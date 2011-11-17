HTC'nin yeni tableti Quattro, Tegra 3 işlemci ve Beats Audio ile geliyor

Akıllı telefon üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Tayvan merkezli HTC'nin yeni tabletine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Hali hazırda 7-inç boyutundaki Flyer ve ülkemizde satışa sunulmayan 10.1-inç boyutundaki Jetstream modellerine ship olan HTC, Quattro isimli yeni tabletini Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi 2012'de lanse edebilir.

Gelen bilgilere göre HTC Quattro, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alıyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, 1GB RAM'e, 16GB depolama kapasitesine ve microSD kart slotuna sahip olacağı ifade edilen tabletin, Bluetooth 4.0, 5GHz WiFi N ve opsiyonel 3G desteği gibi kablosuz iletişim yetenekleriyle donatılacağı ayrıca çift kamera ile geleceği ifade ediliyor.

Aynı zamanda Beats Audio ses teknolojisine ve Flyer'dakine benzer dijital kalem ile geleceği konuşulan HTC Quattro'nun 9mm'nin altında kasa kalınlığına sahip olacağı bildirilirken, çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.