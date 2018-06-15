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Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var

Dikkat çeken SteelSeries oyuncu faresinin ardından haftaya BİM mağazalarında Volta elektrikli bisiklet çok uygun fiyata satılacak. Diğer önemli teknolojik ürünler haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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14
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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SteelSeries oyuncu faresi ile gündeme gelen BİM ve A101 mağazalarında haftaya daha dikkat çekici ürünler raflara çıkıyor. Oyuncu faresi sonrasında Volta elektrikli bisiklet de çok uygun fiyatıyla raflarda olacak. 22 Haziran ve 29 Haziran BİM, 21 Haziran A101 ve 16 Haziran Şok ürünleri şu şekilde:

16 Haziran Şok aktüel ürünler

Yarın itibariyle Şok mağazalarında LG markalı 40 inçlik Full HD çözünürlükte bir monitör yer alıyor. 2 adet 10W ses çıkışı olan monitör daha çok IPTV gibi medya kutularını bağlamak için harici bir ekran arayanlara hitap ediyor. Monitörün fiyatı 1399TL.

Ayrıca Bkz. "Harici Intel grafik birimi 2020 yılında geliyor"

Diğer taraftan Black&Decker’ın BDV 212 F araç içi buzdolabı da 399TL fiyat etiketine sahip.

 

Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var
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21 Haziran A101 aktüel ürünler

Televizyon tarafında dişe dokunur bir ürünün olmadığı A101 marketlerinde Samsung Galaxy J1 2016 modeli satılacak. 4.5 inçlik 480x800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Exynos 3 Quad 3475 yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2050mAh kapasiteli batarya, 4.5G gibi özellikleri olan telefon 629TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı da 149TL’ye satılacak.

Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var
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29 Haziran BİM aktüel ürünler

22 Haziran’da SteelSeries oyuncu faresini satacak olan BİM marketler 29 Haziran’da ise çok uygun bir fiyata Volta VSC elektrikli bisiklet getiriyor. Plaka gerektirmeyen Volta VSC tek şarj ile 45Km yol alıyor ve saatte 25Km/s hız yapıyor. İki kişilik olan bisiklet ayrıca ön kısmında bir sepet de barındırıyor. Fiyatı ise 1499TL ve oldukça uygun duruyor.

 

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tostumm 11 ay en beğenilen
Susun Ekrem101 konuşuyor: "birbirinden iddialı teknolojik ürünler var"
Ben de diyorum ki bu kitleye bu muameleyle kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz.
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Bay Robot 11 ay
Rezillik resmen ...(gıcıklık) olsun diye kataloğu tarayıp koymak yerine parça parça resmini çekip yetmeyip video yapıp koymuşsunuz.
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drfree1 11 ay
çok uyduruk iş yapmışsınız madem reklam yapacaksınız doğru düzgün yapın bari
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DH Misafiri 11 ay
Muhteşem bu indirimler kaçmaz..
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DH Misafiri 11 ay
Volta VSC ehliyet plaka sigorta ötv hiç birini gerektirmez . Normal Bisiklet ile aynı özelliklere sahiptir.Yokuşlar konusunda da herhangi bir problem yaşatmaz. Düzeltilmesini rica ederiz Volta Motor.
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RINTINTIN 11 ay
A101 e gelen ürünleri bulamazssınız. gelecek derler getirmezler
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apodur 11 ay
HABER İÇİN TEŞEKKÜRLER
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dogantrmn 11 ay
link.tl/1Bim9 Oyuncu ( GAMERLER) İçin gelecek olanlar
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drupal 11 ay
Elektrikli bisikleti almayı düşünüyorum bayi fiyatının yarısına satıyorlar. Yokuş desteği %17 eğim için denmiş kafamı kurcalayan tek sorun bu eğim değeri.
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WarSaw 11 ay
adam kampanyaları haberdar ediyor milletin habersiz sessiz sedasız iş bitirme isteğindenmidir nedir adama demedğini bırakmamış :)))
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çokrenkli 11 ay WarSaw
Sanırım bütün tepkiyi o videodan dolayı almış. O olmasa gayet normal bir haber.
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drfree1 11 ay
çok uyduruk iş yapmışsınız madem reklam yapacaksınız doğru düzgün yapın bari
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yc#1 11 ay
İnsan en azından monitörün modelini ve büyüklüğünü yazar
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haylaz__ 11 ay
Teşekkür ediyor fırsatların devamını bekliyoruz
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