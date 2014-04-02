Havası artık solunamaz hale gelen Çin’in Zhengzhou şehri çareyi dağlarda arıyor





Son dönemde teknoloji alanında attığı önemli adımlarla artık kendi Silikon Vadisi'ni kurma yolunda ilerleyen Çin, bununla birlikte ağır bedel de ödemeye başladı. O da hava kirliliği.





Üretimin yoğun olduğu Çin şehirlerinde hava çok az sağlıklı veya tamamen sağlıksız seviyelerine inmiş durumda. Çin'in üretim merkezlerinden birisi olan Zhengzhou'da da artık hava solumak tamamen sağlıksız zira zehirli partiküller içeriyor. Uzmanlar uzun süre dışarıda kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.





Artan hava kirliliği nedeniyle Zhengzhou yöneticileri ilginç bir kampanyaya başladı. Şehrin yakınlarında olan Laojunshan milli parkından 20 adet temiz hava dolu torba getiriliyor ve vatandaşlara dağıtılıyor. Genelde yaşlılardan oluşan gruplar sıraya giriyor ve ilk yirmi şanslı kişi temiz havayı içine çekebiliyor.





Aslında kampanyanın amacı şehirdeki insanları dağlara çekebilmek ve bu sayede bir turizm akımı başlatmak. Şehir olarak hava kirliliğine kısa vadede bir çözüm bulunamayacağı için şimdilik insanların bu tarz kaçamaklar ile temiz havadan faydalanabileceği düşünülüyor.

http://www.t3.com/news/polluted-chinese-city-imports-clean-air