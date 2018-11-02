Helyum gazı Apple cihazlarını bozuyor

Günümüzde akıllı telefonların başına gelen problemler genelde birkaç nedenden kaynaklanıyor. Bunlar düşürme, ıslatma ve aşırı ısınma şeklinde sayılabilir. Şimdi de gazdan etkilenen mobil cihazlar gündemde.

Gazdan etkilendi

Illonis eyaletindeki bir hastanede yaşananlar oldukça ilginç. Hastaneye MR cihazının yerleştirilmesi sonrası yaklaşık 40 çalışanın Apple cihazları bozuldu. Mühendis Eric Woolridge ilk etapta cihazın yaydığı elektromanyetik dalgaların etkili olduğunu düşündü ve araştırmalar yaptı.

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Araştırmalarda bilgisayar, Android telefonlar, tabletler veya ölçüm cihazları gibi pek çok cihazın etkilenmediği sadece Apple cihazlarının bozulduğu fark edildi. iPhone, iPad ve Apple Watch cihazları sık sık ağa bağlanma sorunları yaşıyor veya hiç açılmıyordu.

Woolridge daha sonra MR cihazının helyum gazı sızdırdığını fark etmiş. Cihazdan sızan yaklaşık 120 litrelik gaz hastanenin büyük kısmına yayılmış. Woolridge helyum gazıyla doldurduğu bir poşet içerisine iPhone 8 Plus koyarak testler yapmış ve sorunun gazdan kaynaklandığını anlamış.

Peki neden sadece Apple cihazları gazdan etkilendi? Bazı kaynaklar Apple A serisi işlemcilerde kullanılan mikroelektronik düzeneklerin – MEMS, helyum gazına karşı hassas olduğunu ve temas ettiği anda işlemcinin çalışma düzenini bozduğunu düşünüyor. Zira Android telefonlarda böyle bir problem yaşanmamış.

Hastaneye yayılan gazın yoğun olduğu için tamamen temizlenmesinin aylar bulacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan benzer MEMS düzeneğine sahip Apple cihazlarının gazdan etkilenmeye devam edeceği düşünülüyor.