Hareketli fotoğraflar için geliştirilen Cinemagraph Pro uygulaması büyük bir indirim aldı

OS X 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan hareketli fotoğraf oluşturma uygulaması Cinemagraph Pro, WWDC 2014 etkinliğine özel olarak % 85 indirime girdi.





Basit bir arayüzle gelen Cinemagraph Pro, kişilerin çektikleri videolardan belirli bölümü hareket eden fotoğraflar elde etmesine imkan tanıyor. Çıktılarını GIF formatında yüksek kaliteli veren uygulama, seçim için gelişmiş maskeleme araçlarıyla geliyor ve bazı fotoğraf düzenleme ayarları ile gelişmiş paylaşma seçenekleri sunuyor.





Daha önce 420 TL gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılan Cinemagraph Pro, an itibariyle buradan 52,99 TL'ye elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id777874532?mt=12