalarca kullanım ömrü sunabilecek fonksiyonel akıllı saatler henüz ortada yok. HTC'nin bu tarafta yakalayacağı uzun süreler gerçekten de sektörü şaşırtacaktır.
http://www.androidheadlines.com/2016/02/cher-wang-htcs-upcoming-smartwatch-will-be-a-game-changer.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
M10 da M8 tasarımına sahipse kusura bakmayın alıcısı olmaz adamın önününe hep aynı yemeği korsan bıkar 3 yıldır aynı yemeği kimse yemez
HTC YAZISI sadece arkada olsa çok daha iyi olur kocaman HTC yazısını ön tarafa koymak mantıksız beyinsizliktir görgüsüzlük (Her zaman kibar tasarım kazanır)
Ürünü satmak için piyasaya çıkartılır HTC satmamak için uğraşıyor
Bir de iyi bir telefon çıkartmak için uğraşılır saat için değil gerçeği söyleyince adımız troll oluyor sony de aynı şeyi söyleyince sony fanboyları var ya sanki ...