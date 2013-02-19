Helite, kayak sporcuları için hava yastığı sistemini tanıttı

Farklı spor dalları ya da motorcular için ürettiği giyilebilir hava yastığı sistemleri ile tanınan Helite firması, kayakçılar için özel olarak geliştirdiği hava yastığı sistemini tanıttı.

Sporcular için oldukça faydalı olan hava yastığı sistemleri, sporcuların birçok darbe ya da düşmeden hasar almadan kurtulmalarına büyük yardımcı oluyor. Bu ürünlerin önde gelen üreticilerinden olan Helite firması, kayak sporu ile uğraşan sporcular için "Ski Airbag" isimli yeni ürünün tanıttı. Sporcuların üzerlerine giyerek kullandıkları bir hava yastığı sistemi olan Ski Airbag, üzerindeki ivmeölçer ve özel sensörler sayesinde sporcu daha yere düşmeden CO2 gazı ile 100 milisaniye içinde dolarak, sporcunun gövdesini büyük darbe ve şoktan koruyor.

Halen araştırma/geliştirme aşamasında olan hava yastığı sistemi, 2014 Kış Olimpiyatlarına yetiştirilemeye ve burada aktif olarak kullanılmasına çalışılıyor. Ayrıca ürünün gerçekte nasıl işlediğini aşağıdaki videolar yardımıyla görebilirsiniz.

http://www.gizmag.com/helite-airbag-skiing/26190/

http://www.gizmag.com/helite-airbag-skiing/26190/