Hasselblad'ın CMOS sensörlü orta format fotoğraf makinesi H5D-50c detaylandı

Orta format ve son dönemde hazırladığı kompakt (Lunar ve Stellar) fotoğraf makineleriyle tanınan Hasselblad, CMOS sensöre sahip dünyanın ilk orta format fotoğraf makinesi H5D-50c'nin daha önce açıklanmayan teknik ayrıntıları yayınladı.

İlk duyurusu 21 Ocak 2014 tarihinde yine 50MP çözünürlüğünde CMOS sensörlüyle dikkat çeken Phase One IQ250 öncesinde fazla detay verilmeden yapılan Hasselblad H5D-50c, gün itibariyle bütün teknik ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Bu doğrultuda daha önce orta format modellerde tercih edilenin aksine CCD yerine 50 megapiksel çözünürlüğünde CMOS (Sony üretimi 44x33mm / 8272 x 6200 / 5.3 × 5.3 µm) sensör ile hazırlanan H5D-50c, bu sayede özellikle yüksek ISO değerlerinde (100-6400) çok daha az kumlama ortaya koyabiliyor ve 14 durak seviyesindeki dinamik aralığıyla daha fazla ton yakalayarak geniş düzenleme olanağı veriyor. Tasarımsal olarak firmanın diğer modellerinden farklı bir çizgiyle gelmeyen orta format fotoğraf makinesi, Hasselblad'ın H-Sistem lens modelleriyle (12 adet) uyumlu olarak çalışabiliyor, saniyede 1.5 kare seri çekim yapıyor, 12 dakika ile 1/800 arası enstantane değeri sunuyor ve 153 x 131 x 205 mm ile 2.3 kg ağırlığındaki gövdesinde 3-inç 460.320 piksel TFT LCD ekran barındırıyor.

Sensör bölümü gibi değiştirilebilir yapıda HVD 90x isimli vizör modeliyle gelen H5D-50c, CMOS sensörü sayesinde Phocus yazılımı ve Phocus uygulamasına saniyede 10-15 kare arası canlı aktarım yapabiliyor ve böylece çok daha büyük ekranlarda ayrıntılı olarak çalışılmasına imkan tanıyor. Kendi RAW formatı 3FR'de çektiği tam çözünürlüklü fotoğraf boyutlarının 65MB seviyesinde olduğu belirtilen ürün, bu çekimleri CF hafıza kartları üzerine aktarabiliyor ve gücünü 2900 mAh gücünde şarj edilebilir li-on bataryadan alıyor.

Hasselblad'ın CMOS sensörüyle dikkat çeken orta format yeni fotoğraf makinesi H5D-50c, 26 Mart tarihinde yaklaşık 27,500$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Makinen fiyatı 80mm lens ile beraber ise 30,000$ seviyesine çıkıyor.

http://photorumors.com/2014/03/03/hasselblad-h5d-50c-cmos-medium-format-camera-officially-launched/