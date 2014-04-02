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Havası artık solunamaz hale gelen Çin’in Zhengzhou şehri çareyi dağlarda arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Havası artık solunamaz hale gelen Çin’in Zhengzhou şehri çareyi dağlarda arıyor

Son dönemde teknoloji alanında attığı önemli adımlarla artık kendi Silikon Vadisi'ni kurma yolunda ilerleyen Çin, bununla birlikte ağır bedel de ödemeye başladı. O da hava kirliliği.

Üretimin yoğun olduğu Çin şehirlerinde hava çok az sağlıklı veya tamamen sağlıksız seviyelerine inmiş durumda. Çin'in üretim merkezlerinden birisi olan Zhengzhou'da da artık hava solumak tamamen sağlıksız zira zehirli partiküller içeriyor. Uzmanlar uzun süre dışarıda kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Artan hava kirliliği nedeniyle Zhengzhou yöneticileri ilginç bir kampanyaya başladı. Şehrin yakınlarında olan Laojunshan milli parkından 20 adet temiz hava dolu torba getiriliyor ve vatandaşlara dağıtılıyor. Genelde yaşlılardan oluşan gruplar sıraya giriyor ve ilk yirmi şanslı kişi temiz havayı içine çekebiliyor.

Aslında kampanyanın amacı şehirdeki insanları dağlara çekebilmek ve bu sayede bir turizm akımı başlatmak. Şehir olarak hava kirliliğine kısa vadede bir çözüm bulunamayacağı için şimdilik insanların bu tarz kaçamaklar ile temiz havadan faydalanabileceği düşünülüyor. 

http://www.t3.com/news/polluted-chinese-city-imports-clean-air Yorum Yaz
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Guaire 5 yıl en beğenilen EzioAuditore_
EzioAuditore_

Dünyanın 50 yıl sonraki hali işte budur. Üretmeye değil de tüketmeye devam ettiğimiz sürece hızla bu hale geleceğiz.

Çin'de tüketimden çok üretim olduğunu göz önünde bulundurunca yanlış bir saptama olmuş.

Üretim zaten belli bir kirlilik yaratır. Maliyeti düşürmek için üretimde düşük teknoloji kullanımı, çevrenin korunmasıyla ilgili sınırlamalar getirilmemesi de kirliliği arttırır.

Çin maliyetten kaçtığı müddetçe böyle olacak. Sanayi devriminde de Avrupalılar çok çekmiş.
EzioAuditore_Dünyanın 50 yıl sonraki hali işte budur. Üretmeye değil de tüketmeye devam ettiğimiz sürece hızla bu hale geleceğiz.
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3 Yanıt Yanıtla +36
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EzioAuditore_ 5 yıl
Dünyanın 50 yıl sonraki hali işte budur. Üretmeye değil de tüketmeye devam ettiğimiz sürece hızla bu hale geleceğiz.
3 Yanıt Yanıtla +21
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LadiesNGentleman 5 yıl
her şeyin bedeli var işte
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iso1453 5 yıl
Dünyamız ne hale geldi!!!!... Nerde benim akıllı telefonum onsuz olamam_? !!!!
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onur01651 5 yıl
Çin her türlü isteğe yaparız abi derse olacağı bu, yazık.
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MxFxOx 5 yıl
Dünyanın üretim merkezi olunca havasının temiz olması beklenenemez.İnsalarıda bir gram düşündükleri yok
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DH Misafiri 5 yıl
Çin, devlet desteği sayesinde vahşi kapitalizm yaparak kar ederim zarar ederim demeden çılgınca üretim yapıyor. Üretiminin çoğunun depolarda satılamadan bozulduğunu, atık hale geldiğini düşünüyorum. Çin talebi olmayan mal üreterek dünya kaynaklarını büyük bir hızla tüketiyor, israf yapıyor.
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9600_G_T 5 yıl
hıc sevmıyom çinlileri
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turkeytv 5 yıl
Türkiye iyi ki sanayi kurmamış
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OverClocK1ng 5 yıl
Dünyanın sonunun nasıl olacağı belli oldu. Çin'liler yer bulamayıp can havli ile başka ülkelere gitmeye başlayacaklar. Ülkeler de kabul edemez durumda olunca bu sefer öldürmeler başlayacak. Çin de savaş açacak.
Allah yardımcıları olsun. Nefes alamamak çok kötü. Halimize şükredelim arkadaşlar.
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tamererr 5 yıl
Bunlar mı süper güç


Bir de bizim kurgu severler böyle Çin-Amerika savaşlarını falan hayal ediyorlardı . Bunları 50-60 yıl kendi haline bırak yeter . Başka yer kalmamış gibi gidipte donumun lastiğini bile üretirsen, her şeyden bir kâr kâr kâr beklentisi içine girersen olacağı budur ...

Bilim kurgu gibi yahu :) Maskelerle, filtrelerle gezen insanlar
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12 Angry Men 5 yıl
Bu tabloda hepimizin payı var, nerdeyse tüm ürünler çinde üretiliyor. Kumaşlar bile.
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Rubisco 5 yıl
Birilerinin refahı için birileri sömürülür, buna biz de dahiliz, başka yerde aramayın.
Bu dünyanın bilmem kaç yıl sonraki hali değil. Birileri üretemediği veya elinde olmayan kaynakları başka yerde kullanırsa, o kaynakların olduğu yer batar olan da o. 2 senede bi araba değişmeni sağlayan sistemin oluşturduğu dışsallıklar ordaki insanların hayat şartını belirliyor işte. Üretemediğin veya üretmeme üstüne kurduğun her sistemin başka bi yerde bi etkisi olur. Herkes herşeyi kendi yerine üretemez elbette. Ama belli bi bölgeyi dünyanın imalathanesi haline getirilirse, bi taraf çıkarken bi taraf batar.
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dejavu 5 yıl
Eskiden olacak o kadar da bununla ilgili bi skec vardi resmen gercek olmuş
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