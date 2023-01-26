Çocuk akıllı saati arayanlar için en iyi akıllı çocuk saatleri

Akıllı saat çocuklara alınabilecek en faydalı teknolojik ürünlerden biri. Çocuk akıllı saatleri, çocuğunuzun her zaman güvende olduğunu bilmenizi sağlar. Çocuğunuz için akıllı saat alacaksınız ancak hangi modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız, en iyi akıllı çocuk saatleri listemize göz atmalısınız.

En iyi çocuk akıllı saatleri ⌚️

Tam Boyutta Gör Çocuk akıllı saati, ebeveynlerin çocuklarıyla bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Çocuk için akıllı saatler, saati göstermekten fazlasını yapıyor. Akıllı çocuk saatleri özellikleri seçilen modele göre farklılık göstermekle birlikte acil arama, mesajlaşma, GPS takibi, etkinlik takibi, ebeveyn denetimleri gibi faydalı işlevlere sahip. İşte en iyi 6 çocuk akıllı saati modelleri:

1️⃣ Wiky Watch Wiky Watch, çocuk akıllı saati denildiğinde akla ilk gelen markalardan. Wiky Watch 4, en iyi çocuk akıllı saat modellerinin başında geliyor. Wiky Watch 4 Plus ile birlikte şu an kendi sitesinde stokta olmayan ancak teknoloji mağazalarından bulunabilen Wiky Watch 3 modeli de en çok tercih edilen akıllı çocuk saati. Wiky Watch 4 Plus ile çocuğunuzun nerede olduğunu anlık olarak takip edebilir ve gün içinde gittiği yerlere tek bir tuşla ulaşabilirsiniz. Sos alarmı özelliğiyle, çocuğunuz acil durumlarda SOS listesini kullanarak size veya sizin belirlediğiniz kişilere konum ve sesli mesaj gönderebiliyor. Saatte çocuğunuzun iletişim kurabileceği kişileri siz belirliyorsunuz. Farklı kordon seçenekleriyle hem kız hem de erkek çocuk için akıllı saat arayanların değerlendirebileceği modellerden Wiky 4 Plus akıllı saat, kolay kuruluma sahip. SIM kartlı çocuk saati, serinin en yenisi. Wiky Watch 4 Plus akıllı çocuk saati özellikleri 🔽 Ekran: 1.3 inç, 240 x 240

RAM: 512MB

Bluetooth: 4.2

Kamera: 2 MP

Batarya: 620 mAh

Depolama: 4GB

Çalışma süresi: 30 saat

Ağırlık: 57 gr

Suya dayanıklılık: Var, IP67

SIM kartlı: Evet

Uyumluluk: Android ve iOS

Sar değeri: 0.192W/kg (yüz), 0.619W/kg (bilek) Wiky Watch 4 Plus satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2️⃣ Bilicra Vision akıllı saat Bilicra akıllı saat, Wiky Watch’dan sonra ebeveynlerin en çok tercih ettiği yeni nesil akıllı çocuk saatleri modellerinin başında geliyor. Çocuğunuz ister parkta oynasın, ister yolda yürüsün, nerede olursa olsun her an gözünüzün önünde. Telefonunuza indireceğiniz Bilicra Care uygulaması üzerinden çocuğunuzun nerede olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bilicra Vision akıllı saat, fotoğraf çekme özelliğine de sahip. Çocuğunuzun saatiyle çektiği selfie fotoğrafları istediğiniz zaman uygulama üzerinden görebilirsiniz. Rengi değiştirebilen ekranı ve kayış seçenekleriyle hem erkek hem de kız çocukları için akıllı saat arayan ebeveynlerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri. Akıllı çocuk saati, arama, suya dayanıklılık, alarm, acil durum, hızlı şarj, sesli mesaj ve daha birçok özelliğe sahip. Bilicra Vision akıllı çocuk saati özellikleri 🔽 Ekran: 1.3 inç, 240 x 240, IPS

Kamera: 0.3 MP

Ağırlık: 38 gr

SIM kartlı: Evet

Pil: 450 mAh

Suya dayanıklılık: Var, IP67

RAM: 32MB

Çalışma süresi: 24-48 saat

Sar değeri: 0.061W/kg (yüz), 0,631W/kg (bilek)

