Hareketli fotoğraflar için geliştirilen Cinemagraph Pro güncellendi

OS X 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan hareketli fotoğraf oluşturma uygulaması Cinemagraph Pro, yeni özelliklerle 1.6.1 sürümüne güncellendi.





Basit bir arayüzle gelen Cinemagraph Pro, kişilerin çektikleri videolardan belirli bölümü hareket eden fotoğraflar elde etmesine imkan tanıyor. Çıktılarını GIF formatında yüksek kaliteli veren uygulama, seçim için gelişmiş maskeleme araçlarıyla geliyor ve bazı fotoğraf düzenleme ayarları ile gelişmiş paylaşma seçenekleri sunuyor. Yayınlanan yeni sürüm Flixel bulut üyeliği ve uygulama içi satın alma seçenekleri getirirken, Flixel gömme kodları için Behance desteği veriliyor, "Clear Mask ve Menu" butonu artık "Unmask All" olarak adlandırılıyor ve son olarak üç farklı kalemde birçok hata çözülüyor.





İki gündür 200$ yerine ücretsiz olarak elde edilebilen Cinemagraph Pro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id777874532?mt=12