Harvard doktorunun salgınları engelleyecek fikri TED Ödülü'nü kazandı

2005 yılından beri dağıtılan ve dünyayı değiştirme potansiyeline sahip fikirleri desteklemek için verilen TED Ödülü, bu yılki sahibini buldu. 1 milyon dolarlık ödülün bu yılki sahibi, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor olarak görev alan Dr. Raj Panjabi oldu.

Dr. Panjabi, TED ödülünü salgın hastalıkları henüz başında sonlandırma potansiyeline sahip Community Health Academy (Toplum Sağlık Akademisi) projesi ile kazandı. Gine'nin küçük bir köyünde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Ebola gibi ölümcül salgınların başlangıçta küçük çaplı olduğuna dikkat çeken Dr. Panjabi, yeterli sağlık hizmetinin sağlanması halinde bu tür salgınların henüz en başında sonlandırılabileceğini ifade etti.

TED Ödülü'nü kazanan Community Healt Academy planı, dünyanın dört bir yanında görev alan toplum sağlık çalışanlarının sayısını önemli ölçüde arttırmayı hedefliyor. Böylece Ebola gibi salgınlar henüz ilk aşamada tespit edilebilecek ve çok geç almadan kontrol altına alınacak.

Harvard Üniversitesi'nin Küresel Sağlık Eşitliği Departmanı'nda görev alan Dr. Raj Panjabi, aynı zamanda ücra bölgelere sağlık hizmeti götüren Last Mile Health örgütünün de kurucusu ve CEO'su. Liberya doğumlu doktor, Business Insider'a verdiği röportajda, amacının bugüne kadar kurulan en büyük toplum sağlık ordusunu toplayıp yetiştirmek olduğunu belirtti.

https://futurism.com/harvard-doctors-million-dollar-idea-could-prevent-a-pandemic/