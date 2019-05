Haftanın sinema haberleri ve 26 Şubat'ta vizyona girecek yeni filmler

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz. Geçtiğimiz haftanın sinema haberlerini ve 26 Şubat cuma haftasında vizyona girecek yeni filmleri sizler için değerlendirdik.

Öncelike sinema dünyasında öne çıkan haberlerle başlayalım.

1. Berlin Film Festivali'nde Kazananlar Belli Oldu

11 ve 21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 66. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. Başarılı oyuncu Meryl Streep'in jüri başkanlığını yaptığı festivalde Altın Ayı Ödülü'nü İtalya yapımı Fire at Sea kazandı.

2. Yerli Yapım Senarist, Dolby Atmos Kalitesi İle Geliyor!

Yönetmenliğini Orkun Eser'in üstlendiği, başrollerinde ise Asım Tuncay Aynur, Halis Bayraktaroğlu ve Mustafa Uzunyılmaz gibi isimlerin bulunduğu Senarist filmi, Dolby Atmos yani 360 derece ses kalitesi ile vizyona girecek.

3. American Horror Story'nin Efsanevi Köşkünde Bir Gece Geçirmek İster Misiniz ?

2011 yılında başlayan ve 6 sezondur izleyiciye müthiş korku sunan American Horror Story dizisinin meşhur köşkü Alfred Rosenhaim namı diğer Murder House, geceliği 1450 dolarlık bir fiyat ile kiralanabilir durumda.

4. Usta Yazar Umberto Eco Hayatını Kaybetti

2 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden ve dönemin en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti. Dedalus takma ismi ilede tanınan yazar, 2000'li yılların başında yazdığı Baudolino isimli

5. Halka Serisinin Son Filmi, Ekim Ayına Ertelendi!

Başarılı korku filmi serisi Halka'nın devam filmi Rings, bekleyenlerini üzdü. Lanetli bir videonun izleyenlere musallat olmasını konu alan efsanevi serinin yeni filmi Rings, Ekim ayıne ertelendi. Senaryosu Akademi ödüllü senarist

Filmin yönetmeni ise Javier Gutierrez.

Sinema dünyasında haftanın öne çıkan gelişmeleri bunlardı, dilerseniz şimdi bu hafta vizyona girecek yeni filmlere göz atalım.

1. Aşk ve Gurur + Zombiler (Korku, Komedi, Romantik, 108 Dakika)

19. yüzyıl'da Britanya'da bir salgın hastalık, binlerce insanın zombiye dönüşmesine sebep olmuştur. 2 farklı toplumu temsil eden Bay Darcy ve dövüş ustası Elizabeth Bennet, bu zor durumla mücadele etmek için güçlerini birleştirmek

ve işbirliği yapmak zorunda kalır. Aynı adlı çok satan kitaptan beyaz perdeye uyarlanan film, diğer yandan Jane Austen'in ünlü Aşk ve Gurur kitabının zombi parodisi olduğu iddalarını taşıyor. Yönetmen koltuğunda Burr Steers'in oturduğu

filmin oyuncu kadrosunda ise Lena Headey, Matt Smith, Douglas Booth ve Charles Dance bulunuyor.



2. Çağrılan (Korku, Gerilim, 85 Dakika)

Konservatuvar öğrencisi bir grup genç dünyada ilk kez canlı yayında korku filmi çekecek ve yayınlayacaklardır. Set, oyuncular ve seyirciler her şey hazır heyecanla olacakları beklemektedirler. Sinema filmi çekimi ve eş zamanlı olarak yayını başlar başlamaz her şey kontrolden çıkar ve ortalık kan gölüne döner. Korkutmak için hazırlananlar, kapalı kapılar ardında cinlerin korkunç saldırılarına maruz kalırlar. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Eleman'ın üstlendiği filmin başrollerinde Akdora Akalın, Bahadır Karaca, Candaş Yılancı, Meral Ceren Türk yer alıyor.



3. Hesaplaşma (Dram, Gerilim, 106 Dakika)

Ben Cahill (Josh Duhamel) New Orleans da prestijli bir hukuk firmasında çalisan genç ve hırsli bir avukattir. Acil servis doktoru olan Charlotte (Alice Eve) ile evlidir. Charlotte’un düşük gebelik yapması, kariyerlerine ağırlık vererek birbirlerinden kopmalarına vesile olur. Ben‘in de hukuk firmasında daha uzun saatler çalışması büyük davalar alması ve bu davaları kazanması ile neticelenir. Ben başarılı oldukça, Charlotte’ten uzaklaşmaya başlar. Zirveye giden yolda alınan büyük risklerin konu edildiği Hesaplaşma'nın yönetmen koltuğunda Shintaro Shimosawa otururken, başrollerde ise Josh Duhamel, Anthony Hopkins ve Al Pacino gibi usta isimler oturuyor.



