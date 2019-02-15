Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor

200 kişi iddialar varken Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracağını açıklayarak şaşırttı. İş gücünün yüzde 8’ini kesen firma kaynağı oyun bölümüne aktaracak.
3 ay
3b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar ve Bungie ile ayrılık Activision’u ciddi bir yapılanmaya zorluyor. Geçen yılı gelir anlamında rekor büyüme ile kapatan Activision bu yıl ise yoğun bir rekabet bekliyor.

Kaynak ayırmak zorunda

Gelen bilgilere göre firma geçen yılın son çeyreğinde 2.3 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 20 civarında bir büyüme yaşandı. Faaliyet karı ise 1 milyar dolar civarında oldu ve düşüş yaşandı. Gelirin yüzde 70'i dijital satışlardan geldi.

Ayrıca Bkz. "Fortnite yeni sezon Battle Pass hediye ediyor"

Geçen yılın genelinde ise 7.5 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 8 civarında artış yaşandı. Faaliyet karı ise 1.8 milyar dolar ile yüzde 15 civarında bir kayıp gördü. Çeyrek dönem ve yıllık hisse fiyatı artışları da beklentilerin üzerinde oldu.

Activison bununla birlikte bu yıl satışlarda düşüş bekliyor. Özellikle Bungie’nin gidişi ile 400 milyon dolar civarında bir kayıp yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan iş gücünün yüzde 8’i kesilecek.

Activision global çapta 9600 çalışana sahip ve işten çıkarma operasyonu yaklaşık 800 kişiyi kapsıyor. İşten çıkarma oyun geliştirme bölümleri haricinde yapılacak. İnsan kaynakları, test laboratuvarları gibi bölümler bunlar arasında.

Activision, çalışanların tatmin edici bir tazminat ile yollarını ayırdıklarını ifade ediyor. Operasyon sonrasında oluşacak olan nakit birikim ise mevcut ve yeni duyurulan oyun projelerinin geliştirilmesi için kullanılacak.

 

https://www.engadget.com/2019/02/12/activision-blizzard-layoffs-800-employees-record-2018/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
al-ozaria 3 ay
Zamanında World of Warcraft'dan mütevellit sırtı yere gelmez, Blizzard'a bir şey olmaz diyenler şimdi deve kuşu modundalar. Sanki başlarını toprağın altına sokunca dün söyledikleri şeyleri millet unutacak. Darısı Epic Games ve "Epic Games"'cilerin başına...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slayer M4chine 3 ay al-ozaria
Kendi motorunu geliştirmeden indie, AA,AAA oyun yapmanın UE4'ten daha iyi alternatifini söyle de bilelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Lanaya- 3 ay al-ozaria
Valla blizzard in zarar görmesini isterim. Activision la birlestikten sonra en sevdigim firmadan en nefret ettigim firmalardan birine dönüstü (Sadece parayi düsünen bir firma oldu). Ama 2018 yilinda tarihinin en büyük gelirini elde etti sirket. Yani sirtinin yere geldigi falan yok henüz.
Bu isten cikarmalarda da yatirimlarin rolü oldugu söyleniyor. Onlarda daha fazla kazanma derdinde dogal olarak.
Yani sirket kücülmeye gitmiyor. Daha fazla kazanmak icin adim atiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
misterrium 3 ay
800 kişi geliştirici olmayan ekipten cıkartıyor yani espor sunucu vs gibi işler. Aynı sunumda da butun oyu ngeliştirici ekipler %20 büyütülecek deniyor yani %8 çıkarttı ama %20 de geliştirici ekipte büyüme var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 ay
hey maşallah ordu besliyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 3 ay
Türkiyedeki kriz blizzardı da vurdu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 3 ay
Devletlerin, ticaret hukukunda dünya çapında düzenlemeye gitmesi gerekli artık. Şirketleri kısmi denetim altına alıp, şirket sahiplerinin gider ve harcamalarını insan/çalışan hakları adı altında belli bir düzeyde denetim mekanizmasına bağlamalı. Çok zor olmasa gerek. Yani, ben patronum ve her istediğimi yaparım, kişisel harcamaları ı istediğim gibi yaparım'ı kısmi de olsa çalıştırdığı işçinin lehine olmayacak şekilde sınırlandırabilir. Neden? Çünkü şirketi patron/yöneticiler ile birlikte işçiler var eder. İşçi olmazsa o şirket ne var olabilir ve ne de o insanlar kazanç sağlayabilir. O halde, kazançta adil bir ortaklık mevcuttur veya olduğu fark edilmelidir. Bu insan/çalışan hakları için gereklidir. Bu örnekte de gördüğümüz gibi işçiler, zarar etmemek için çok kolay bir şekilde işten çıkarıldılar. Fakat patron ve yöneticiler kişisel harcamalarından eminim ki hiç ödün vermediler ve vermeyecekler. Ve hatta kişisel konforları bozulmasın diye uğraşıyorlar zaten. E peki işçilerin kişisel hayatları? Sonuç? İnsan hakları!
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerss 3 ay denizbay1
Bunun için kanun var zaten; İşci tazminatı. Onun harici özel işyerlerine hiçbir devlet karışamaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 ay denizbay1
ABD'de severance pay var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jack Rabbit Slims 3 ay denizbay1
O dediğini ticaret hukuku değil iş hukuku yapıyor zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2958 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
blizzard, activision ve
4 etiket daha diablo immortal Oyunlar Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı 3 ay NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx" 3 ay Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor 3 ay Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi” 3 ay Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir 3 ay Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde 3 ay İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek 3 ay Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı 3 ay TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı 3 ay New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme 3 ay Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor 3 ay MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor 3 ay Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor 3 ay Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor 3 ay Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor Sonraki Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları 3 ay Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor 3 ay Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 3 ay 1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü 3 ay Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü 3 ay Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı 3 ay Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi 3 ay Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu 3 ay Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu 3 ay Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak? 3 ay Netflix, Apple'ın video akış platformuna katılmayacak 3 ay Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi 3 ay Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek 3 ay Wear OS pazar payı rakiplerinin gerisinde 3 ay Nubia, Mobil Dünya Kongresi'nde esnek ekranlı bir cihaz tanıtacak 3 ay Gatwick havaalanı geriliminin ardından DJI, Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelliyor 3 ay Oppo F11 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 3 ay LG G8 ThinQ, OLED ekranını hoparlör olarak kullanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim