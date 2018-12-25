Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi?

Netflix'in ilk yerli yapım dizisi Hakan Muhafız, fantastik macera teması ve oyuncu kadrosu ile ilgi topladı. Peki ya sonuç nasıl oldu? Değerli vaktimizi ayırıp bu diziyi izlemeye değer mi?

Hakan: Muhafız veya küresel adıyla The Protector dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.

Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul'un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.