4. Mısır Tanrıları (Fantastik, Macera, Aksiyon, 118 Dakika)

Kötü kalpli karanlıklar tanrısı Set (Gerard Butler) Mısır ülkesinin tahtını ele geçirdikten sonra bu barış içinde yaşayan ülkeyi tam bir kaos ve yıkıma sürüklemiştir. Bu barbar lidere kimse karşı çıkamamaktadır. Ancak genç bir hırsız olan Bek (Brenton Thwaites) Set'in elinde bulunan sevgilisini kurtarmak ve dünyayı karanlığın şerrinden korumak için Horus (Nikolaj Coster-Waldau) adında bir başka tanrı ile güçlerini birleştirirler. Başrollerinde Gerard Butler, Geoffrey Rush ve Nikolaj Coster'in bulunduğu filmin yönetmeni ise Alex Proyas.



5. Senarist (Dram, 86 Dakika),

Adem siyasi bir yazardır. Yıllarca edindiği tecrübeler sonunda görünenle aslında olanın çok farklı olduğunu göstermek için "SENARİST" isminde bir kitap yazar. Fakat bu kitabın bastırılması bir şekilde engellenir.

Adem boşa çıkmakta olan çabalarının getirdiği maddi ve manevi sıkıntılar ile boğuşurken bir not alır; "Senaristi Bul"… Senaristi arayan Adem işin içine gizemli grupların da girmesi ile kendini anlamlandırması güç bir karmaşanın tam merkezinde bulur. Üzerine oynanan bu oyunların sebebini öğrenmek için Senarist'i bulması gerekmektedir. Hulusi Orkun Eser'in yönettiği filmin başrollerinde Asım Tuncay Aynur, Mustafa Uzunyılmaz, Dilarak Büyükbayraktar ve Murat Parasayar var.



6. Zebani (Korku, Dram, 93 Dakika)



Korku ustası Eli Roth'un yeni filmi Zebani, geçimsiz delikanlı Peter'ın, annesi Monica ile beraber yaşadığı sessiz sakin bir kasabada geçiyor. Gizemli bir adam Peter'ı ve Monica'nın eski bir arkadaşı olan Ana'yı bulmak için geldiğinde, bir zamanlar sakin olan bu kasaba vahşi ve kanlı bir değişime sahne olacaktır. Kanlı filmlerin babası Eli Roth'un yapımcılığını, Guillermo Amoedo'nun ise yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Lorenza Izzo, Cristóbal Tapia Montt, Ariel Levy ve Aaron Burns bulunuyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bosna Hersek yapımı Death in Sarajevo, Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanırken, bu kategoride En İyi Yönetmen, Things To Come filmi ile Mia HansenLove seçildi. The Commune filmi ile Trine Dyrholm En İyi Kadın Oyuncu ödülüne,Inhebbek Hedi filmindeki performansı ile Majd Mastoura ise En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. En İyi İlk Film Ödülü'nü Inhebbek Hedi kazanırken, Balada De Um Batráquio ise En İyi Kısa Film Ödülü'nü kazandı.Dünya sinemasında Star Wars, Batman Süperman'e Karşı ve Gravity gibi büyük bütçeli yapımlarda gördüğümüz Dolby Atmos teknolojisi, bildiğimiz ses sistemlerine göre daha fazla ve kaliteli ses sunarak seyiriciyi filmle daha fazla yakınlaştırıyor. Türkiye'de çok az filmde görebildiğimiz bu teknoloji, Senarist filmi için özel olarak filme uygulanmış. Farklı hikayesi ve yenilikçi teknolojileri ile Senarist, bu hafta yani 26 Şubat'ta vizyona girecek.İnternet üzerinden kısa süreli konaklama imkanları sunan Airbnb'de görücüye çıkarılan esrarengiz köşk, büyük ilgi topluyor. American Horror Story'nin yanı sıra Dexter, The Twiligt Zone, The X-Files ve Spiderman gibi yapımlarda dakullanılan köşkte bi gece geçirmek gerçekten de güzel olurdu ? Siz ne dersiniz ?kitabında Bizans ve Haçlı Seferleri hakkında hikayelere yer verirken, İstanbul hakkında da detaylı bilgiler vermişti. 1980 yılında yazdığı Gülün Adı romanıyla uluslararası üne kavuşan yazarın bir çok ödülü ve unvanı bulunmaktadır.84 yaşında hayatını kaybeden Umberto Eco için Milano kentinde laik ritüellere göre cenaze töreni yapıldı.Akiva Goldsman tarafından yazılan Rings, daha öncede Paramount Pictures tarafından ertelenmişti. Son gelen haberlere göre Ekim ayının sonuna kadar sevenlerini bekletecek yapımda başrolde Alex Rou, Johnny Galecki ve Matilde Lutz yer alıyor.