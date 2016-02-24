Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek



Bir süre önce ünlü çakı ve lüks saat üreticisi Victorinox'un, akıllı saat pazarına giriş yapacağı açıklanmıştı. Intel veya Google gibi firmalar yerine Acer ile çalıştığı öğrenilen Victorinox'un, nasıl bir hazırlık yaptığı merak konusu olmuştu. MWC 2016 fuarında bu merakımız giderilmiş oldu.



Acer Inox Cybertool adındaki akıllı saat modülü, Victorinox I.N.O.X. saatlerinin üzerine tutturuluyor ve kadranın görüş açısını engellemeden akıllı özellikler sunuyor. Gorilla Glass ile kaplanmış olan halka şeklindeki modül; gelen aramalar, hatırlatıcılar ve mesajları LCD ekranı üzerinden gösterebiliyor. Ayrıca atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe gibi temel anlamda fitness değerlerini de ölçebiliyor. Bunların yanında acil arama fonksiyonu, zamanlayıcı ve kronometre özelliği de mevcut.



IPX7 sertifikası ile su altında bir metreye kadar geçirmezlik sunan modül, sert plastik alaşımdan imal edilmiş ve yan kısımdaki tuşlarla kontrol ediliyor. Genel tasarım itibariyle modül oldukça kalın bir görüntü oluşturuyor. Bu bakımdan kolunuzda da biraz garip durabilir. Victorinox, ikonik tasarımlarından kesinlikle taviz vermek istemediğini ifade etmişti. Anlaşılan, böyle bir çözümün en iyisi olacağına karar verdi. Acer Inox Cybertool önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.



http://www.androidcentral.com/inox-cybertool-acer-adds-smarts-your-swiss-army-watch