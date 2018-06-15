Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var

SteelSeries oyuncu faresi ile gündeme gelen BİM ve A101 mağazalarında haftaya daha dikkat çekici ürünler raflara çıkıyor. Oyuncu faresi sonrasında Volta elektrikli bisiklet de çok uygun fiyatıyla raflarda olacak. 22 Haziran ve 29 Haziran BİM, 21 Haziran A101 ve 16 Haziran Şok ürünleri şu şekilde:

16 Haziran Şok aktüel ürünler

Yarın itibariyle Şok mağazalarında LG markalı 40 inçlik Full HD çözünürlükte bir monitör yer alıyor. 2 adet 10W ses çıkışı olan monitör daha çok IPTV gibi medya kutularını bağlamak için harici bir ekran arayanlara hitap ediyor. Monitörün fiyatı 1399TL.

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Diğer taraftan Black&Decker’ın BDV 212 F araç içi buzdolabı da 399TL fiyat etiketine sahip.

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21 Haziran A101 aktüel ürünler

Televizyon tarafında dişe dokunur bir ürünün olmadığı A101 marketlerinde Samsung Galaxy J1 2016 modeli satılacak. 4.5 inçlik 480x800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Exynos 3 Quad 3475 yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2050mAh kapasiteli batarya, 4.5G gibi özellikleri olan telefon 629TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı da 149TL’ye satılacak.

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29 Haziran BİM aktüel ürünler

22 Haziran’da SteelSeries oyuncu faresini satacak olan BİM marketler 29 Haziran’da ise çok uygun bir fiyata Volta VSC elektrikli bisiklet getiriyor. Plaka gerektirmeyen Volta VSC tek şarj ile 45Km yol alıyor ve saatte 25Km/s hız yapıyor. İki kişilik olan bisiklet ayrıca ön kısmında bir sepet de barındırıyor. Fiyatı ise 1499TL ve oldukça uygun duruyor.