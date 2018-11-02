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Helyum gazı Apple cihazlarını bozuyor

Taşınabilir Apple cihazlarının işlemcilerinde kullanılan bir elektronik düzeneğin Helyum gazı ile temas edince problem yaşadığı ortaya çıktı. İlginç olayın detayı haberimizde.
6 ay
8,4b
1
22
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde akıllı telefonların başına gelen problemler genelde birkaç nedenden kaynaklanıyor. Bunlar düşürme, ıslatma ve aşırı ısınma şeklinde sayılabilir. Şimdi de gazdan etkilenen mobil cihazlar gündemde.

Gazdan etkilendi

Illonis eyaletindeki bir hastanede yaşananlar oldukça ilginç. Hastaneye MR cihazının yerleştirilmesi sonrası yaklaşık 40 çalışanın Apple cihazları bozuldu. Mühendis Eric Woolridge ilk etapta cihazın yaydığı elektromanyetik dalgaların etkili olduğunu düşündü ve araştırmalar yaptı.

Ayrıca Bkz. "Tek şarjla 365 gün kullanım: Anker EufyCam güvenlik kamerası"

Araştırmalarda bilgisayar, Android telefonlar, tabletler veya ölçüm cihazları gibi pek çok cihazın etkilenmediği sadece Apple cihazlarının bozulduğu fark edildi. iPhone, iPad ve Apple Watch cihazları sık sık ağa bağlanma sorunları yaşıyor veya hiç açılmıyordu.

Woolridge daha sonra MR cihazının helyum gazı sızdırdığını fark etmiş. Cihazdan sızan yaklaşık 120 litrelik gaz hastanenin büyük kısmına yayılmış. Woolridge helyum gazıyla doldurduğu bir poşet içerisine iPhone 8 Plus koyarak testler yapmış ve sorunun gazdan kaynaklandığını anlamış.

Peki neden sadece Apple cihazları gazdan etkilendi? Bazı kaynaklar Apple A serisi işlemcilerde kullanılan mikroelektronik düzeneklerin – MEMS, helyum gazına karşı hassas olduğunu ve temas ettiği anda işlemcinin çalışma düzenini bozduğunu düşünüyor. Zira Android telefonlarda böyle bir problem yaşanmamış.

Hastaneye yayılan gazın yoğun olduğu için tamamen temizlenmesinin aylar bulacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan benzer MEMS düzeneğine sahip Apple cihazlarının gazdan etkilenmeye devam edeceği düşünülüyor.

 

https://wccftech.com/your-iphone-will-malfunction-and-not-work-at-all-when-exposed-to-helium/ Yorum Yaz
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dr20mouse 6 ay en beğenilen

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Rwz 6 ay fuckulteli
Makaleyi çeviren arkadaş yanlış çevirmiş. Orjinal metinde sıvı helyum sızıntısı bölümü için şöyle yazıyor:
“I discovered that the helium leakage occurred while the new magnet was being ramped [down to cool it]. Approximately 120 liters of liquid [helium] were vented over the course of 5 hours. There was a vent in place that was functioning, but there must have been a leak. The MRI room is not on an isolated HVAC loop, so it shares air with most or all of the facility. We do not know how much of the 120 liters ended up going outdoors and how much ended up inside. Helium expands about 750 times when it expands from a liquid to a gas, so that’s a lot of helium (90,000 L of gaseous He).” I bet the nurse’s voices were higher pitched that day!

ifixit.org/...
Olay yerinde bir kişinin iPhone 5'i herhangi bir hasar almamış. Sadece iPhone 6 ve üzeri telefonlar ile birlikte Apple Watch akıllı saatler hasar almış
Ayrıca telefonların bozulma sebebi jiroskop ve ivmeölçerlerin içerisindeki mikro elektromekanik sistemlerden kaynaklanabileceği yazılmış. Yani helyum gazının ufak molekülleri bu sensörlerdeki mikroelektromekanik sistemlerin çalışmasını etkilediği için iOS hatalı veri alıyor ve sistemin kitlenmesine sebep oluyor. Android de ve iPhone 5'te herhangi bir sorun yaşanmaması garip.
Makaleyi çeviren arkadaş yanlış çevirmiş. Orjinal metinde sıvı helyum sızıntısı bölümü için şöyle yazıyor:“I discovered that the helium leakage occurr...
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Bay Robot 6 ay dr20mouse
Doğru, samsung bozulmuyor direkt patlıyordu...
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aries2662 6 ay
Demekki i phone telefonlar ortamdaki gaz kaçaklarını bulmakta başarılı olmuştur.peki bozulmaları nasıl önleyecekler 😀
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K_Spartakus 6 ay
Hani arka cepte duran ayfonlar malum Gaz'a karşı da dayanıklı mı acaba! O kadar para verdikten sonra başına herşey gelebiliyor zavallı telefonun!
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nForcer 6 ay
O değil de, MR cihazı helyum sızdırdıysa hastanedekilerin konuşma sesleri ne hale gelmiştir diye düşünmeden edemiyorum. Koca hastane Beyaz Show'a dönmüştür herhalde.
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SEO-Uzmanı 6 ay
sıvı oksijenle denesinler bakın ne oluyor :)
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Silent Guardian 6 ay
Ne gariptir ki uzun süre su da kalmakta bozuyor cihazı. Mıknatısta bozuyor.
Misal benim vücudumu arsenik öldürüyor.
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V4LKyR 6 ay
Helyum gazı inert bir gazdır, insana herhangi bir zehirli etkisi yoktur, solursun bırakırsın.
FAKAT,
Eğer ortamda yeteri kadar oksijen alamayacak kadar helyum varsa, boğularak ölürsün. Zira vücudumuz helyum ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz, helyum asal gazdır, kolay kolay tepkimeye girmez.
Diğer bir konu ise, helyum bir elementtir. Dolayısıyla molekül değil, atom içerir. Helyum atomları.
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deoks 6 ay
Apple bizi helyum dedektörü masrafından da kurtarmış oldu.
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Cute Hentai 6 ay
Doğalgaz olasılığı yüksek. Baharat, iPhone'un en büyük düşmanı. Garanti kapsamına girmiyor diyorlardı en son...
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bfi 6 ay
Bir reklammış gibi geldi..
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K_Spartakus 6 ay bfi
Reklam için milyonlarca dolar harcamaya gerek yok, bu bile yetiyor.
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