Çocuk akıllı saati arayanlar için en iyi akıllı çocuk saatleri

- En iyi çocuk akıllı saatleri ⌚️
- 1️⃣ Wiky Watch
- 2️⃣ Bilicra Vision akıllı saat
- 3️⃣ Smartbell akıllı saat
- 4️⃣ TCL çocuk saati
- 5️⃣ Reeder kiddo akıllı saat
- 6️⃣ Dijikid akıllı saat
- Çocuk akıllı saatleri fiyatları 🏷️
- Bilicra çocuk akıllı saatleri fiyatları 💰
- Wiky çocuk akıllı saatleri fiyatları 💰
- Smartbell akıllı saat fiyatları 💰
- TCL çocuk akıllı saatleri fiyatları 💰
- Reeder kiddo akıllı saat fiyatları 💰
- Dijikid akıllı saat fiyatları 💰
- Elari akıllı saat fiyatları 💰
- Çocuk akıllı saat alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Yorumlar
Akıllı saat çocuklara alınabilecek en faydalı teknolojik ürünlerden biri. Çocuk akıllı saatleri, çocuğunuzun her zaman güvende olduğunu bilmenizi sağlar. Çocuğunuz için akıllı saat alacaksınız ancak hangi modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız, en iyi akıllı çocuk saatleri listemize göz atmalısınız.
En iyi çocuk akıllı saatleri ⌚️
1️⃣ Wiky Watch
Wiky Watch, çocuk akıllı saati denildiğinde akla ilk gelen markalardan. Wiky Watch 4, en iyi çocuk akıllı saat modellerinin başında geliyor. Wiky Watch 4 Plus ile birlikte şu an kendi sitesinde stokta olmayan ancak teknoloji mağazalarından bulunabilen Wiky Watch 3 modeli de en çok tercih edilen akıllı çocuk saati.
Wiky Watch 4 Plus ile çocuğunuzun nerede olduğunu anlık olarak takip edebilir ve gün içinde gittiği yerlere tek bir tuşla ulaşabilirsiniz. Sos alarmı özelliğiyle, çocuğunuz acil durumlarda SOS listesini kullanarak size veya sizin belirlediğiniz kişilere konum ve sesli mesaj gönderebiliyor. Saatte çocuğunuzun iletişim kurabileceği kişileri siz belirliyorsunuz. Farklı kordon seçenekleriyle hem kız hem de erkek çocuk için akıllı saat arayanların değerlendirebileceği modellerden Wiky 4 Plus akıllı saat, kolay kuruluma sahip. SIM kartlı çocuk saati, serinin en yenisi.
Wiky Watch 4 Plus akıllı çocuk saati özellikleri 🔽
- Ekran: 1.3 inç, 240 x 240
- RAM: 512MB
- Bluetooth: 4.2
- Kamera: 2 MP
- Batarya: 620 mAh
- Depolama: 4GB
- Çalışma süresi: 30 saat
- Ağırlık: 57 gr
- Suya dayanıklılık: Var, IP67
- SIM kartlı: Evet
- Uyumluluk: Android ve iOS
- Sar değeri: 0.192W/kg (yüz), 0.619W/kg (bilek)
Wiky Watch 4 Plus satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
2️⃣ Bilicra Vision akıllı saat
Bilicra akıllı saat, Wiky Watch’dan sonra ebeveynlerin en çok tercih ettiği yeni nesil akıllı çocuk saatleri modellerinin başında geliyor. Çocuğunuz ister parkta oynasın, ister yolda yürüsün, nerede olursa olsun her an gözünüzün önünde. Telefonunuza indireceğiniz Bilicra Care uygulaması üzerinden çocuğunuzun nerede olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Bilicra Vision akıllı saat, fotoğraf çekme özelliğine de sahip. Çocuğunuzun saatiyle çektiği selfie fotoğrafları istediğiniz zaman uygulama üzerinden görebilirsiniz. Rengi değiştirebilen ekranı ve kayış seçenekleriyle hem erkek hem de kız çocukları için akıllı saat arayan ebeveynlerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri. Akıllı çocuk saati, arama, suya dayanıklılık, alarm, acil durum, hızlı şarj, sesli mesaj ve daha birçok özelliğe sahip.
