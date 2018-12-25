Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi?

Eleştirmen
Netflix'in ilk yerli yapım dizisi Hakan Muhafız, fantastik macera teması ve oyuncu kadrosu ile ilgi topladı. Peki ya sonuç nasıl oldu? Değerli vaktimizi ayırıp bu diziyi izlemeye değer mi?
Hakan: Muhafız veya küresel adıyla The Protector dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.
Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul'un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.
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Bir ara doktor utanmasa '' ölümsüz, ejderha camı, valeria çeliği veya yakarak öldürülüyor '' diyecek sandım.
Hatta sağlam bir spoiler vereyim. Şimdi gelir adamlar 2. sezona onay verirlerse o asistan adını unuttum, hani şu ağzına pıçak ile ölümsüz kanı sürülerek canlanan kız ölümsüz olarak tekrar hayata geldi. Bizim Faysal Night King gibi kanı ile herkesi ölümsüz yapıyor. Tek farkı Night King çetinocakta yaptığı hareketin karizması ile yıkıp geçiyor, bizim Faysal olaylardan habersiz.
Gerçekçi olalım abi işte olmamış. Netflix son dönemde beni üzüyor. Dünya para harcıyor reklama, pr'a. Önce Türkiye sınırları içerisinde Maniac ile şansını denediler şimdi bunla.
ben sevmedim keşke netflix bunu yaptıracağına şahsiyet dizisini alsaydı daha iyi pazarlardık.
1.si süperkahraman filmi değil, GERÇEKDIŞIFANTASTİK zombili, vampirli, büyülü büyülü bir dizi.
*Herzamanki gibi müzikler istanbul giriş tanıtım görüntüleri MISIR, İRAN gibi göstermek için ellerinden geleni yapmışlar, kesinlikle yabancıların istanbul düşünceleri hep aynı. Bizi arap kültürü ile aynı göstermek için herşeyi yapıyorlar.
*Kısacası gidin bi GERÇEKÇİFANTASTİK bilime dayalı DAREDEVİL izleyin süperkahraman dizisi nasıl yapılıyor görün, ya da gidin TİTANS izleyin ya da GOTHAM dizisi izleyin, bu SALAK dizinin süperkahraman dizisi ile alakası yok.. Netflix nasıl onaylar bu aptal diziyi ya anlamıyorum, ilk başta senaryo fos fos fos fos, senarist yabancı.
Kısacası fantastik vampir büyülü güç falan sevenler biraz sevebilir, diğerleri UZAK DURSUN. Tamamen zaman kaybı.. Bari süperkahraman dizisi diye tanım yapmayın, neyse onu söyleyin..
Çağatay için çok üzüldüm, keşke bu salak projeyi kabul etmeseydi, resmen kariyerine zarar verecek.