Haftanın en iyi Windows Phone uygulamaları

Mobil cihazlarınız için uygulama tanıtımları yaptığımız programımızın bu haftaki konuğu Windows Phone işletim sistemli oldu. Windows Phone işletim sistemli telefonlarınızda kullanacağınız 5 uygulama s

Mobil cihazlarınız için uygulama tanıtımları yaptığımız programımızın bu haftaki konuğu Windows Phone işletim sistemli oldu. Windows Phone işletim sistemli telefonlarınızda kullanacağınız 5 uygulama sizleri bekliyor.