Haftanın en iyi Windows Phone uygulamaları

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil cihazlarınız için uygulama tanıtımları yaptığımız programımızın bu haftaki konuğu Windows Phone işletim sistemli oldu. Windows Phone işletim sistemli telefonlarınızda kullanacağınız 5 uygulama s
Mobil cihazlarınız için uygulama tanıtımları yaptığımız programımızın bu haftaki konuğu Windows Phone işletim sistemli oldu. Windows Phone işletim sistemli telefonlarınızda kullanacağınız 5 uygulama sizleri bekliyor.
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Altı üstü 400.000 uygulama var
çok bir şey değil ama ne yapalım artık idare etmeye çalışıyoruz