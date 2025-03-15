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    ZF, dünyanın ilk Aktif Topuk Hava Yastığı'nı geliştirdi

    ZF, dünyanın ilk "Aktif Topuk Hava Yastığı"nı tanıttı. Yeni hava yastığı, çarpışma anında oluşan enerjiyi, dizler ve uyluklar aracılığıyla araca aktararak yolcunun güvenliğini arttırmayı amaçlıyor. 
    ZF, dünyanın ilk Aktif Topuk Hava Yastığı'nı geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli otomobil parçaları üreticisi ZF'nin Lifetec bölümü, dünyanın ilk "Aktif Topuk Hava Yastığı"nı (Active Heel Airbag) tanıttı. Yeni hava yastığı, diz hava yastığı, emniyet kemeri ve ön hava yastığından oluşan ön koruma sistemini tamamlayıcı olarak geliştirildi. Topuk hava yastığı, çarpışma anında oluşan enerjiyi, dizler ve uyluklar aracılığıyla araca aktararak yolcunun güvenliğini arttırmayı amaçlıyor. 

    Geleneksel oturma pozisyonlarında, aracın zemini ön koltuktaki yolcuların ayakları için yeterli desteği sağlayarak stabil bir topuk darbe noktası oluşturuyor. Bu pozisyon, kontrollü diz hareketine olanak tanıyarak, eğer diz hava yastığı varsa, diz ekleminin hava yastığına en uygun açıyla temas etmesini sağlıyor. Böylece, çarpışma enerjisinin büyük bir kısmı insan vücudundaki en güçlü kemik olan uyluk kemiği (femur) aracılığıyla araç yapısına aktarılabiliyor.

    Otonom araçlarda önem kazanacak

    Gelecekte otonom araçların yaygınlaşmasıyla, ön koltuklar daha geriye konumlandırıldığında ek bir korumaya ihtiyaç duyulacak. Yapılan çarpışma testleri, yolcu koltuğunu geriye çekerek daha rahat bir oturma pozisyonu benimsediğinde ek bir topuk darbe noktasına ihtiyaç duyulduğunu gösterildi. Çünkü bu durumda, topuk ile darbe noktası arasındaki mesafe artıyor ve ayak tabanı ile araç zemini arasındaki bağlantı olması gereken seviyede gerçekleşmiyor.

    ZF Lifetec'in topuk hava yastığı, böyle bir oturma pozisyonunda yeterli topuk darbe noktası sağlayarak ciddi bacak ve ayak yaralanmalarının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

    Gelecekteki uygulamalarda, sürücü tarafındaki hava yastığı bir konfor pozisyonu düğmesiyle veya kamera tabanlı iç mekân izleme sistemi ile etkinleştirilebilir. Pedalların hava yastığına entegre edilmesiyle, çarpışma anında topuğun temas ettiği yüzey daha tutarlı hale gelir. Böylece, ayağın fren pedalı gibi bir kenara çarpıp burkulması sonucu oluşabilecek yaralanma riski daha da azaltılır.

    ZF, Aktif Topuk Hava Yastığı'nın, ek alan gerektirmeden doğrudan ayak boşluğuna da entegre edilebileceğini söylüyor. Çarpışma anında, hava yastığı aracın zemin döşemesinin altında şişerek gerekli topuk desteği sunabilir.

    ZF, yeni hava yastığını otomobil üreticileri için 2028 yılında sunmaya başlayacağını söylüyor. 

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