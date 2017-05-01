Laboratuvarda yetiştirilen kök hücreler kanser riski taşıyor

Laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücreler, son yıllarda birçok yeni tedavi yönteminin geliştirilmesini sağladı. Bu yüzden de kök hücre araştırmaları tıp dünyasının en önemli konuları arasında yer alıyor. Ne var ki insan sağlığını ilgilendiren her konuda olduğu gibi kök hücreler konusunda da oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Zira yapılan yeni bir araştırmaya göre laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücreler son derece ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre laboratuvar ortamında yetiştirilen kök hücreler kanser riskini arttırıyor. Bilimsel araştıma amacıyla laboratuvarlarda yetiştirilen 140 embriyonik kök hücre dizisini inceleyen araştırmacılar, bu 140 hücre dizisinin beşinde, mutasyonu kansere neden olabilecek hücreler tespit etti.

Üstelik kanser riskini arttıran bu embriyonik kök hücre dizilerinden ikisinin insanlar üzerinde yapılan testlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Henüz bu hastalardan hiçbirinin kansere yakalanmamış olması sevindirici olsa da bu kanser riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Elbette bu durum tıp dünyasının kök hücre alanındaki çalışmalarını hepten sonlandıracağı anlamına gelmiyor ancak bundan sonra çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Eğer Harvard Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu araştırmanın doğruluğu kanıtlanırsa, kök hücre yetiştirirken DNA diziliminde mutasyonların aranması zorunlu hale getirilebilir.

https://www.statnews.com/2017/04/26/stem-cells-cancer-mutations/