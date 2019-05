HTC'nin yeni akıllı saati, taşları yerinden oynatmaya geliyor

Ayrıca Bkz.

"Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek"

Nisan ayında yeni amiral gemi modeli One M10'u duyurmaya hazırlanan HTC, her zamankinden çok daha iddialı ve artık akıllı telefon pazarında zincirlerini kıracağını düşünüyor. Firma aynı zaman bir akıllı saat de piyasaya sürecek. Bunun için de yoğun hazırlıklar var.HTC patronu Cher Wang, akıllı saatlerini piyasaya sürdükleri zaman, sektörü şaşırtacak yeniliklere imza atacaklarını ifade ediyor. Wang, bunun haricinde herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Firmanın, 2013 yılından bu yana bir akıllı saat geliştirdiğine dair iddialar var ancak halen ortaya bir şey çıkmış değil.Geçen yıl duyurulan Grip adındaki fitness bilekliği iptal edildi ve bu yılın başlarında Under Armour işbirliği ile dokunmatik ekranlı yeni bir fitness bilekliği piyasaya sürüldü. Bileklik yanında bir kalp atışlarını ölçen kemer ve akıllı tartı da duyurulmuştu. Healthbox adı altında toplanan fitness ürünleri, yine aynı adlı yazılım platformu tarafından yönetiliyor.Akıllı saat pazarında karşılaştığımız ürünler tasarım, donanım veya fonksiyon olarak birbirinden farklılaşıyor ancak batarya konusunda ne yazık ki hepsi aynı çizgide kalıyor. Haftalarca kullanım ömrü sunabilecek fonksiyonel akıllı saatler henüz ortada yok. HTC'nin bu tarafta yakalayacağı uzun süreler gerçekten de sektörü şaşırtacaktır.