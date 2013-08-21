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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTML 5 üzerine korulu çalışmalar sağlayan Hype isimli uygulamanın yeni versiyonu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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HTML 5 üzerine korulu çalışmalar sağlayan Hype isimli uygulamanın yeni versiyonu yayınladı
Mac OSX sistemler ile kullanıcıların kodlama bilgisine ihtiyaç duymada HTML 5 formatında hareketli ve etkileşimli içerikler oluşturmasına imkan veren Hype uygulamasının, geliştirilen ikinci versiyonu kullanıma sunuldu.

Yeni sürümüyle ücretsiz Hype Reflect uygulaması üzerinden anlık ön izleme desteği, ses aksiyonları, Google ve kişisel font destekleri, kaydırma ve dokunmatik işlevler, farklı şekil seçenekleri, ön izleme aracı ve kavisli hareket düzenleme gibi özellikler ile gelen Hype 2, standart tarayıcılar yanında iPad ve iPhone gibi cihazlar üzerinde de kullanılabilecek özellikler sunabiliyor.

53,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Hype 2 uygulamasına buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id685096913?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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mcff 6 yıl
guzel bir haber bir ara demosunu denemiştim acaba ne kadarcok yeni ozellik geldi bakmak gerekir
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dreampowder 6 yıl
HTML5 için çok güzel haber, umarım zamanlar flash içeriğin tamamı html5'e kayar..
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