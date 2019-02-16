Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var

Teknoloji ürünlerinin en önemli adreslerinden birisi haline gelen A101 ve BİM marketlerde gelecek hafta birbirinden ilgi çekici ürünler var. Çocuk akıllı saati, HP kulaklık, Mi Powerbank, LG K9 bunlar arasında.

21 Şubat A101 aktüel ürünler

21 Şubat A101 aktüel ürünler arasında Piranha marka akıllı çocuk saati bulunuyor. Son dönemde ebeveynlerin aradığı bir ürün olan akıllı çocuk saati A101 marketlerde oldukça uygun fiyata satılacak. GPS, WiFi ve GSM desteği olan akıllı saat yazılı ve sesli mesaj gönderebiliyor. Koldan çıkarınca uyarı veren saat kayıtlı numaraları arayabiliyor. Fiyatı 199TL olarak belirlenmiş.

Diğer taraftan 7 inçlik Alcatel tablet modeli de çocuklara hitap ediyor. 7 inçlik ekran, 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile 379TL fiyat etiketine sahip ancak donanım yetersiz kalabilir.

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Yine Android Go telefonu Samsung Galaxy J4 Core modeli bu kez daha iyi bir fiyata satışa çıkacak. 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Galaxy J4 Core modeli 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Ön ve arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 899TL. İlk çıktığı fiyata göre oldukça düşen Galaxy J4 Core modeli GM 8 Go fiyatına biraz daha yaklaşmış.

Son olarak 43 inçlik Full HD Toshiba akıllı TV de 2099TL fiyat etiketine sahip. Modelde dahili uydu alıcı, WiFi, Bluetooth, Netflix uygulaması, tarayıcı şeklinde özellikler mevcut.

22 Şubat BİM aktüel ürünler

22 Şubat BİM aktüel ürünler arasında LG K9 modeli yeniden yer alıyor. 5 inçlik HD ekran, Snapdragon 210 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama, 2500mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerle 849TL fiyat etiketine sahip. İlk çıktığı haftaya göre fiyatı önemli oranda düşmüş ve uygun seviyelere gelmiş.

Diğer taraftan HP marka kablolu kulak içi kulaklık 30TL fiyat etiketine sahip. Son olarak çift yönlü şarj sunan Xiaomi Mi Powerbank 20000mAh ürünü 129TL fiyat etiketine sahip.