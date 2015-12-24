Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor

Kullanıcı elektroniklerinin en son trendlerinden biri olan Hoverboard'lar, her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde hızla popüler olan Hoverboard'lar yaygınlaştıkça, bu cihazların oluşturduğu tehlikeler de daha fazla gündeme gelmeye başlıyor.

Büyük pil kapasitesi sebebiyle tehlikeli olabilecek patlamalara neden olan bu cihazlar, geçtiğimiz aylarda, dünya genelinde birçok havalimanı tarafından yasaklanmıştı . Hoverboard'ların neden olduğu tehlikelerden endişe duyan üniversiteler de, benzer uygulamalara gitmeye başladı. Son birkaç gün içerisinde ABD'de iki farklı üniversite, kampüslerde Hoverboard bulundurulmasını yasakladı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan özel bir üniversitenin, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle Hoverboard'ları kampüslerde yasaklamasından sadece birkaç gün sonra, Washington'ta bulunan George Washington Üniversitesi de benzer bir karar açıkladı.

George Washington Üniversitesi yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan itibaren Hoverboard'ların kampüslerde yasaklanacağı duyuruldu. Üniversite yönetimi, yasak kararını, bu cihazların yangın riski taşıdığına dair çeşitli kullanıcı örgütlerinden gelen uyarıları göz önüne alarak verdi.

http://mashable.com/2015/12/22/colleges-ban-hoverboards/#L32na2YNKPq6