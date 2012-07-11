Hangi Mac'ler, OS X Mountain Lion'a destek sunuyor ?

Haber Editörü
Bu ay içerisinde OS X Mountain Lion’ı son kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanan Apple, yeni işletim sisteminin hangi Mac’lerle uyumlu olduğunu netleştirdi.
Apple’ın OS X Mountain Lion sayfasında yer alan bilgilere göre yeni işletim sistemi şu modelleri destekleyecek;
- iMac (2007 Ortası ya da sonrası)
- Macbook (2008 sonu Alüminyum modeli, 2009 Başı ya da sonrası)
- Macbook Pro (2007 Ortası/Sonu ya da sonrası)
- Macbook Air (2008 Sonu ya da sonrası)
- Mac Mini (2009 Başı ya da sonrası)
- Mac Pro (2008 Başı ya da sonrası)
- Xserve (2009 başı)
Öte yandan kimi 64-bit destekli Mac’lerin OS ML’i desteklemiyor oluşu dikkat çekmekte. Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Ars Technica, bu durumun temel sebebinin ilk 64-bitlik Mac’lerde kullanılan grafik birimlerinin 64-bit KEXT öncesine ait olmasını ve Apple’ın bu GPU’lara 64-bit KEXT desteği için yeni sürücü geliştirmeyi tercih etmemesi olduğunu ifade ediyor.
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W8 ile gorecem ben kolayligi.
kendisi 29 dolar diyorsunda. windowsun yükseltmesinden ne farkı var. mac alırken zaten işletim sistemi satmış olmuyorlarmı. yada işletim sistemi almadan mac alma şansımız var mı
bahsedilen yüksetme service pack değil, o tarz yükseltme zaten ücretsiz sunuluyor bakınız 10.7.1 > 10.7.2 > 10.7.3 > 10.7.4 lion'un ücretsiz yükseltmeleri. ama mountain lion alındığında farklı özelliklere ve yeniliklere sahip bir işletim sistemi satın alınmış oluyor, dolayısıyla win7 ve win8 gibi muamele görecek
bunun haricinde mac alırken işletim sistemi satmış oluyorlar çoğu kişide sırf o işletim sistemi için alıyor bu makinayı, pardus yada ubuntu kullanmak için mac bilgisayar alan varda benmi duymadım
Windows 7 den Windows 8'e yükseltme 14.99 $ bilmeden konuşma :)
yanlış anlaşılma olmasın, mountain lion'a yükseltme 19dolar değil işletim sisteminin kendisi o fiyat. dolayısıyla kat kat ucuz olduğu doğru
shiftdelete.net/...
bence sen bayagi bir sıkmışsın, burda ve bircok haber sitesinde fiyatlar; yukseltme [xp ve ustu icin]: $40, DVD: $70.
ama os x mountain lion'un kendisi dirket $20. yani mac app store uzerinden indirdikten sonra herhangi bir dvd veya flash bellekte muhafaza edebilir daha sonra istediginiz kadar yeniden kurabilirsiniz. ayrica haziran ve sonrasinda alinan macintosh'lara ml bedava veriyor apple.
beyin bedava valla, salla yaz gitsin degil mi...
14,99 $ yeni alınan Windows 7li bilgisayarlar için geçerli diye biliyorum ben. Daha önceden satın alınan bilgisayarlarda 14,99 $ değil. :)
Lion 29$ dı. Bununda 19$ olacağını okumuştum bir yerlerde. Yeni bir Windows almaktan kat kat ucuz
Sebep ? Umarım mantıklı bir şeyler yazabilirsin.
Yok Mac OS X Mountain, yok firefox os, yok tizen, yok windows to go..
Yakında doritos çıkarsa hiç şaşırmıcam. :D