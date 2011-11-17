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HTC'nin yeni tableti Quattro, Tegra 3 işlemci ve Beats Audio ile geliyor

7 yıl
15,4b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Tayvan merkezli HTC'nin yeni tabletine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Hali hazırda 7-inç boyutundaki Flyer ve ülkemizde satışa sunulmayan 10.1-inç boyutundaki Jetstream modellerine ship olan HTC, Quattro isimli yeni tabletini Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi 2012'de lanse edebilir.
Gelen bilgilere göre HTC Quattro, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alıyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, 1GB RAM'e, 16GB depolama kapasitesine ve microSD kart slotuna sahip olacağı ifade edilen tabletin, Bluetooth 4.0, 5GHz WiFi N ve opsiyonel 3G desteği gibi kablosuz iletişim yetenekleriyle donatılacağı ayrıca çift kamera ile geleceği ifade ediliyor.
Aynı zamanda Beats Audio ses teknolojisine ve Flyer'dakine benzer dijital kalem ile geleceği konuşulan HTC Quattro'nun 9mm'nin altında kasa kalınlığına sahip olacağı bildirilirken, çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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crashday 7 yıl
napolyon94
jibeİşletim sistemi neymiş ki bunun ?
Win 3.1

Hatta disket okuyucusu da var arkada ama yazmamışlar...
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yunus1476 7 yıl
jibe
İşletim sistemi neymiş ki bunun ?

meego hocam nokiadan satın aldı htc meego yu
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Krauser DMC 7 yıl
tegra 3 furyası aldı başını gidiyor, yeni çıkacak tabletlerin çoğunda tegra 3 olucak heralde. umarım tegra 3 kendinden beklenileni verir de uygulama geliştiricileri tegra 3 ü tam manasıyla kullanabileceğimiz uygulamalar çıkartırlar.
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erci501 7 yıl
Millet sakin olun sonuçta hepimiz teknoloji hastası insanlarız. Birbirimizin halinden anlarız. İşletim sistemide tabiki android olacak.
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ZZ RAT 7 yıl
Jetstream benim icin hayal kirikligi olmusut,
galiba satislar acisindan HTC icin de hayal kirikligi oldu.
Umarim bunda basarili olurlar.
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istanbul2007 7 yıl
Bu ara butun konularda millet bir birine laf sokmaya calisiyor herkez cok gergin
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istanbul2007 7 yıl
Bu ara butun konularda millet bir birine laf sokmaya calisiyor herkez cok gergin
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OvernightSensation 7 yıl
uLtRaTRim
jibeİşletim sistemi neymiş ki bunun ?
iOS koyacaklarmış.

dalga geçmek yerine doğruyu söylesen daha mantıklı olmaz mı ?
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uLtRaTRim 7 yıl
jibe
İşletim sistemi neymiş ki bunun ?

iOS koyacaklarmış.
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docekic 7 yıl
tek sorunu kusurati var oda cozunurluk ve arkadasimizin dedigi gibi oyunlara uygulamalara destek verirse google,gercekten muthis bi tablet olur appstore gibi yapmalari cok fazla satis yapmalarini saglicaktir
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sahoron 7 yıl
Herşey güzelde 4.3 lik telefon yapıyon hd çözünürlük koyuyon 10 inclik tablet yapıyon aynı çözünürlügü koyuyon olmuyor htc.
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