HTML 5 üzerine korulu çalışmalar sağlayan Hype isimli uygulamanın yeni versiyonu yayınladı

Mac OSX sistemler ile kullanıcıların kodlama bilgisine ihtiyaç duymada HTML 5 formatında hareketli ve etkileşimli içerikler oluşturmasına imkan veren Hype uygulamasının, geliştirilen ikinci versiyonu kullanıma sunuldu.





Yeni sürümüyle ücretsiz Hype Reflect uygulaması üzerinden anlık ön izleme desteği, ses aksiyonları, Google ve kişisel font destekleri, kaydırma ve dokunmatik işlevler, farklı şekil seçenekleri, ön izleme aracı ve kavisli hareket düzenleme gibi özellikler ile gelen Hype 2, standart tarayıcılar yanında iPad ve iPhone gibi cihazlar üzerinde de kullanılabilecek özellikler sunabiliyor.





53,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Hype 2 uygulamasına buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id685096913?mt=12