Hayatı fotoğraf ve metin temelli olarak kayıt altına alan ücretsiz iOS uygulaması: Bokeh

iOS 5.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch modelleri için iOS 7'ye uygun tasarım yapısıyla hazırlanan güncel uygulamalardan Bokeh, kişilerin hayatlarını fotoğraf ve metin temelli olarak kayıt altına alabiliyor.

Hem uygulama hem de tarayıcı tabanlı çalışma gösteren Bokeh, gün içerisinde çekilen fotoğrafları ve metin olarak yazılanları direkt olarak kişiye özel açılan blog sayfası üzerine yerleştiriyor ve bu içerikleri aylara veya günlere göre kategorilere ayırabiliyor. Anlık olarak güncelleme yapabilen ve isteğe bağlı olarak blog sayfasına şifre konulmasına imkan veren Bokeh, sınırsız depolama analın sunuyor ve tarayıcı tabanlı servisi için herhangi bir ücret talep etmiyor. Kullanıcılar ayrıca önemli içeriklerin blog sayfasına aktarılması için zaman temelli gecikme ayarlamaları da yapabiliyor.

Kısa zaman önce yayınlanan 1.0.1 güncellemesiyle bazı hatalardan da arındırılan Bokeh uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/bokeh/id738956293?mt=8