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Haftanın en iyi Windows Phone uygulamaları

5 yıl
11b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil cihazlarınız için uygulama tanıtımları yaptığımız programımızın bu haftaki konuğu Windows Phone işletim sistemli oldu. Windows Phone işletim sistemli telefonlarınızda kullanacağınız 5 uygulama s
Mobil cihazlarınız için uygulama tanıtımları yaptığımız programımızın bu haftaki konuğu Windows Phone işletim sistemli oldu. Windows Phone işletim sistemli telefonlarınızda kullanacağınız 5 uygulama sizleri bekliyor.

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mares626 5 yıl en beğenilen SteveMeade
SteveMeade

Windows Phone'da uygulama var mıydı ? :D

Altı üstü 400.000 uygulama var
çok bir şey değil ama ne yapalım artık idare etmeye çalışıyoruz
SteveMeadeWindows Phone'da uygulama var mıydı ? :DAltı üstü 400.000 uygulama varçok bir şey değil ama ne yapalı...
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sniko1 5 yıl
Arkadaş ayda yılda bir uygulama gösteriyorsunuz sonra programın adı haftanın en iyi wp uygulamaları oluyor anlamadım gitti.
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seckinsahin 5 yıl
BİR TANE DE BÖYLE VİDEO ÇEKELİM DENMİŞ GİBİ. 5 UYGULAMADAN 1 TANESİ ANCA İŞE YARAR
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DH Misafiri 4 yıl
AŞAĞIDAKİ UYGULAMA MARKETE YENİ GİRDİ. VE MARKETTE ASLINDA EN ÇOK ARADIĞIMIZ UYGULAMAYDI.ÇÜNKÜ İPHONE VE ANDROİDDE OLUPTA WİNDOWSTA OLMAMASI BÜYÜK EKSİKLİKTİ İŞTE O EKSİKLİKTE GİDERİLDİ.VE MARKETTEKİ TEK KİM ARIYOR UYGULAMASI.
windowsphone.com/...
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Celonfix 5 yıl
O saati nasıl ekleyebilirim?
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Cihat_, 5 yıl Celonfix
Celonfix

O saati nasıl ekleyebilirim?

sadece HTC cihazlarda var
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Kemo3636 5 yıl
Wp biraz yavaş ilerliyor çok yavaş hatta
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DH Misafiri 5 yıl
nihayet.. umarız periyodik olarak incelemeler devam eder
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Free WiLL 5 yıl
winmo kullanıcıları kızacak belki ama arkadaş o yazılımların arayüzü nedir yahu sanki bilgisayar yazılım bölümünü yeni bitiren adama proje ödevi verilmiş gibi uygulama yazmış adamlar. Winmo adroid gibi farklı 3.parti arayüz yazılımlarını destek verse inanıyorum ki daha başarılı olacaktır.
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androtuna 5 yıl
Gerçekten iyi uygulamalar tanıtılmış. wp bir telefon alacağım muhtemelen lumia serisi hala araştırıyorum
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CoreXXX 5 yıl
2 numarada tanıtılan programın yerine zaten ststus tile ve metro skins vardı hatta ondan çok daha iyi bağımsız simgeler yaratabiliryosunuz
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zwanzig 5 yıl
O saati ana ekrana nasıl eklediniz yahu ? Şu telefonu aldığımdan beri berak ediyorum lütfen biri söylesin
@TurboCore
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hitaf1453 5 yıl
Uygulamaların çogu bi işe yaramıyor abi sen yine sadık yarim androide dönüp yeni oyun ve uygulamaları tanıt en iyisi
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Surfer Rosa 5 yıl
IMDB uygulamasını indirdim.
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olağan_şüpheli 5 yıl Surfer Rosa
TqMaqe

IMDB uygulamasını indirdim.

uye girişi yapabiliyor musun ?
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