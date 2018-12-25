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Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi?

4 ay
22,7b
1
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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Netflix'in ilk yerli yapım dizisi Hakan Muhafız, fantastik macera teması ve oyuncu kadrosu ile ilgi topladı. Peki ya sonuç nasıl oldu? Değerli vaktimizi ayırıp bu diziyi izlemeye değer mi?
Hakan: Muhafız veya küresel adıyla The Protector dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.
Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul'un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.
 

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Resurrectionn 4 ay en beğenilen
Ben meraktan izledim ve bitirdim. Bence vakit ayırmaya değmez. Çok hevesliydim ama olmamış.
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ARTHUR. 4 ay
Güzel ama oyuncularda biraz amatörlük var .
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profecco 4 ay
İlk sezon için 5.5-6 puan veriyorum. Konu olarak çok eksiği var. Ama IMDB'de 8 küsür puanı yapıştırmış bizimkiler. Bu diziyi yabancılar da izliyor, adam IMDB puanına bakıp izlemişse bir daha Türk dizisi izler mi söyleyin bana. Bunun aynısını Hintliler yapıyor ve hiç iyi bir şey değil. 8 puan verilecek filme de 8 veriyorlar 6 verilecek filme de! Böyle yaparsanız sizi kimse kâle almaz. Ama şu da var bu dizi Netflix'teki ilk Türk dizisi ve destek vermeliyiz. Her bölümde flashbacklerle geriye dönüp derinlik katmazlarsa konuya olacak iş değil iptal olur dizi.
İlk sezon için 5.5-6 puan veriyorum. Konu olarak çok eksiği var. Ama IMDB'de 8 küsür puanı yapıştırmış bizimkiler. Bu diziyi yabancılar da izliyor, adam IMDB pu...
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boombip 3 ay
5 bölüm izledim. kısa ve akıcı olduğu için izleniyor ama dişe dokunur bir olay göremedim henüz. çağatay rolün hakkını vermiş. umarım 2. sezonu iyi olur. netflix kalitesinin altında kalmış.
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ImPerspektif 4 ay
Tam bir Game Of Thrones çakması, hadi çakma demiyeyim esinlenmesi, netflix'in Türkiye pazarındaki ticari amaç güderek oluşturduğu affedersiniz ama saçma sapan bir dizi.
Bir ara doktor utanmasa '' ölümsüz, ejderha camı, valeria çeliği veya yakarak öldürülüyor '' diyecek sandım.
Hatta sağlam bir spoiler vereyim. Şimdi gelir adamlar 2. sezona onay verirlerse o asistan adını unuttum, hani şu ağzına pıçak ile ölümsüz kanı sürülerek canlanan kız ölümsüz olarak tekrar hayata geldi. Bizim Faysal Night King gibi kanı ile herkesi ölümsüz yapıyor. Tek farkı Night King çetinocakta yaptığı hareketin karizması ile yıkıp geçiyor, bizim Faysal olaylardan habersiz.
Gerçekçi olalım abi işte olmamış. Netflix son dönemde beni üzüyor. Dünya para harcıyor reklama, pr'a. Önce Türkiye sınırları içerisinde Maniac ile şansını denediler şimdi bunla.
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bcan402 4 ay
süper kahraman dizisinde 10 bölümde hiç adam akıllı kahramanlık veya efekt göremedik.
ben sevmedim keşke netflix bunu yaptıracağına şahsiyet dizisini alsaydı daha iyi pazarlardık.
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.i. 4 ay
Resmen zaman kaybıyazık ya hep aynı boktan senaryo.
1.si süperkahraman filmi değil, GERÇEKDIŞIFANTASTİK zombili, vampirli, büyülü büyülü bir dizi.
*Herzamanki gibi müzikler istanbul giriş tanıtım görüntüleri MISIR, İRAN gibi göstermek için ellerinden geleni yapmışlar, kesinlikle yabancıların istanbul düşünceleri hep aynı. Bizi arap kültürü ile aynı göstermek için herşeyi yapıyorlar.
*Kısacası gidin bi GERÇEKÇİFANTASTİK bilime dayalı DAREDEVİL izleyin süperkahraman dizisi nasıl yapılıyor görün, ya da gidin TİTANS izleyin ya da GOTHAM dizisi izleyin, bu SALAK dizinin süperkahraman dizisi ile alakası yok.. Netflix nasıl onaylar bu aptal diziyi ya anlamıyorum, ilk başta senaryo fos fos fos fos, senarist yabancı.

Kısacası fantastik vampir büyülü güç falan sevenler biraz sevebilir, diğerleri UZAK DURSUN. Tamamen zaman kaybı.. Bari süperkahraman dizisi diye tanım yapmayın, neyse onu söyleyin..
Çağatay için çok üzüldüm, keşke bu salak projeyi kabul etmeseydi, resmen kariyerine zarar verecek.
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DH Misafiri 4 ay
Dizi dünya çapında ortalama bir dizi olsada yerli diziler aasından klaylıkla sıyrılabilecek bir dizi izlemeye ve begenmeye değer...
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WaylandIZMIR 4 ay
Bihter zombi çok iyiydi :)))
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punatekin 4 ay
Evet gurur duymamız lazım küresel vs. ama o yumruk atma sahnesinde adamın kol kırılma olayı neydi yahu! Bu kadar da amatörlük olmaz ki!
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Rwenzori 4 ay
fena değil be, netflix üyesi yapmaz, dizinin de böyle bir iddiası olduğunu düşünmüyorum.
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el colgado 4 ay
durağan ve işleyişte sorunları olan dizi, bana göre vaktinizi daha değerli eserlerle değerlendirin.
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El Prezidente 4 ay
fragmandan belli çöp olduğu.
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