Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor

Son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar ve Bungie ile ayrılık Activision’u ciddi bir yapılanmaya zorluyor. Geçen yılı gelir anlamında rekor büyüme ile kapatan Activision bu yıl ise yoğun bir rekabet bekliyor.

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Gelen bilgilere göre firma geçen yılın son çeyreğinde 2.3 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 20 civarında bir büyüme yaşandı. Faaliyet karı ise 1 milyar dolar civarında oldu ve düşüş yaşandı. Gelirin yüzde 70'i dijital satışlardan geldi.

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Geçen yılın genelinde ise 7.5 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 8 civarında artış yaşandı. Faaliyet karı ise 1.8 milyar dolar ile yüzde 15 civarında bir kayıp gördü. Çeyrek dönem ve yıllık hisse fiyatı artışları da beklentilerin üzerinde oldu.

Activison bununla birlikte bu yıl satışlarda düşüş bekliyor. Özellikle Bungie’nin gidişi ile 400 milyon dolar civarında bir kayıp yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan iş gücünün yüzde 8’i kesilecek.

Activision global çapta 9600 çalışana sahip ve işten çıkarma operasyonu yaklaşık 800 kişiyi kapsıyor. İşten çıkarma oyun geliştirme bölümleri haricinde yapılacak. İnsan kaynakları, test laboratuvarları gibi bölümler bunlar arasında.

Activision, çalışanların tatmin edici bir tazminat ile yollarını ayırdıklarını ifade ediyor. Operasyon sonrasında oluşacak olan nakit birikim ise mevcut ve yeni duyurulan oyun projelerinin geliştirilmesi için kullanılacak.