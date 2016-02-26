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HTC'nin yeni akıllı saati, taşları yerinden oynatmaya geliyor

Giyilebilir cihaz pazarına iddialı bir giriş yapmak isteyen HTC, iki yıldır bir türlü amacına ulaşamadı. Firma bu yıl, sektörü şaşırtacak hamleler yapmayı planlıyor.
3 yıl
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6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni akıllı saati, taşları yerinden oynatmaya geliyor
Nisan ayında yeni amiral gemi modeli One M10'u duyurmaya hazırlanan HTC, her zamankinden çok daha iddialı ve artık akıllı telefon pazarında zincirlerini kıracağını düşünüyor. Firma aynı zaman bir akıllı saat de piyasaya sürecek. Bunun için de yoğun hazırlıklar var.

HTC patronu Cher Wang, akıllı saatlerini piyasaya sürdükleri zaman, sektörü şaşırtacak yeniliklere imza atacaklarını ifade ediyor. Wang, bunun haricinde herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Firmanın, 2013 yılından bu yana bir akıllı saat geliştirdiğine dair iddialar var ancak halen ortaya bir şey çıkmış değil.

Ayrıca Bkz. "Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek"
Geçen yıl duyurulan Grip adındaki fitness bilekliği iptal edildi ve bu yılın başlarında Under Armour işbirliği ile dokunmatik ekranlı yeni bir fitness bilekliği piyasaya sürüldü. Bileklik yanında bir kalp atışlarını ölçen kemer ve akıllı tartı da duyurulmuştu. Healthbox adı altında toplanan fitness ürünleri, yine aynı adlı yazılım platformu tarafından yönetiliyor.

Akıllı saat pazarında karşılaştığımız ürünler tasarım, donanım veya fonksiyon olarak birbirinden farklılaşıyor ancak batarya konusunda ne yazık ki hepsi aynı çizgide kalıyor. Haftalarca kullanım ömrü sunabilecek fonksiyonel akıllı saatler henüz ortada yok. HTC'nin bu tarafta yakalayacağı uzun süreler gerçekten de sektörü şaşırtacaktır.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/cher-wang-htcs-upcoming-smartwatch-will-be-a-game-changer.html Yorum Yaz
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yenerbalcı 3 yıl en beğenilen
Şu telefonun alt hoparlör kısmını yana alsalar alt tuş butonunu samsung note gibi yapsa piyasayı siler süpürür

M10 da M8 tasarımına sahipse kusura bakmayın alıcısı olmaz adamın önününe hep aynı yemeği korsan bıkar 3 yıldır aynı yemeği kimse yemez

HTC YAZISI sadece arkada olsa çok daha iyi olur kocaman HTC yazısını ön tarafa koymak mantıksız beyinsizliktir görgüsüzlük (Her zaman kibar tasarım kazanır)

Ürünü satmak için piyasaya çıkartılır HTC satmamak için uğraşıyor

Bir de iyi bir telefon çıkartmak için uğraşılır saat için değil gerçeği söyleyince adımız troll oluyor sony de aynı şeyi söyleyince sony fanboyları var ya sanki ...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Şu telefonun alt hoparlör kısmını yana alsalar alt tuş butonunu samsung note gibi yapsa piyasayı siler süpürürM10 da M8 tasarımına sahipse kusura b...
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wolf silver 3 yıl
Akıllı saatlere pil sorununa çare bulduysan gelirsin. Bulamadıysan ortalıkta yeterince saat var. Zahmet etme. Bu saatin satışlarıda m9 gibi kötü olur. Sonrada donanım haberde sizin mali zararınizi okuruz...
Akıllı saatlere pil sorununa çare bulduysan gelirsin. Bulamadıysan ortalıkta yeterince saat var. Zahmet etme. Bu saatin satışlarıda m9 gibi kötü olur. Sonrada ...
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OverClocK1ng 3 yıl
Bu da çıkar. Fiyatıyla taşları yerinden oynatır. Satmaz. HTC yine "Zarar ettük" diye kafayı oynatır. Bildiğimiz senaryo.
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dobrasam 3 yıl
her geçen gün daha da telefon konusunda soğutuyor insanı umarım bu vr bileklik saat vs ile batmaktan kurtulur da samsung lg nin eline kalmayız sonuç itibariyle tasarım olarak rakipsiz bir firma
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kadirirdem 3 yıl
şimdi tutar saate 2 bin derler...
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wolf silver 3 yıl
Akıllı saatlere pil sorununa çare bulduysan gelirsin. Bulamadıysan ortalıkta yeterince saat var. Zahmet etme. Bu saatin satışlarıda m9 gibi kötü olur. Sonrada donanım haberde sizin mali zararınizi okuruz...
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casperfriendly 3 yıl
HTC'den bu sene gerçekten umutluyum. M10 bomba olacak gibi.
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OverClocK1ng 3 yıl
Bu da çıkar. Fiyatıyla taşları yerinden oynatır. Satmaz. HTC yine "Zarar ettük" diye kafayı oynatır. Bildiğimiz senaryo.
Yanıtla +5
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yenerbalcı 3 yıl
Şu telefonun alt hoparlör kısmını yana alsalar alt tuş butonunu samsung note gibi yapsa piyasayı siler süpürür

M10 da M8 tasarımına sahipse kusura bakmayın alıcısı olmaz adamın önününe hep aynı yemeği korsan bıkar 3 yıldır aynı yemeği kimse yemez

HTC YAZISI sadece arkada olsa çok daha iyi olur kocaman HTC yazısını ön tarafa koymak mantıksız beyinsizliktir görgüsüzlük (Her zaman kibar tasarım kazanır)

Ürünü satmak için piyasaya çıkartılır HTC satmamak için uğraşıyor

Bir de iyi bir telefon çıkartmak için uğraşılır saat için değil gerçeği söyleyince adımız troll oluyor sony de aynı şeyi söyleyince sony fanboyları var ya sanki ...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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