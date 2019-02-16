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Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var

21 Şubat A101 mağazalarında Piranha akıllı çocuk saati ve Samsung Galaxy J4 Core akıllı telefonu uygun fiyata satışta olacak. 22 Şubat BİM mağazalarında ise LG K9 var.
3 ay
61,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji ürünlerinin en önemli adreslerinden birisi haline gelen A101 ve BİM marketlerde gelecek hafta birbirinden ilgi çekici ürünler var. Çocuk akıllı saati, HP kulaklık, Mi Powerbank, LG K9 bunlar arasında.

21 Şubat A101 aktüel ürünler

21 Şubat A101 aktüel ürünler arasında Piranha marka akıllı çocuk saati bulunuyor. Son dönemde ebeveynlerin aradığı bir ürün olan akıllı çocuk saati A101 marketlerde oldukça uygun fiyata satılacak. GPS, WiFi ve GSM desteği olan akıllı saat yazılı ve sesli mesaj gönderebiliyor. Koldan çıkarınca uyarı veren saat kayıtlı numaraları arayabiliyor. Fiyatı 199TL olarak belirlenmiş.

Diğer taraftan 7 inçlik Alcatel tablet modeli de çocuklara hitap ediyor. 7 inçlik ekran, 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile 379TL fiyat etiketine sahip ancak donanım yetersiz kalabilir.

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Yine Android Go telefonu Samsung Galaxy J4 Core modeli bu kez daha iyi bir fiyata satışa çıkacak. 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Galaxy J4 Core modeli 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Ön ve arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 899TL. İlk çıktığı fiyata göre oldukça düşen Galaxy J4 Core modeli GM 8 Go fiyatına biraz daha yaklaşmış.

Son olarak 43 inçlik Full HD Toshiba akıllı TV de 2099TL fiyat etiketine sahip. Modelde dahili uydu alıcı, WiFi, Bluetooth, Netflix uygulaması, tarayıcı şeklinde özellikler mevcut.

22 Şubat BİM aktüel ürünler

22 Şubat BİM aktüel ürünler arasında LG K9 modeli yeniden yer alıyor. 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 210 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 2500mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerle 849TL fiyat etiketine sahip. İlk çıktığı haftaya göre fiyatı önemli oranda düşmüş ve uygun seviyelere gelmiş.

Diğer taraftan HP marka kablolu kulak içi kulaklık 30TL fiyat etiketine sahip. Son olarak çift yönlü şarj sunan Xiaomi Mi Powerbank 20000mAh ürünü 129TL fiyat etiketine sahip.


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PurposeLess sinan 3 ay en beğenilen
bunların neresi uygun fiyatlı? de get!
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__By_CiN_oO__ 3 ay
YIL 2004 olsaydı 1 gb ram'li telefon gerçekten uygun fiyat olabilirdi.
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TiRaNTx 3 ay
5 yıl öncesinin gmrselini koydunuz sanırım 1gb o zamanlar iyiydi..
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shadowtr 2 ay
ekrem carfurun da borşürünü atar mısın kardeşim.
bir de ezine peynir alacam nerden alayım.
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sreylare 2 ay
Kulaklık hakkında yorumlarım: kulakiçi kullananlar uzak dursun kesinlikle konforlu bir kulaklık değil. Ses karakteri Creative ep630a benziyor ama kulağa tam oturması gerek. Kulaklığın mıknatısla birleştiği yer çabuk kırılacak zedelenenecek gibi duruyor. İnsan sesleri daha belirgin geliyor tek artısı bu tizler patlıyor. Aldığıma pişmanım kesinlikle almayın aldırmayın.
Yok deneyeceğim başka çarem yok uygun kulaklığım yok etrafta ucuz ürün yok diyenlere tavsiyelerim:
-Sol kulaklığı sağa sağ kulaklığı sola takın. Benim açımdan ses kesinlikle daha iyi oldu.
-İçinden çıkan kulaklık plastiklerini takın, yukarı gelecek şekilde takın ki kulaktan düşmesin.
-EQ ayarlarıyla mutlaka tizleri azaltın kesinlikle son seslerde çekilmez.
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Tengrist 3 ay
Haber değeri dahi yok boşuna görüntü kirliliği yaratıyor
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K E N 3 ay
Kalitesiz ürünlere para vermeyin ucuz olsa bile, paranızla yazık. Zaten görünene göre öyle ucuzda sayılmaz.
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komando57 3 ay
bimde hala uygun bişi bulan varmı a101 ona nazaran gene indirim vs yapıyor
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DH Misafiri 3 ay
ürünleri hepsiburada daha iyi uygun bulursunuz bim samimiyetsiz bir gariban emici şirket...
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firat_kilic 3 ay
dış borç bim, a101i ilgilendirmiyor milleti de ilgilendirmiyor... en iyisi bir sinyal göndereyim evrenden doğru....
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foreveriphone 3 ay
Qualcomm iyi ki sd200 serisinden başlamış sd50 işlemci üretmemiş yoksa onu da alır koyarlardı bir çöpün içine.
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Fenomenon 3 ay
bim a101 artık eskisi gibi değil. çoğu ürün gerçek manada indirimli olmuyor. yine de bazı ürünleri uygun fiyatlı olabiliyor. bikaç hafta önce 32gb usb 3.0 belleği 30 liraya aldım. piyasaya göre gayet uygun. yine bikaç ay önce 50 liraya aldığım filtre kahve makinesi 100-150 lira arasında değişiyor fiyatı. benim gibi kartı puanı şusu busu olmayan için güzel fırsatları oluyor yine de
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denizbay1 3 ay
Siz iyi misiniz? 1.200-1.300 liraya Galaxy J7 Prime'dan tut, Xiaomi vd. markaların harika cihazları var be arkadaş! 900 lira bu cihazlara verilir mi ya! 1GB Ram diyor, fiyata bak! 900 veren adam dişini sıksın 1-2 ay daha 300 lira daha üstüne koyup güzel bir cihaz alsın kendine.
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