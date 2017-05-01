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Laboratuvarda yetiştirilen kök hücreler kanser riski taşıyor

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırma, laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücrelerin kanser riskini arttırdığını ortaya çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücreler, son yıllarda birçok yeni tedavi yönteminin geliştirilmesini sağladı. Bu yüzden de kök hücre araştırmaları tıp dünyasının en önemli konuları arasında yer alıyor. Ne var ki insan sağlığını ilgilendiren her konuda olduğu gibi kök hücreler konusunda da oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Zira yapılan yeni bir araştırmaya göre laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücreler son derece ciddi riskleri beraberinde getiriyor.
Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücreler kanser riskini arttırıyor. Bilimsel araştıma amacıyla laboratuvarlarda yetiştirilen 140 embriyonik kök hücre dizisini inceleyen araştırmacılar, bu 140 hücre dizisinin beşinde, mutasyonu kansere neden olabilecek hücreler tespit etti.
Üstelik kanser riskini arttıran bu embriyonik kök hücre dizilerinden ikisinin insanlar üzerinde yapılan testlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Henüz bu hastalardan hiçbirinin kansere yakalanmamış olması sevindirici olsa da bu kanser riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
Elbette bu durum tıp dünyasının kök hücre alanındaki çalışmalarını hepten sonlandıracağı anlamına gelmiyor ancak bundan sonra çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Eğer Harvard Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu araştırmanın doğruluğu kanıtlanırsa, kök hücre yetiştirirken DNA diziliminde mutasyonların aranması zorunlu hale getirilebilir.

https://www.statnews.com/2017/04/26/stem-cells-cancer-mutations/ Yorum Yaz
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muratteas 2 yıl
Türk Telekom sabaha karşı hızı 3 mbps ye indiriyor. İki sabahtır saat 7.30 da kontrol ettiğimde hız 3 çıkıyor. Modemi resetledikten sonra yükseliyor. Adiler.
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axaxa 2 yıl muratteas
muratteas
Türk Telekom sabaha karşı hızı 3 mbps ye indiriyor. İki sabahtır saat 7.30 da kontrol ettiğimde hız 3 çıkıyor. Modemi resetledikten sonra yükseliyor. Adiler.

Ne alaka 😄
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 2 yıl
Bulmuşlar zaten her üretilen hücre dizisini kontrol edecekler kansere yatkınlığı var mı diye sonra insan üzerinde kullanacaklar biraz daha pahalanacak sistem ama daha güvenilir olacak.
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hanox 2 yıl
hadi be en umut veren gelişmelerden biri buydu ya ,bir çaresini bulurlar inşallah:)
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