Bilicra Vision akıllı çocuk saati özellikleri 🔽
- Ekran: 1.3 inç, 240 x 240, IPS
- Kamera: 0.3 MP
- Ağırlık: 38 gr
- SIM kartlı: Evet
- Pil: 450 mAh
- Suya dayanıklılık: Var, IP67
- RAM: 32MB
- Çalışma süresi: 24-48 saat
- Sar değeri: 0.061W/kg (yüz), 0,631W/kg (bilek)
- Uyumluluk: iOS ve Android
Bilicra Vision satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
3️⃣ Smartbell akıllı saat
Smartbell, çocuklar için akıllı saatmodelleriyle dikkat çeken markalardan biri. Smartbell akıllı saat modelleri arasında en çok tercih edilen; Smartbell Q500. Uygun fiyatlı sim kartlı akıllı çocuk saati arıyorsanız kesinlikle bakmadan geçmeyin.
Hem erkek hem de kız çocukları için uygun kayış seçenekleriyle gelen saat, ders modu, eğlenceli matematik oyunu, güvenli arama, rahatsız etmeyin modu, alarm, konum takibi, karşılıklı konuşma ve sesli mesaj gönderme, SOS acil durum bildirimi, elektronik çit özelliği (çocuğunuz belirlediğiniz alan dışına çıktığında size bildirim gider), uzaktan kapatma ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz harika özelliklere sahip.
Smartbell Q500 sim kartlı çocuk saati özellikleri 🔽
- Ekran: 1.44 inç, 480 x 480
- Çalışma süresi: 12 - 24 saat kullanım
- Pil: 450 mAh
- Uyumluluk: iOS ve Android
- Düşük sar değeri
- Uyku takibi
- Adım sayar
- Suya dayanıklılık: Var
4️⃣ TCL çocuk saati
TCL akıllı saat çocuk için olan modeller de oldukça ilgi görüyor. TCL MT42X ve Alcatel MT40X, şirketin en yeni çocuk saati. 2MP yüksek çözünürlüklü kamera ile 4G bağlantısı üzerinden çocuğunuzla dilediğiniz zaman görüntülü konuşabilirsiniz. Çocuğunuz hareket halindeyken önceden ayarlanmış yazılı veya sesli mesajlarla bildirim alırsınız. Çocuğunuzun nerede olduğunu anlık olarak takip etmek dışında güvenli bölge belirleyerek çocuğunuz dışarıdayken uyarı alabilirsiniz.
TCL çocuk saati, 4G bağlantısı aktif, tek şarjla 2 güne kadar kesintisiz çalışıyor, 7 güne kadar bekleme süresi sunuyor. MOVETIME Family Watch 2 ismiyle de geçen saat, IP65 sertifikasıyla ani sıvı dökülmelerinden ve tozlardan etkilenmiyor. Diğer akıllı saatlerde görmediğimiz bir özelliğe sahip: Sosyal platform. Bluetooth bağlantısı üzerinden, çocuğunuz yakındaki bir kişiyle saatini eşleştirip arkadaş listesine ekleyebiliyor. Saatin mavi ve pembe renk seçenekleri mevcut.
TCL MT42X çocuk akıllı saati özellikleri 🔽
- Ekran: 1.54 inç, 240 x 240
- Hafıza: 512MB + 4GB
- SIM kartlı: Evet
- Bluetooth: 4.2
- Pil: 850 mAh
- Kamera: 2MP
- Suya dayanıklılık: Var, IP65
- Ağırlık: 57 gr
TCL MT42X satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
5️⃣ Reeder kiddo akıllı saat
Reeder kiddo ve KIDdo2, şirketin çocuklara göre akıllı saat modelleri arasında. Pembe ve mavi renk seçeneğiyle hem erkek hem de kız çocukların kullanabileceği Reeder akıllı çocuk saati, çocuğunuz sizin belirlediğiniz güvenli alanlar dışına çıktığında anında bildirim yollar. Çocuğunuzun her daim güvenli yerde olduğunu bilirsiniz. Konum takip özelliğiyle çocuğunuzun nerede olduğunu anlık görebilirsiniz.
Reeder kiddo akıllı saat, çocuğunuzu gün içinde kesintisiz takip etmeniz için güçlü işlemci ve yüksek batarya gücüne sahip. Dokunmatik IPS ekran, çocuğun saat üzerindeki işlemleri kolayca yapması için tasarlanmış.
