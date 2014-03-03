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Hasselblad'ın CMOS sensörlü orta format fotoğraf makinesi H5D-50c detaylandı

5 yıl
7,7b
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6
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hasselblad'ın CMOS sensörlü orta format fotoğraf makinesi H5D-50c detaylandı
Orta format ve son dönemde hazırladığı kompakt (Lunar ve Stellar) fotoğraf makineleriyle tanınan Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesi H5D-50c'nin daha önce açıklanmayan teknik ayrıntıları yayınladı.
İlk duyurusu 21 Ocak 2014 tarihinde yine 50MP çözünürlüğünde CMOS sensörlüyle dikkat çeken Phase One IQ250 öncesinde fazla detay verilmeden yapılan Hasselblad H5D-50c, gün itibariyle bütün teknik ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Bu doğrultuda daha önce orta format modellerde tercih edilenin aksine CCD yerine 50 megapiksel çözünürlüğünde CMOS (Sony üretimi 44x33mm / 8272 x 6200 / 5.3 × 5.3 µm) sensör ile hazırlanan H5D-50c, bu sayede özellikle yüksek ISO değerlerinde (100-6400) çok daha az kumlama ortaya koyabiliyor ve 14 durak seviyesindeki dinamik aralığıyla daha fazla ton yakalayarak geniş düzenleme olanağı veriyor. Tasarımsal olarak firmanın diğer modellerinden farklı bir çizgiyle gelmeyen orta format fotoğraf makinesi, Hasselblad'ın H-Sistem lens modelleriyle (12 adet) uyumlu olarak çalışabiliyor, saniyede 1.5 kare seri çekim yapıyor, 12 dakika ile 1/800 arası enstantane değeri sunuyor ve 153 x 131 x 205 mm ile 2.3 kg ağırlığındaki gövdesinde 3-inç 460.320 piksel TFT LCD ekran barındırıyor. 
Sensör bölümü gibi değiştirilebilir yapıda HVD 90x isimli vizör modeliyle gelen H5D-50c, CMOS sensörü sayesinde Phocus yazılımı ve Phocus uygulamasına saniyede 10-15 kare arası canlı aktarım yapabiliyor ve böylece çok daha büyük ekranlarda ayrıntılı olarak çalışılmasına imkan tanıyor. Kendi RAW formatı 3FR'de çektiği tam çözünürlüklü fotoğraf boyutlarının 65MB seviyesinde olduğu belirtilen ürün, bu çekimleri CF hafıza kartları üzerine aktarabiliyor ve gücünü 2900 mAh gücünde şarj edilebilir li-on bataryadan alıyor.
Hasselblad'ın CMOS sensörüyle dikkat çeken orta format yeni fotoğraf makinesi H5D-50c, 26 Mart tarihinde yaklaşık 27,500$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Makinen fiyatı 80mm lens ile beraber ise 30,000$ seviyesine çıkıyor.
 
Hasselblad'ın CMOS sensörlü orta format fotoğraf makinesi H5D-50c detaylandı

http://photorumors.com/2014/03/03/hasselblad-h5d-50c-cmos-medium-format-camera-officially-launched/ Yorum Yaz
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alcest 5 yıl
10.000 e 645d II almak daha mantıklı olsa gerek.
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iamgats 5 yıl
80mm lens ile satılmasının nedeni portre için en iyi lensin 80mm olması mı?
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madhane 5 yıl
ne işe yarar bende anlamam ama aynı bazuka gibi fotografcılıga yeni deyim katar bu cihaz
" abi dur patlatıyım seni"
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Piêr Dé Sans 5 yıl madhane
madhane

ne işe yarar bende anlamam ama aynı bazuka gibi fotografcılıga yeni deyim katar bu cihaz

" abi dur patlatıyım seni"

Hasselblad hali hazırda Leica gibi fotoğrafçılıkta ün yapmış, çoğu insanın orta format diyince aklına gelen ilk firmalardan birisidir. Makine daha çok profesyonel model çekimlerinde kullanıldığı için pek bilinmez. Bir de pahalı meret. Millet FF alarak o işe çözüm getirebiliyor.

30 000 dolar verip bu makineyi kaç kişi alır derseniz Türkiye de bir elin parmaklarını geçmez.
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gokhanbilgin 5 yıl
aga cahilim. ne işe yarıyor bu alet. amacı nedir . ve niye b kadar büyük
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