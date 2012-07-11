Hangi Mac'ler, OS X Mountain Lion'a destek sunuyor ?

Bu ay içerisinde OS X Mountain Lion’ı son kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanan Apple, yeni işletim sisteminin hangi Mac’lerle uyumlu olduğunu netleştirdi.

Apple’ın OS X Mountain Lion sayfasında yer alan bilgilere göre yeni işletim sistemi şu modelleri destekleyecek;

iMac (2007 Ortası ya da sonrası)

Macbook (2008 sonu Alüminyum modeli, 2009 Başı ya da sonrası)

Macbook Pro (2007 Ortası/Sonu ya da sonrası)

Macbook Air (2008 Sonu ya da sonrası)

Mac Mini (2009 Başı ya da sonrası)

Mac Pro (2008 Başı ya da sonrası)

Xserve (2009 başı)

Öte yandan kimi 64-bit destekli Mac’lerin OS ML’i desteklemiyor oluşu dikkat çekmekte. Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Ars Technica, bu durumun temel sebebinin ilk 64-bitlik Mac’lerde kullanılan grafik birimlerinin 64-bit KEXT öncesine ait olmasını ve Apple’ın bu GPU’lara 64-bit KEXT desteği için yeni sürücü geliştirmeyi tercih etmemesi olduğunu ifade ediyor.