Uyumluluk: iOS ve Android Bilicra Vision satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3️⃣ Smartbell akıllı saat Smartbell, çocuklar için akıllı saatmodelleriyle dikkat çeken markalardan biri. Smartbell akıllı saat modelleri arasında en çok tercih edilen; Smartbell Q500. Uygun fiyatlı sim kartlı akıllı çocuk saati arıyorsanız kesinlikle bakmadan geçmeyin. Hem erkek hem de kız çocukları için uygun kayış seçenekleriyle gelen saat, ders modu, eğlenceli matematik oyunu, güvenli arama, rahatsız etmeyin modu, alarm, konum takibi, karşılıklı konuşma ve sesli mesaj gönderme, SOS acil durum bildirimi, elektronik çit özelliği (çocuğunuz belirlediğiniz alan dışına çıktığında size bildirim gider), uzaktan kapatma ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz harika özelliklere sahip. Smartbell Q500 sim kartlı çocuk saati özellikleri 🔽 Ekran: 1.44 inç, 480 x 480

Çalışma süresi: 12 - 24 saat kullanım

Pil: 450 mAh

Uyumluluk: iOS ve Android

Düşük sar değeri

Uyku takibi

Adım sayar

Suya dayanıklılık: Var

4️⃣ TCL çocuk saati TCL akıllı saat çocuk için olan modeller de oldukça ilgi görüyor. TCL MT42X ve Alcatel MT40X, şirketin en yeni çocuk saati. 2MP yüksek çözünürlüklü kamera ile 4G bağlantısı üzerinden çocuğunuzla dilediğiniz zaman görüntülü konuşabilirsiniz. Çocuğunuz hareket halindeyken önceden ayarlanmış yazılı veya sesli mesajlarla bildirim alırsınız. Çocuğunuzun nerede olduğunu anlık olarak takip etmek dışında güvenli bölge belirleyerek çocuğunuz dışarıdayken uyarı alabilirsiniz. TCL çocuk saati, 4G bağlantısı aktif, tek şarjla 2 güne kadar kesintisiz çalışıyor, 7 güne kadar bekleme süresi sunuyor. MOVETIME Family Watch 2 ismiyle de geçen saat, IP65 sertifikasıyla ani sıvı dökülmelerinden ve tozlardan etkilenmiyor. Diğer akıllı saatlerde görmediğimiz bir özelliğe sahip: Sosyal platform. Bluetooth bağlantısı üzerinden, çocuğunuz yakındaki bir kişiyle saatini eşleştirip arkadaş listesine ekleyebiliyor. Saatin mavi ve pembe renk seçenekleri mevcut. TCL MT42X çocuk akıllı saati özellikleri 🔽 Ekran: 1.54 inç, 240 x 240

Hafıza: 512MB + 4GB

SIM kartlı: Evet

Bluetooth: 4.2

Pil: 850 mAh

Kamera: 2MP

Suya dayanıklılık: Var, IP65

Ağırlık: 57 gr TCL MT42X satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5️⃣ Reeder kiddo akıllı saat Reeder kiddo ve KIDdo2, şirketin çocuklara göre akıllı saat modelleri arasında. Pembe ve mavi renk seçeneğiyle hem erkek hem de kız çocukların kullanabileceği Reeder akıllı çocuk saati, çocuğunuz sizin belirlediğiniz güvenli alanlar dışına çıktığında anında bildirim yollar. Çocuğunuzun her daim güvenli yerde olduğunu bilirsiniz. Konum takip özelliğiyle çocuğunuzun nerede olduğunu anlık görebilirsiniz. Reeder kiddo akıllı saat, çocuğunuzu gün içinde kesintisiz takip etmeniz için güçlü işlemci ve yüksek batarya gücüne sahip. Dokunmatik IPS ekran, çocuğun saat üzerindeki işlemleri kolayca yapması için tasarlanmış. Reeder kiddo 2 akıllı saat özellikleri 🔽 Ekran: 1.4 inç, 240 x 240, IPS

RAM: 128MB

Pil: 700 mAh

Suya Dayanıklılık: Var, IP67

Adım sayar

Uyku takibi

Kamera

Uyumluluk: Android ve iPhone Reeder kiddo satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.