Reeder kiddo 2 akıllı saat özellikleri 🔽
- Ekran: 1.4 inç, 240 x 240, IPS
- RAM: 128MB
- Pil: 700 mAh
- Suya Dayanıklılık: Var, IP67
- Adım sayar
- Uyku takibi
- Kamera
- Uyumluluk: Android ve iPhone
Reeder kiddo satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
6️⃣ Dijikid akıllı saat
4.5G akıllı çocuk saati olarak satılan Dijikid akıllı saat, pembe, mavi ve siyah renk seçeneğiyle satışta olan, çok fazla özelliği sahip, tasarımıyla da dikkat çekici bir model. Görüntülü görüşme, harita üzerinden konum takibi, koldan çıktı alarmı, elektronik çit, ayak izi, suya dayanıklılık, sesli görüşme… Bir çocuk saatinde aradığınız tüm özelliklere sahip ve oldukça şık bir saat.
Dijikid, suya dayanıklı tasarımıyla çocuğunuzun yağmurda, sporda (deniz ve havuz hariç) kullanabileceği bir akıllı saat. Çocuğunuz bu saat üzerinden belirlediğiniz numaralar dışında hiç kimseyi arayamadığı gibi aranamaz da. Okul modu, çocuğunuzun ders dinlerken dikkatinin dağılmasını engeller. Ayak izi özelliğiyle çocuğunuz nereye gitmiş telefonunuzdan görebilirsiniz.
Dijikid akıllı saat özellikleri 🔽
- Ekran: 1.4 inç, 240 x 240, IPS
- Depolama: 4GB
- RAM: 512MB
- Uyumluluk: Android ve iOS
- SIM kartlı: Evet
- Kamera: Var
Dijikid satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Çocuk akıllı saatleri fiyatları 🏷️
Wiky, Bilicra, Smartbell, TCL/Alcatel, Sentar, Dijikid, Elari, Onkatech’in çocuk akıllı saatleri en çok tercih edilen çocuk akıllı saat markaları arasında. En çok ilgi gören çocuk akıllı saatleri fiyatları şu şekilde:
Bilicra çocuk akıllı saatleri fiyatları 💰
- Bilicra Vision akıllı saat: 2700 TL
- Bilicra Connect akıllı saat: 3300 TL
Wiky çocuk akıllı saatleri fiyatları 💰
- Wiky Watch 4 Plus: 4000 TL
- Wiky Watch 4S: 3300 TL
- Wiky Watch 4G: 2700 TL
- Wiky Watch 3: 1900 TL
Smartbell akıllı saat fiyatları 💰
- Smartbell Q569: 1000 TL
- Smartbell Q529: 700 TL
- Smartbell Q500: 400 TL
- Smartbell Q559: 900 TL
- Smartbell Q580: 1100 TL
- Smartbell Q540: 580 TL
TCL çocuk akıllı saatleri fiyatları 💰
- TCL MT42 akıllı saat: 2500 TL
- TCL MT40X akıllı saat: 2000 TL
Reeder kiddo akıllı saat fiyatları 💰
- Reeder kiddo 2 akıllı saat: 1700 TL
Dijikid akıllı saat fiyatları 💰
- Dijikid 4.5G akıllı çocuk saati: 2600 TL
Elari akıllı saat fiyatları 💰
- Elari 4GR akıllı çocuk saati: 3000 TL
Çocuk akıllı saat alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Saatin kasası (gövdesi) nikel içermeyen alaşımlardan olmalı.
- Saatin kayışı hafif, bileğe uyum sağlayan, kolay temizlenebilen silikon olmalı.
- Saat suya ve darbelere dayanıklı olmalı.
- Saat bileğe tam oturmalı, büyük olmamalı.
- GPS takibi, acil durum düğmesi, konum takibi, ayak izi, ders modu özellikleri olmalı.
- Kamerası olmalı.
- Kullanımı kolay olmalı.
Günümüzde yeni yürümeye başlayan çocuklar, akıllı telefon kullanmayı, tablette video izlemeyi veya oyun oynamayı biliyor. Çocuğunuz kendisine ait bir cihaz istiyorsa, onu hem oyunlarla eğlendirebilecek hem de güvenliğini sağlayacak çocuk akıllı saatleri harika bir başlangıç teknolojisi. Akıllı çocuk saatleri, çocuklarınızla iletişim halinde olmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı konum bilgileri sunarak her zaman nerede olduklarını bilmenizi sağlar. Ek olarak birçok çocuk akıllı saati modelinde ebeveyn denetimi bulunur; böylece ekran süresi gibi şeyleri takip edebilirsiniz. Çocuğunuz için akıllı saat seçmekte zorlanıyorsanız, buradaki en iyi çocuk akıllı saat seçeneklerine kesinlikle göz atmalısınız.
En İyi Çocuk Akıllı Saatleri Fiyatları ve Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1376Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?